Duolingo hace gratuita una función antes exclusiva: ¿qué cambia para los usuarios?

Con cada nuevo año, una de las resoluciones más comunes es, sin duda, la superación personal. En esa línea, Duolingo continúa trabajando de manera constante para optimizar la experiencia de aprendizaje de sus usuarios.

En este inicio de 2026, la plataforma refuerza ese propósito con un anuncio clave: la disponibilidad gratuita de una de sus funciones más importantes para potenciar el aprendizaje.

Se trata de ‘Explica mi respuesta’, su popular herramienta de retroalimentación, que hasta ahora estaba reservada para los suscriptores.

Desde ahora, todos los usuarios de Duolingo podrán comprender las razones de las reglas, las excepciones y las áreas de mejora dentro de sus lecciones, con el objetivo de ganar mayor seguridad y precisión al practicar un nuevo idioma.

¿Qué es y cómo funciona?

Originalmente exclusiva de Duolingo Max, esta función ofrece explicaciones detalladas sobre gramática y vocabulario, junto con una retroalimentación personalizada que toma en cuenta el error cometido por el usuario. De esta forma, permite identificar con mayor claridad el patrón o la regla que representa un reto específico.

Por ejemplo, si existen dudas al diferenciar géneros o al comprender por qué un verbo se conjuga de manera distinta según el pronombre, la función reconoce ese contexto y adapta sus explicaciones de acuerdo con el nivel de avance y las lecciones del usuario.

‘Explica mi respuesta’ brinda una guía inteligente que ofrece:

Más control: el usuario puede elegir si desea recibir retroalimentación sobre un error.

Retroalimentación más rápida: permite ver y comprender la forma correcta en el momento, facilitando su recuerdo posterior.

Comprensión más profunda: impulsa el desarrollo de habilidades gramaticales y de vocabulario.

La función está disponible en dispositivos iOS y Android para hablantes de español en los cursos de inglés, francés, alemán, portugués, italiano y coreano.

¿Cómo creció Duolingo durante 2025?

Más allá de los nuevos anuncios, 2025 fue un año marcado por hitos y lanzamientos relevantes para Duolingo, en un contexto de creciente interés por aprender nuevas disciplinas y de una mayor conexión con distintas culturas, especialmente las asiáticas. Entre los logros más destacados se encuentran:

El lanzamiento del curso de ajedrez , que se suma a las opciones de aprendizaje de idiomas, matemáticas y música.

La incorporación de 148 nuevos cursos en más de 20 idiomas, lo que permitió que, por primera vez, hablantes de más de 20 lenguas pudieran aprender japonés y coreano directamente desde su idioma nativo.

El crecimiento del inglés , que se consolidó nuevamente como el idioma número uno en 154 países, con un aumento del 14 % frente a 2024.

El japonés se convirtió en el cuarto idioma más popular a nivel mundial , superando al alemán, mientras que el coreano alcanzó el sexto lugar, por encima del italiano.

El chino fue el idioma de mayor crecimiento en países como Alemania, Corea del Sur, España y Francia, así como en Argentina, Colombia y México dentro de América Latina. Por su parte, el coreano fue el segundo idioma de crecimiento más rápido en siete países: Alemania, Argentina, Colombia, España, Francia, México y Polonia.

Entre los usuarios hispanohablantes, los idiomas más populares fueron, en orden, inglés, francés, italiano, alemán y ruso . En Colombia, específicamente, el inglés y el francés lideraron las preferencias dentro de la app.

Los usuarios que aprenden latín mostraron un mayor interés por otras disciplinas: el 19 % también estudia ajedrez, el 14 % matemáticas y el 13 % música, porcentajes superiores a los de cualquier otro grupo de usuarios.

En ese contexto, la apertura de funciones antes restringidas y los datos de crecimiento registrados durante 2025 reflejan una tendencia más amplia: el aprendizaje digital continúa expandiéndose y diversificándose, impulsado por el interés de millones de usuarios en nuevas lenguas y disciplinas.

Con estos cambios, Duolingo arranca 2026 en un escenario marcado por la ampliación del acceso, la adaptación a distintos públicos y un papel cada vez más visible de la tecnología en los procesos de aprendizaje a escala global.

