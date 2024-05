El World Championships: NES Edition vuelve de forma virtual luego de casi 10 años

El evento reunirá a los mejores jugadores de algunos de los títulos clásicos de la emblemática Nintendo Entertainment System (NES). Foto: Nintendo of America

El Nintendo World Championship (NWC) es un torneo de videojuegos organizado por la filial norteamericana de la compañía japonesa. El primer campeonato ocurrió en 1990 y se basó en un cartucho de juegos para la Nintendo Entertainment System (NES), una de las consolas más icónicas de la historia por ser la responsable de salvar del naufragio a la industria a mediados de los 80′s. El evento contó con dos ediciones más, 2015 y 2017, con el patrocinio de Pepsi, Reebok y Nabisco.

En sus tres ediciones fue un torneo presencial, y en el caso de la de 1990, esta recorrió más de 30 ciudades a lo largo y ancho de Estados Unidos. El campeonato se dividió en tres categorias por edades y dio como ganadores a Jeff Hansen, Thor Aackerlund y Robert Whiteman en el Universal Studios Hollywood de Los Ángeles, California. Hansen, Aackerlund y Whiteman tuvieron que obtener la mayor puntuación posible en Super Mario Bros, Rad Racer y Tetris en seis minutos y 21 segundos.

Cada uno recibió como premio un trofeo de plata con la forma de Mario, un televisor de 40 pulgadas y un bono de ahorro de US $10.000. El cartucho del juego con el que compitieron es considerado el más valioso que se haya lanzado en la historia de la NES y se han pagado hasta US $15.000 por el edición estándar de color gris y US $20.000 por el dorado que es todavía más extraño.

La edición de 2015 tuvo lugar en ocho almacenes de Best Buy, una cadena de electrodomésticos estadounidenses. Los concursantes compitieron en el videojuego Ultimate NES Remix para la Nintendo Wii U que contenía Splatoon, The Legend of Zelda, Metroid Prime: Federation Force, Super Metroid, Mario Kart 8, Balloon Fight y Super Smash Bros. El campeonato se repitió en 2017 con el estreno de la Nintendo Switch, la tercera consola más vendida de la historia, y tendrá su cuarta edición este 2024.

El nuevo y renovado World Championships: NES Edition se llevará a cabo el próximo 18 de julio de 2024. La gran diferencia con las ediciones anteriores es que esta vez los competidores mostrarán sus destrezas desde la comodidad de su casa. Los mejores darán el paso hacia el Campeonato Mundial con formato en línea. Serán más de 150 desafíos extraídos de 13 de los juegos más clásicos de la NES, pero esta vez, visto desde la moderna pantalla de la Nintendo Switch o el televisor de la casa.

Hay que dejar claro que cada gamer que quiera hacer parte de este evento tendrá que tener activa su suscripción a Nintendo Switch Online. El título con el que podrán competir los jugadores, ya se encuentra en preventa con un costo de 30 dólares en su versión digital o 60 en su versión física que puede ser la opción más conveniente para los coleccionistas y nostálgicos. Así como ocurrió con los torneos de 1990, 2015 y 2017, la clave está en hacer los mejores tiempos para ganar un lugar en el evento final.

Los títulos que harán parte de los desafíos son: Balloon Fight, Donkey Kong, Excitebike, Ice Climber, Kid Icarus, Kirby’s Adventure, Metroid, Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, Super Mario Bros 4, The Lost Levels, The Legend of Zelda y Zelda II: The Adventure of Link.

Finalmente, el Deluxe de Nintendo World Championships: NES Edition, en entrega digital, le ofrecerá a quienes quieran pagar los 60 dólares, cinco pines, 13 tarjetas conmemorativas e ilustradas con los videojuegos de la NES involucrados en este World Championships: NES Edition y una réplica del famoso cartucho dorado de 1990. Eso sí, esta es solo una pieza de exposición con su soporte, y no un cartucho que pueda ser utilizado en la Nintendo Entertainment System.