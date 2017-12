#YouTubeRewind 2017

El top de los videos más vistos y compartidos en Youtube en 2017

Redacción música

La plataforma trae el ranking de los videos no musicales y musicales favoritos por los Colombianos. Además, el top musical global donde sobresalen J Balvin y Maluma, y la lista de Youtube Kids.

#YouTubeRewind regresa nuevamente para mostrarnos lo más visto en esta plataforma en 2017. Colombia brilla en la lista global de los videos más vistos, en la que Maluma y JBalvin fueron protagonistas con sus éxitos Felices los 4 y Mi Gente. Por otra parte, los colombianos disfrutaron de vídeos de humor y bailaron al ritmo de reggaetón, categorías que sin duda dominaron las listas nacionales. (Ver Videos latinos ingresan al 'Club de los mil millones de vistas' de Youtube).

Top videos NO musicales - Colombia:

Los colombianos amaron las parodias durante este año. El top de los vídeos no musicales más vistos y compartidos en el país revela el gran sentido de humor de los compatriotas. Tres parodias del famoso éxito musical ‘Despacito’ de Luis Fonsi hacen parte de esta lista en la que también sobresalen parodias de ‘El amante’ de Nicky Jam y ‘Súbeme la Radio’ de Enrique Iglesias. Los Youtubers Pautips y Fernanfloo también aparecen en esta lista.

1. LUIS FONSI / DESPACITO /HASSAM / Parodia Por Rogelio Pataquiva

2. La Dinastia Cap 1

3. ROAST YOURSELF CHALLENGE - PAUTIPS

4. Luis Fonsi - Despacito (PARODIA/Parody) ft. Daddy Yankee & Justin Bieber

5. TOP 10 TRUCOS INCREÍBLES CON GLOBOS!

6. EL AMANTE NICKY JAM PARODIA LA TACAÑA | Humor De Cuadra

7. 5 Fidget Spinners que puedes Crear tu Mismo

8. COMO ROBAR UN CENTRO COMERCIAL !! - Fernanfloo

9. ENRIQUE IGLESIAS/SÚBEME EL SALARIO/ HASSAM/ Parodia por Rogelio Pataquiva

10. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee Justin Bieber (PARODIA) JABONCITO | ROBLOX SHOWER SIMULATOR

Top videos musicales - Colombia:

#YouTubeRewind también revela los videos musicales más populares del 2017, según el tiempo que pasamos mirando, compartiendo y comentando. Esta lista demuestra el indiscutible éxito del reggaetón en el país. En el top 10, aparecen cinco artistas colombianos.

1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

2. Una Lady Como Tú - MTZ Manuel Turizo | Video Oficial

3. El Amante - Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)

4. J Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)

5. Maluma - Felices los 4 (Official Video)

6. Chris Jeday - Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

7. Ozuna - Tu Foto ( Video Oficial ) | Odisea

8. Bésame - Valentino Ft MTZ Manuel Turizo | Video Lyric

9. Carlos Vives, Sebastian Yatra - Robarte un Beso (Official Video)

10. Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

Top videos musicales - global

En este ranking global sobresalen los colombianos J Balvin y Maluma.

1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

2. Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

3. J Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)

4. Maluma - Felices los 4 (Official Video)

5. Bruno Mars - That’s What I Like [Official Video]

6. Chris Jeday - Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

7. El Amante - Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)

8. Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video)

9. DJ Khaled - I'm the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

10. Enrique Iglesias - SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox

Top videos en Youtube Kids

Finalmente, #YouTubeRewind trae los vídeos más vistos en YouTube Kids. Sobresalen los de los conocidos Huevos Sorpresa. Llama la atención la vigencia de clásicos infantiles como La Vaca Lechera, Un elefante se balanceaba e ITSY BITSY Araña.

1. LA VACA LECHERA y Más Canciones. Familia Telerin. Colección Canciones Infantiles.

2. Cuidamos de 3 Adorables Hámsters

3. Huevos Sorpresa de Pocoyó y Pato en Español de Plastilina Play Doh

4. Huevos Sorpresas Mágicos Show de la Piscina de Pelotas | Diversión ChuChu TV Sorpresa

5. Masha y el Oso - Episodios favoritos de Masha (Mejor compilación de los dibujos animados)

6. La Granja de Zenón - Las 35 mejores Canciones de la Granja 1, 2 y 3 en HD

7. ITSY BITSY ARAÑA y Más Canciones. Familia Telerin. Colección Canciones Infantiles.

8. Aprende los Colores con 9 Huevos Sorpresas Coloridos

9. LOS COLORES Aprendemos los colores con la máquina de chicles y el bebé llorón Lala

10. Un Elefante Se Balanceaba - Canción Infantil - HeyKids