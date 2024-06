God of War, el segundo exclusivo de PlayStation más exitoso de la historia

La saga ha sido desarrollada por SCE Santa Monica Studio, pero distribuida por Sony Interactive Entertainment (SIE). Foto: IGN España

Hablar de God of War es hablar de una de las series exclusivas de PlayStation más famosas de la industria. Estos juegos de combate cuerpo a cuerpo son desarrollados por SCE Santa Monica Studio, pero distribuidos por Sony Interactive Entertainment (SIE). El mundo de Kratos y las aventuras de este semidiós espartano fueron diseñadas por David Jaffe y Cory Barlog.

Desde 2005 se han creado títulos desde la PlayStation 2 hasta la PlayStation 5, aunque en el listado también destacan algunas entregas para las consolas portátiles de Sony (PSP y PSVita), además de uno que otro videojuego para celulares. Su historia le ha valido ser la segunda saga de Sony más vendida del mundo con 51 millones de copias, por detrás solo de Gran Turismo con 91 millones.

Desde la primera entrega, God of War de 2005 para PS2, se explica el origen de Kratos en la antigua Grecia y su naturaleza violenta. Este personaje utiliza técnicas de combate que a menudo suben la cuota de sangre en pantalla con golpes brutales. Todo esto con sus famosas espadas que son tan poderosas hoy como hace casi 20 años.

Incluso, la franquicia ha incluido escenas sexuales en las que pueden participar los gamers, por lo que es un juego clasificado como para adultos. Al final del primer título, Kratos pierde a su esposa y a su hija, por culpa de su violencia, y deja de recibir órdenes de un dios para convertirse en el ser indomable que la mayoría recuerda. Incluso en presencia de otras deidades mitológicas como Thor y Odín.

God of War de 2005

Fue publicado solamente para la PlayStation 2 el 22 de junio de 2005, aunque en 2010 y gracias a su popularidad, llegó también para PlayStation 3 en una versión que mejoraba la resolución en pantalla y aumentaba los fotogramas por segundo (FPS por sus siglas en inglés). Fue valorado por su sonido en el que se podía sentir cada uno de los golpes de las espadas, lo que le valió más de cuatro millones de copias y ser uno de los 20 juegos más vendidos para la PS2.

God of War II

La secuela del semidiós Kratos se estrenó dos años después y cuenta una historia de venganza e ira contra Zeus. El protagonista viene de asesinar al dios de la guerra, Ares, por lo cual Zeus, el rey de los dioses, le arrebata su divinidad. La entrega también logró superar los cuatro millones de copias vendidas y durante su época fue reconocido como una de las secuelas mejor hechas en la historia.

Inicialmente, fue diseñado para la segunda consola casera de Sony, pero en 2010, se diseñó una versión HD para la PS3. Bluepoint Games fue la encargada de este trabajo que ofreció mejores sensaciones gráficas.

God of War III

Llegó en 2010, exclusivo de la PS3, y relata a modo de introducción las travesías del semidiós Kratos antes de llegar al monte Olimpo y derrotar a Zeus. La jugabilidad es la misma de los dos videojuegos anteriores, centrándose en el combate por medio de patrones de botones. El gamer controla a Kratos y cuando se enfrenta a un gran jefe o ser superior entra en una lucha por combos que depende de la agilidad de la persona presionando botones rápido, preciso y oportuno.

Este título fue un salto hacia adelante en el mercado al ser capaz de comercializar 7,6 millones de copias, ser el noveno más vendido de la PlayStation 3 y ser el tercero de la franquicia con más ventas. En 2015 se estrenó una versión remasterizada para la PlayStation 4.

God of War: Ascension

Vio la luz en 2013 y presentó por primera vez el modo multijugador competitivo en la PlayStation 3, aunque esta forma de vivir los videojuegos se masificara en la generación siguiente. Fue visto en sociedad por primera vez en el Super Bowl de ese año y agregó armas secundarias a las ya legendarias Espadas del Caos de Kratos.

Aunque fue criticado por ofrecer una historia más corta que en las entregas anteriores, fue valorado por su propuesta estética y por su jugabilidad que aunque muy similar a las anteriores, aprovechaba todas las prestaciones técnicas de la consola de séptima generación.

God of War de 2018

Es la primera entrega de la franquicia en estar disponible para la PS4 y cuatro años después para computador, rompiendo así con la exclusividad de los sistemas Sony con esta saga. Este título presenta a un Kratos frío, serio y menos visceral al estar acompañado de su hijo, Atreus.

Este es el primero en basarse en la mitología nórdica y en reseñar el conflicto interno que vive el protagonista por cargar con un pasado oscuro, además de que Atreus no conoce su procedencia divina. Por primera vez se cambiaron las espadas por el hacha de batalla, y en líneas generales este juego significó el cambio más drástico dentro de la serie de God of War.

Fue tan buena su recepción comercial que es hasta hoy el videojuego más vendido con más de 23 millones de copias reproduciéndose en millones de PlayStation 4 del mundo.

God of War: Ragnarok

Fue presentado al público el 9 de noviembre de 2022 para la PlayStation 5 y la PlayStation 4, hoy hace parte del catálogo de juegos disponibles en la suscripción de PlayStation Plus en su plan Deluxe, el más costoso de todos. Es el segundo más vendido de la serie con más de 14 millones de copias, además de poder disfrutarse en PC a partir del 19 de septiembre de 2024, con un DLC (contenido descargable) de Vallhalla.

Es la continuación de Kratos en la mitología escandinava en compañía de su hijo. Además, por primera vez en la franquicia, el semidiós no es el único personaje jugable, pues Atreus puede ser controlado de manera limitada en algunas misiones durante el modo historia. Hasta la fecha es el estreno más exitoso en la historia de PlayStation con más de cinco millones de copias durante su primera semana.

Otros juegos de God of War

En 2008, God of War: Chains of Olympus fue lanzado para la PlayStation Portable (PSP) y tres años después para la PlayStation 3. Este videojuego y God of War: Ghost of Sparta (2010) se hicieron tan icónicos en PSP, que hasta algunos sistemas se vendieron, incluyendo los dos UMD, la unidad de disco creada por Sony exclusivamente para este sistema.

God of War Collection (2010 para PS3 y 2014 para PSVita) y God of War Collection Volume II (2011 para PS3) fueron los dos títulos de recopilación que estuvieron disponibles para los fans. Con el tiempo se convirtieron en piezas de colección, por lo que es raro y costoso contar con un ejemplar.

En conclusión, God of War no solo ha contado la trágica historia de Kratos, sino que es vivo ejemplo de la evolución y cambio constante de los sistemas de entretenimiento de Sony. No es posible augurar cuanto deban esperar los amantes de esta saga para disfrutar de una entrega nueva, pero algunos rumores apuntan a que la serie podría volver a comenzar contando una historia nueva desde cero.

