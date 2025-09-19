Meta presenta oficialmente sus gafas inteligentes y pulsera de control en la mano

Las Meta Ray-Ban Display y la Meta Neural Band estarán disponibles en dos colores: Black y Sand. Foto: Meta

Meta dio un paso más en su estrategia de dispositivos ponibles al anunciar una categoría inédita dentro de su portafolio: las gafas inteligentes con pantalla, acompañadas de la pulsera Meta Neural Band, un accesorio que permite controlarlas desde la muñeca mediante sensores musculares.

Durante el evento Meta Connect 2025, la compañía liderada por Mark Zuckerberg presentó oficialmente las Meta Ray-Ban Display, antes conocidas bajo el nombre en clave Hypernova. Estas gafas son las primeras de la firma en incorporar una pantalla integrada en la lente derecha, a color, de alta resolución y pensada para interacciones breves.

De acuerdo con la compañía, esta interfaz permite a los usuarios consultar mapas, traducir textos, revisar y responder mensajes o interactuar directamente con Meta AI, sin necesidad de recurrir al celular. A estas funciones se suman otras ya presentes en modelos anteriores de la marca, como la cámara para fotos y videos, así como altavoces y micrófonos que facilitan llamadas o el uso del asistente. Además, Meta destaca que las gafas ofrecen la posibilidad de realizar llamadas y videollamadas, enviar y recibir mensajes de texto, mostrar subtítulos en tiempo real y reproducir música.

En términos de autonomía, la empresa asegura que el dispositivo alcanza hasta 30 horas de uso total, aunque en un escenario de uso mixto la duración se reduce a unas seis horas.

Las Meta Ray-Ban Display y la Meta Neural Band estarán disponibles en dos colores: Negro y Arena. Además, para adaptarse a distintos estilos, se ofrecerán en dos tamaños de marco, estándar y grande. Todos los modelos incorporan lentes Transitions, lo que permite utilizarlos tanto en interiores como en exteriores, de día o de noche.

El complemento de esta tecnología es la Meta Neural Band, una pulsera equipada con sensores de electromiografía de superficie que detectan los movimientos de los músculos y los traducen en comandos digitales. Gracias a esta tecnología, el usuario puede realizar gestos simples (como girar la muñeca o tocar los dedos) para ejecutar acciones equivalentes a teclear, hacer clic o arrastrar, sin depender de pantallas táctiles o botones físicos.

La pulsera es resistente al agua con certificación IPX7, lo que garantiza protección frente a inmersiones accidentales de hasta un metro de profundidad durante 30 minutos. Está fabricada en Vectran, una fibra sintética de alta resistencia que también fue utilizada por la NASA en las almohadillas de impacto del Mars Rover.

El paquete que incluye las Meta Ray-Ban Display junto con la Meta Neural Band tendrá un precio de 799 dólares (aproximadamente 3 millones de pesos colombianos). Su lanzamiento está previsto para el 30 de septiembre en Estados Unidos, mientras que la expansión a mercados como Canadá, Francia, Italia y Reino Unido está programada para principios de 2026.

Meta Ray-Ban Display + Meta Neural Band = our most advanced pair of AI glasses. Ever. pic.twitter.com/PlrVcwbprN — Meta (@Meta) September 18, 2025

Ray-Ban Meta evolucionan en su segunda generación

Meta también presentó la segunda generación de las gafas inteligentes Ray-Ban Meta, con mejoras solicitadas por los usuarios. Una de las principales es la autonomía, que ahora alcanza hasta ocho horas de uso normal.

El nuevo modelo incorpora además un sistema de carga rápida capaz de recuperar el 50 % de la batería en solo 20 minutos, mientras que el estuche de transporte proporciona hasta 48 horas adicionales de recarga.

En cuanto a video, la grabación ahora admite resolución 3K Ultra HD, y durante el otoño recibirá una actualización de software que sumará dos modos: hiperlapso y cámara lenta.

Otro de los avances llegará con un nuevo modo de conversación, también mediante actualización, que amplificará la voz del interlocutor a través de los altavoces, facilitando la comunicación en entornos ruidosos.

