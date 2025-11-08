Estas son las principales estafas en línea: ¿cómo evitar ser engañado?

Un ejemplo de esto son las falsas ofertas de empleo, las amenazas a empresas con reseñas negativas a cambio de dinero y los supuestos servicios de recuperación de fondos para víctimas de otras estafas. Foto: freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En los últimos años, el ecosistema digital se ha convertido en un terreno fértil para los estafadores, quienes ahora se apoyan en herramientas de inteligencia artificial para mejorar la precisión de sus trampas. Con esta tecnología logran mensajes más convincentes, identidades falsas difíciles de detectar y maniobras que parecen completamente legítimas. Un ejemplo de esto son las falsas ofertas de empleo, las amenazas a empresas con reseñas negativas a cambio de dinero y los supuestos servicios de recuperación de fondos para víctimas de otras estafas.

El crecimiento de estas prácticas no es un fenómeno aislado. Se trata de una problemática global que afecta a personas de todas las edades y perfiles. De acuerdo con el informe El estado de las estafas 2025, publicado por la Alianza Global contra las Estafas, el 57 % de los adultos fue víctima de algún tipo de fraude digital durante el último año y, en casi una cuarta parte de los casos, hubo pérdidas económicas reales.

Compañías especializadas en seguridad informática, como Kaspersky, alertan sobre un patrón preocupante: la mayoría de los usuarios repite comportamientos básicos que los estafadores conocen muy bien y utilizan a su favor. Por este motivo, la firma recopiló seis de las estafas más comunes en línea y compartió una serie de recomendaciones para identificar señales de alerta y evitar caer en este tipo de engaños.

1. Ofertas de empleo sospechosas

Llegan correos con vacantes que no coinciden con el perfil de la persona y prometen pagos fáciles. El truco está en enviar cheques falsos con un valor superior para luego pedir que se devuelva “la diferencia”. Cuando el banco rechaza el cheque, el dinero ya está perdido. Si aparecen pagos adelantados, devoluciones de plata o urgencias extrañas, es señal de alerta. Antes de aceptar, es mejor validar con el banco y verificar la autenticidad de la oferta.

2. Loterías que nadie compró

Mensajes que anuncian premios internacionales y piden información personal o un pago pequeño para “desbloquear” las ganancias. Si la persona nunca participó, es imposible ganar. Además, suelen llegar desde correos personales y masivos. Mejor ignorarlos y no entregar datos privados por correo.

3. Herencias y beneficiarios express

Correos de supuestos empresarios o miembros de “familias importantes” que prometen compartir grandes sumas si se ayuda con una transferencia. Siempre hay excusas, retrasos y solicitudes de dinero para liberar fondos. Mala ortografía, información vaga y correos que no coinciden son señales claras. En estos casos, las promesas exageradas son una señal evidente de fraude.

Le puede interesar: ¿Cómo limpiar los altavoces del celular sin dañarlos? Truco para quitar el polvo

4. Romance digital

Las estafas amorosas se han vuelto comunes. Todo avanza rápido, aparecen declaraciones de amor intensas y, al poco tiempo, solicitudes de dinero o favores. También piden fotos íntimas para luego extorsionar. No conviene enviar plata ni archivos privados a alguien que solo existe detrás de una pantalla. Y si se planea un encuentro fuera de línea, lo ideal es contarle a alguien de confianza.

5. Donaciones falsas

En medio de tragedias o emergencias, aparecen páginas que solicitan ayuda “urgente”. Los delincuentes usan el momento para apelar a la solidaridad. Antes de donar, conviene revisar si la organización es legítima, si tiene documentación visible y canales oficiales. Si el sitio luce improvisado o no inspira confianza, es mejor evitarlo.

6. Reparaciones técnicas remotas

Llamadas inesperadas de supuestos técnicos que ofrecen optimizar el computador. Luego envían enlaces para instalar programas que permiten el acceso remoto y dejan malware instalado. Con esto pueden robar datos personales y archivos. Ningún proveedor serio llama sin aviso. Lo prudente es no permitir accesos remotos ni pagar servicios que no se solicitaron.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.