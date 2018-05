Viaje al campus de la compañía

El mundo de Facebook visto desde adentro

Nicolas Marín Navas*

Entrar a las oficinas de Facebook es como entrar a un mundo nuevo, sin problemas visibles y con empleados brillantes y felices. Desde el momento en el que se ingresa a la nueva sede, ubicada en Menlo Park, California, se entiende que llamar a Facebook un gigante es más que un cliché.

Un recorrido por las oficinas de la empresa ayuda a ponerle cara, pisos y paredes a una plataforma tan invisible como presente en la vida diaria de más de 2.000 millones de usuarios a nivel global. También ayuda a entender la solidez que, hacia el interior, tiene la compañía y por qué un escándalo como el de Cambridge Analytica, que habría hundido otros servicios, como el de la propia consultora política, no lo hizo con Facebook.

Lo primero que se ve al atravesar la recepción, la cual está cargada de mensajes alusivos a la red social, es un largo camino al aire libre con pequeños y coloridos edificios a su alrededor. Parece una ciudad a escala, no solo por su estructura y organización espacial, sino por lo bien abastecida que está. El complejo se construyó precisamente con la intención de que pareciera un ‘downtown’, el centro de una ciudad americana. Los empleados de Facebook tienen todo con tal de que estén en las mejores condiciones para sacar el máximo provecho de sus capacidades, una filosofía que se replica en varias otras compañías de Silicon Valley, como Google, por ejemplo.

Hay dos formas de ubicarse dentro de las instalaciones. La primera es mirando hacia el piso, donde de vez en cuando hay un pequeño mapa pintado que indica la localización exacta de la persona. La segunda es algo más moderno y consiste en entrar a alguno de los edificios y buscar una pantalla, que es algo así como un mapa sacado de Harry Potter, pues permite saber en dónde está cada salón y persona, mediante el uso de GPS que van incorporados en las tarjetas empresariales de los empleados.

Las curiosidades comienzan a aparecer a medida que uno avanza por el largo camino. Todo tipo de restaurantes, mexicano; indio, otro de helados y otro de hamburguesas, hacen parte de las opciones que lo empleados tienen para comer mientras estén trabajando. Esta comida es ilimitada, así como los productos de las estanterías que hay en cada edificio, con cosas como cereales, gaseosas, dulces y todo tipo de opciones para ‘picar’.

Según miembros de la comunidad, el 50% de los empleados usan transporte alternativo y eso explica el parqueadero para bicicletas y el enorme taller que tienen para mantenerlas en perfectas condiciones. Y si en algún momento alguien pierde o se le daña un cable, adaptador o hasta los audífonos, no hay problema. Simplemente debe acercarse a un dispensador -de esos que suelen escupir papas y gaseosas- para obtener, de forma gratuita, cualquiera de esas herramientas.

No es casualidad que las oficinas de la compañía parezcan un parque de diversiones, que hasta arcade tiene para liberar de estrés a los trabajadores. Todo ello responde a una cultura organizacional muy marcada que se basa en ofrecer bienestar para obtener rendimiento. Es algo en lo que insiste Janelle Gale, vicepresidenta de recursos humanos de Facebook, quien conversó con este diario: “La responsabilidad de mantener sana la organización significa mejorar la experiencia de nuestra gente. Muchas veces, el crecimiento te hace perder ese foco y estamos intencionalmente muy comprometidos para que eso no pase”.

Los valores organizacionales son claros y están conectados directamente con la misión: generar valor social, ser abierto, entregar resultados, estar involucrado con la comunidad y moverse rápido. Todos ellos son puestos en práctica a través de algunas herramientas que ayudan a lograrlo.

Una de estas herramientas son reuniones semanales en las que los empleados preguntan lo que quieran de la empresa o hacen críticas, quien sea, desde cualquier oficina global puede participar. Sobre esto, Gale señala que “es un punto cultural muy importante para nosotros porque la gente quiere escucharlo directamente a él (Zuckerberg) y por eso lo hemos hecho durante tanto tiempo, 14 años en total. Así democratizamos los procesos de las buenas ideas y las críticas”.

Otras de las formas que tienen para mantener sana la cultura organizacional es el uso de Workplace, un espacio alternativo a Facebook especializado en optimizar los procesos internos de las empresas. La plataforma, fundada en 2016, busca romper los paradigmas que existen alrededor de los espacios de trabajo. Julien Codorniou, vicepresidente de Workplace, asegura que la visión del producto “es ser la aplicación colaborativa de comunicaciones que conecte a todos en la compañía, no sólo equipos específicos”.

Durante el F8 de este año, el evento anual más grande de la compañía, Facebook anunció que ahora, más allá de establecer un vínculo directo entre todos los empleados, se integraron programas para que funcionaran dentro de la plataforma, como el software de Adobe o Mercado Libre, para Latinoamérica. “Nos dimos cuenta de que, cuando cambias la forma de trabajar y le das voz a cada una de las personas, aumentas su productividad. Lo que estamos anunciando este año es que vamos a pasar de la colaboración a la automatización. Hoy les estamos ofreciendo el poder usar la herramienta con muchas otras aplicaciones”, señaló Codorniou.

Tanto Codorniou, como Gale, coinciden en lo mismo: Cambridge Analytica no ha afectado ninguno de sus proyectos. “Lo que tratamos de explicar, y creo que lo hemos conseguido, es hacer que la gente entienda que, aunque hay relación entre Workplace y Facebook, son plataformas diferentes y trabajamos para la seguridad de las compañías”, agregó Codorniou.

Luego de ver cómo funciona Facebook por dentro es posible entender la fuerza que tienen para afrontar tiempos duros, como los que vinieron por cuenta del escándalo de Cambridge Analytica.

Aunque, en su mayoría, los vientos del escándalo parecen no haber tocado la cultura al interior de la organización, hay notables excepciones. La salida de Jan Koum, uno de los fundadores de Whatsapp, envió un fuerte mensaje fuerte sobre el estado de las relaciones entre Facebook y sus empleados. Antes de esto, un reporte del diario The New York Times dio cuenta de cómo varios ingenieros de la plataforma buscaron ser transferidos a Instagram o a la misma Whatsapp por no estar de acuerdo con la forma como Facebook maneja datos de sus usuarios. Incluso, un diseñador de producto de la red social anunció en Twitter su salida de la compañía citando razones éticas.

*Viaje por invitación de Facebook