El nuevo LG Xboom Stage 301 es ideal para ambientar una fiesta en cualquier lugar

Con una potencia de 120 W (voltios), fue presentado el LG Xboom Stage 301 el pasado 9 de mayo de 2025. Este parlante, de un tamaño considerablemente más pequeño que sus competidores de segmento, cuenta con conexión a un tomacorriente, pero también con la posibilidad de incorporarle una batería externa que le entrega portabilidad y autonomía.

Además, en su base posee una entrada para un trípode de gran envergadura, por si hace falta tener el altavoz elevado del piso. Incluso cuenta con iluminación RGB que se sincroniza con la música que esté sonando. Un detalle que se aprecia muy bien a plena luz del día, pero que se convierte en un plus durante la noche o en una habitación oscura.

Entre sus demás características técnicas y físicas destacan una mancuerna en la parte superior para transportarlo, cinco bocinas y dos botones análogos para subir o bajar el volumen y detener o reanudar la música. Adicionalmente, tiene perillas para configurar la reverberación y volumen de micrófonos y guitarras que se puedan conectar al parlante.

El Espectador probó este altavoz por Bluetooth durante 60 días y de las conclusiones más importantes es que se trata de un producto muy competitivo en un mercado dominado por los parlantes de alta potencia y gran tamaño. El nuevo LG Xboom Stage 301 se presenta como una alternativa para quienes busquen mucha potencia en una coraza pequeña.

Funciones básicas y fáciles de entender

Lo primero que hay que decir es que si vemos el Xboom Stage 301 desde su caja no va a parecer un producto especialmente pequeño. Pero fuera de ella es notorio que se comporta con total fluidez y puede hacer parte de un viaje sin ocupar mucho espacio en el baúl del carro.

Ya en funcionamiento, su sincronización con cualquier dispositivo es casi inmediata. Tan pronto como encendemos el Bluetooth del celular el parlante es capaz de reproducir muy bien el sonido. Sin configuraciones adicionales, tan fácil como ponerle “play” a la lista de reproducción.

Además, los botones análogos son un detalle sencillo, pero efectivo para ser un acceso a funcionalidades rápidas como parar la canción, darle paso a la siguiente y subir o bajar el volumen. Lo cual hace rápido y sin distorsionar la calidad del audio por más que lo llevemos a su máximo de potencia.

LG Xboom Stage 301 por fuera

Respecto a su coraza externa, este parlante de LG presenta materiales sencillos, tal vez un poco rústicos, pero lo suficientemente resistentes para soportar salpicaduras de agua y golpes pequeños. Adicionalmente, su propio diseño protege botones sensibles como las perillas.

Eso sí, en aspectos que pudieron haber sido mejores, cuando el altavoz funcionó con la batería externa se notó un leve bajón en la potencia del sonido. Aun así, las luces que acompañan la salida del sonido no bajaron su intensidad en esta situación en particular.

En conclusión, hablar del LG Xboom Stage 301 es referirse a un producto liviano, si se considera su potencia, que es portátil en un espectro más amplio que su competencia. Un producto para quienes arman la fiesta en la habitación, la sala, la cocina, el garaje, la finca y hasta el balcón.