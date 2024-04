El COI presentó las estrategias para usar la inteligencia artificial en el deporte

En la antesala de París 2024, el Comité Olímpico Internacional presentó sus planes para establecer las funciones de la IA en el deporte. Foto: EFE/COI/Greg Martin - GREG MARTIN

El Comité Olímpico Internacional presentó el viernes 19 de abril sus proyectos estratégicos para la implementación de la inteligencia artificial en el deporte. El anuncio lo comunicó el presidente del COI, Thomas Bach, en un evento para la prensa en el velódromo de Londres, Inglaterra. Desde su aparición en 2022 al servicio del público, la IA ha sido un tópico a desarrollar en todos los campos y ahora, el deporte, quiere ser parte de la ola que abraza las nuevas tecnologías.

La entidad regulatoria de los deportes olímpicos propuso un planteamiento para aprovechar el potencial que podría tener la herramienta tecnológica en el mundo deportivo. En principio, Bach señaló que podría utilizarse para ayudar a identificar a futuras estrellas deportistas, establecer una competitividad más justa, personalizar los métodos de entrenamiento y fortalecer la manera en que se juzgan o deciden los enfrentamientos.

“Hoy tomamos otro paso para garantizar el carácter único de los Juegos Olímpicos y la relevancia del deporte. Para hacerlo, debemos estar a la vanguardia”, comentó el presidente del COI y agregó que están decididos a tomar ventaja del gran impacto que ha tenido la inteligencia artificial y la importancia de utilizarla de forma responsable.

El anuncio de la agenda sobre IA, se presentó en vísperas de la realización de los Juegos Olímpicos de París, que tienen programado su inicio el próximo 26 de julio.

De igual forma, las estrategias a través de la IA del Comité Olímpico también incluyen nuevas formas de protección a los deportistas del acoso en línea y ayudar a que las trasmisiones mejoren las experiencias de los espectadores. Justamente, de la venta de los derechos televisivos, la organización recibe millones de dólares desde los diferentes mercados mundiales.

En el evento, también participó Amit Joshi, profesor de IA en la escuela de negocios International Institute for Management Development y parte del grupo de expertos del COI. Joshi aseguró que los primeros resultados de esta iniciativa se verán en los Juegos Olímpicos de París 2024. De igual forma, resaltó que la tecnología podría ser de gran impacto en los Juegos Paralímpicos para proponer mejores condiciones de igualdad entre los participantes.

De momento, el COI presentó su agenda con diferentes puntos en los que busca que la inteligencia artificial proporcione mejores herramientas para fortalecer esos puntos del deporte. Sin embargo, no compartieron mayores detalles del estado de los avances y desarrollos propuestos.

Inteligencia artificial para la seguridad del evento

En septiembre de 2023, la ministra de deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, anunció en una entrevista televisiva que los Juegos Olímpicos de París 2024 serán la primera prueba en la historia del control de seguridad en un gran evento con la implementación de la inteligencia artificial. De acuerdo con la ministra, dependiendo de los resultados obtenidos durante el desarrollo de los olímpicos, podrá ser extendida la práctica a otros eventos o campos en un futuro.

La nueva medida se aprobó por las instancias legales correspondientes; no obstante, no incluirá el reconocimiento facial, por razones establecidas en las leyes de Francia. Asimismo, comunicó que la tecnología será controlada por personas para vigilar su correcto uso. Por esa razón, la IA no identificará personas, pero sí posibles situaciones de riesgo como objetos abandonados, cruces en zonas prohibidas, caídas o lesiones de personas en aglomeraciones, incendios, entre otras más. La implementación de la inteligencia artificial se empleará en cámaras fijas y en drones.

Anteriormente, la aplicación de este sistema de seguridad estaba limitada hasta marzo de 2025. Pero Amélie Oudéa-Castéra afirmó que “si demuestra su eficacia y con garantías, podría utilizarse para grandes acontecimientos futuros”.

Intel brindará inteligencia artificial a París 2024

Intel tiene un historial de innovación en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. En ediciones anteriores, la compañía de tecnología ha permitido la aparición de nuevas herramientas como la red 5G, los equipos de realidad virtual y otras plataformas digitales para mejorar la experiencia de los visitantes.

Con vistas en París 2024, Intel decidió volver a ser partícipe en el sector tecnológico, haciendo eje en el tema de momento, la inteligencia artificial. Entre las nuevas implementaciones propuestas por la compañía estadounidense, están:

Una tecnología innovadora que será utilizada para medir el potencial atlético por parte de los espectadores.

Serán los primeros Juegos Olímpicos en mostrar una experiencia de retransmisión en directo con calidad 8K de resolución durante todo el evento.

Avances en la accesibilidad para las personas con discapacidad visual en determinadas instalaciones olímpicas y paralímpicas.

