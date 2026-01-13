Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Tecnología
Videojuegos

¡Se filtró el precio de la Steam Machine! La nueva consola costaría más de 1.000 USD

De acuerdo con la filtración, la versión de 512 GB costaría 950 USD, mientras que la de 2 TB estaría por encima de los 1.000 USD.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Tecnología
13 de enero de 2026 - 10:31 p. m.
De acuerdo con Valve Corporation, la nueva Steam Machine tendría una potencia gráfica similar a la de la actual PlayStation 5 en su versión de entrada.
De acuerdo con Valve Corporation, la nueva Steam Machine tendría una potencia gráfica similar a la de la actual PlayStation 5 en su versión de entrada.
Foto: PC Gamer
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En noviembre de 2025, Valve Corporation, la compañía detrás de Steam, la biblioteca de videojuegos para PC más grande del mundo, hizo un anuncio sin precedentes. Su propia consola de sobremesa para la décima generación. Una competidora directa para la PlayStation 6, Xbox Magnus y Nintendo Switch 2.

La empresa estadounidense la nombró Steam Machine y será un coqueto cubo negro, muy parecido a la actual Xbox Series X, que cumplirá una doble función. Por un lado, será una plataforma doméstica tradicional y por otro, un PC gamer de gran envergadura. Esto para llevar la experiencia de computador a las grandes pantallas.

Vínculos relacionados

Roblox aplica controles de edad en el chat tras preocupaciones por seguridad infantil
Esta es la fecha y hora del Xbox Developer Direct 2026 con novedades sobre Forza Horizon 6
Estos son los nuevos colores para los Joy-Cons 2 de la Nintendo Switch 2

Hasta ahí todo era color de rosa para los fans de la marca y los entusiastas jugadores de PC y consolas. Sin embargo, la espuma bajó de repente al conocerse el probable valor de este sistema de juegos. Este se diferenciará de Sony, Microsoft y Nintendo por tener un precio, base y sin accesorios, por encima de los 950 USD.

La Steam Machine costaría más de 1.000 USD

De acuerdo con la ficha técnica de este producto en una tienda de Gaming en República Checa, la cual se filtró, la nueva Steam Machine estaría costeada por los propios jugadores. Una movida económica poco habitual en esta industria.

Si bien jugar en consolas caseras se ha hecho cada vez más costoso, el precio comercial de las plataformas le genera perdidas a los fabricantes. Estos terminan haciendo rentable la producción de sus sistemas de juego a partir de la venta de juegos.

Eso, al menos en el papel, explicaría el valor de más de 900 USD por la Steam Machine en su versión de 512 GB de almacenamiento interno. Una cifra que es mucho más alta en la versión de 2 TB de SSD, que estaría cerca de los 1.070 USD.

El precio de la Steam Machine puede seguir subiendo

No obstante, la actual crisis por la escasez de memorias RAM podría encarecer aún más esta y otras consolas de videojuegos. Un hecho que podría explicar por qué, a pesar de la filtración y los rumores, Valve aún no confirma oficialmente el precio de su nueva plataforma.

Un sistema de juego que está presupuestado entre marzo y junio de 2026 y no llegaría solo, pues se podrá complementar con unos lentes de realidad virtual y el Steam Controller. Un ecosistema completo como el de PlayStation, Xbox y Nintendo.

En conclusión, habrá que esperar como se comporta el mercado de los juegos este año y como terminan afectando a los usuarios. Aquellos que mantienen vivo el negocio gracias a su incondicional pasión por uno de los ocios digitales más rentables del mundo.

🎮🎮🎮 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Por Redacción Tecnología

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Videojuegos

Steam Machine

precio de la Steam Machine

Steam Machine de 1.000 dólares

cuándo sale al Steam Machine

cuándo se estrena la Steam Machine

cuándo se lanza la Steam Machine

PlayStation 6

Xbox Magnus

Nintendo Switch 2

consolas de videojuegos actuales

consolas de videojuegos de décima generación

PC gamers

Steam Machine de 512 GB

Steam Machine de 2 TB

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.