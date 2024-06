Este es Crash Bandicoot, el juego que se convirtió en la mascota de PlayStation

Hoy en día la marca de Crash Bandicoot le pertenece a Activision y ya no es una franquicia exclusiva de las consolas de Sony. Foto: Activision

Crash es un marsupial alterado científicamente por el Dr. Neo Cortex. La intención de este villano era controlarlo y convertirlo en un soldado más de su ejército de animales mutantes. Sin embargo, Crash logró escapar y en 1996 le dio vida a una de las historias más famosas. Este juego inicialmente se llamaría Al O. Saurus and Dinestein y tendría temática de viajes en el tiempo y fusiones entre humanos y dinosaurios. Sin embargo, la idea no tomó forma y se convirtió en lo que se conoce hoy en día.

El primer estudio desarrollador de Crash Bandicoot fue Naughty Dog, hasta el 2000, y es gracias a esta empresa que esta saga se popularizó a finales de los años 90. Durante ese mismo periodo de tiempo Sony Computer Entertainment, lo que hoy es Sony Interactive Entertainment, distribuyó las entregas, pero esta no era la idea inicial de, el en ese entonces, novato en la industria. Sony apostó por este proyectó para crear a una mascota de PlayStation, una tan afable como Mario de Nintendo y Sony de Sega.

Así, las intenciones no estaban encaminadas a crear un videojuego exclusivo de su recién nacida PlayStation 1. Sin embargo, y como un giro inesperado de la trama, Naugthy Dog si quería hacer un título de plataformas, género tan popular en esos días, que le dio vida a Willy, puesto que este fue el primer nombre del protagonista. No obstante en el desarrollo, las famosas cajas que se destruyen por el camino del juego tomaron relevancia y le dieron el nombre de Crash, lo que en español significa choque o golpe.

Universal Sound Studios fue la responsable de los efectos sonoros, especialmente en la segunda entrega, que distinguieron tanto a este juego de otros. Y de esta manera PlayStation y Sony presentaron en la Electronic Entertainment Expo (3E) de 1996, el evento de gaming más importante de la época, a este icónico videojuego que cambió la historia de la industria y se quedó en la retina de los jugadores de PS1. Esta es la historia de la saga de Crash Bandicoot, la mascota no oficial de la empresa más exitosa de los 90′s.

Era dorada de Crash Bandicoot

Hay quienes dicen que a Crash hay que dejarlo en donde pertenece, la PlayStation 1 y con pocas visitas a la PlayStation 2. Lo cierto es que esta es una franquicia que comenzó en 1996, se extiende hasta el cercano 2020 y es posible aventurarse en las islas de Wumpa, lugar ficticio al sur de Australia donde se ambienta la historia, abordo de una PlayStation 5.

Sony Computer Entertainment firmó un contrato con el estudio Naugthy Dog para hacer tres videojuegos, pero esta empresa produjo cuatro, tres de plataformas, los que tan famosos se hicieron, y uno de carreras, que quiso rivalizar con el monopolio de este género montado por los juegos de Mario Kart. Todos exclusivos de la primera consola en la historia de Sony.

En ese entonces PlayStation colaboraba con la causa, pero no era el distribuidor, esta labor corría por cuenta de Universal Interactive Studios. Fue tan inmediato el éxito de estos títulos que entre 1996 y 1998 se desarrollaron las tres primeras entregas, siendo la tercera la de menos tiempo de trabajo con apenas 10 meses cocinándose. Sin embargo, eso no evitó su fama.

Declive de Crash Bandicoot

En el año 2000, el mismo del lanzamiento de la PlayStation 2, se estrenó Crash Team Racing y con este, la época más exitosa comercialmente en la historia de la saga. Quedó para la historia que los tres primeros niveles que se diseñaron del Crash Bandicoot de 1996 fueron especialmente difíciles para ser los primeros que verían los gamers, por lo que se movieron al final de la trama.

Además, Crash Bandicoot 3 mostró mejoras a la jugabilidad y agregó reliquias coleccionables que se convirtieron en objetos virtuales de culto para los amantes de este marsupial loco. Incluso, este último juego de la saga hecho por Naugthy Dog se hizo al mismo tiempo que se desarrollaba el título de carreras, por lo que el esfuerzo laboral de los programadores fue titánico.

Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex de 2001 fue el primero en estar a cargo de otro estudio y que expandió sus líneas de influencia a otros sistemas de juego, dejando así atrás el idilio de amor entre Crash y PlayStation. En concreto esta serie de videojuegos estuvo y está disponible en la Game Boy Advance de Nintendo, la N-Gage de Nokia, celulares, PC’s, Nintendo DS, Nintendo Wii, Xbox 360, Nintendo Switch y Xbox One.

Otros juegos de Crash Bandicoot

De 2002 a 2008 vieron la luz del día 10 títulos más de este carismático personaje y a partir de ese año, la distribución pasó a manos de Activision, hoy propiedad de Xbox desde 2023, menos en Japón, donde Sega hace esa labor desde 2018. Con el paso de la entregas intervinieron otros personajes como Tawna, la novia de Crash, y Coco, un villano que llegó para luchar codo a codo con el Dr. Neo Cortex.

Durante la Electronic Entertainment Expo (3E) de 2016, Sony reveló que había llegado a un acuerdo con Activision Blizzard, dueño de la franquicia, para volver a hacer del juego un exclusivo de PlayStation. Así, se firmó un contrato entre las dos compañías para crear un título remasterizado de los tres primeros videojuegos de la PlayStation 1, esta vez para la PlayStation 4.

El producto fue nombrado Crash Bandicoot N. Sane Trilogy y fue publicado el 30 de junio de 2017 por Activision. Un año más tarde, y como una estrategia para atraer más jugadores, fue lanzado para la Xbox One y Nintendo Switch. Finalmente, a esta entrega le siguió una para las mismas plataformas, pero basada en las carreras que tanto encantaron a los jugadores de la PS1.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (2020) fue el primero en estar disponible para la PS5, a este le siguió un juego para celular, el más reciente data de 2023 y es el primero en incursionar en el modo multijugador online. En conclusión, a pesar de que la intención inicial de Sony era crear una mascota tan popular como Mario o Sonic, fue tan rápido el éxito de Crash Bandicoot que este animal nunca fue reconocido oficialmente como la mascota de la compañía. Un rotulo que no le dio PlayStation, pero sí los niños y jóvenes de la última década del siglo XX y quienes hoy son los adultos más románticos y nostálgicos.

