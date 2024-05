Estos son los mejores lugares para esconderse en GTA V, modo historia y online

Grand Theft Auto (GTA) V es el segundo juego más exitoso de todos los tiempos, con más de 185 millones de copias vendidas. Foto: Rockstar Games

Grand Theft Auto V fue publicado por el estudio Rockstar Games en 2013 y parece increíble que internet, Twitch, YouTube y casi cualquier fan de los videojuegos tenga algo más por decir de este título después de tanto tiempo. GTA VI, su secuela, ya fue confirmada, pero parece que no llega porque GTA V ya no tenga más capítulos por abrir o misiones por cumplir. (NO ENTIENDO ESTA PARTE)

Su modo online es uno de los más aclamados por los amantes de esta saga, y aunque a veces pueda parecer un mapa oscuro y hostil, es el modo de juego que más revitaliza el título y reúne jugadores en torno a encontrar tesoros, armas y dar golpes de autoridad en el chat. Sin duda es una de las razones por las cuales los dos gigantes de consolas, Xbox y PlayStation, se pelean por tenerlo en su catalogo de entregas por suscripción.

Sin embargo, su modo historia no se queda atrás y aunque parece un mapa ampliamente conocido y explorado, sigue escondiendo secretos y lugares que no han sido descubiertos por los gamers. La ciudad ficticia de Los Santos, basada en Los Ángeles, California, se extiende desde las polvorientas calles donde vive Trevor, uno de los tres protagonistas de la historia, hasta el lujo, el confort y la cancha de tenis donde Michael vive un infierno por cuenta de su tormentosa relación su esposa e hijos.

Es por esto, que aquí le traemos algunos de los mejores escondites y lugares para pasear o explorar en GTA V, modo historia y GTA V, modo online. Está claro que cada vez será más difícil señalar sitios desconocidos, pero los programadores de Rockstar Games se las siguen ingeniando para extender la vida útil de este juego, tal vez hasta por 10 años más.

Lugares para esconderse en GTA V, modo historia

Isla abandonada: Este es un pedazo de tierra en la parte noroccidental del mapa. Se encuentra cercano a la carretera que va desde las zonas rurales, hasta el centro de la ciudad. Allí se encuentra una cabaña hecha con materiales sencillos como madera y metal. Es posible entrar a esta pequeña choza y protegerse de la policía en caso de que el nivel que búsqueda roce las cinco estrellas.

Torre del reloj: Puede parecer un edificio como cualquier otro en Downtown (centro) de Los Santos, pero su ubicación es perfecta para derribar aviones, helicópteros o escapar de la policía. Eso sí, siempre y cuando las estrellas no sobrepasen de dos, ya que a partir de la tercera es necesario lidiar con ataques aéreos de las autoridades.

Túnel de la playa: A la orilla de la costa norte, este lugar hace referencia al túnel de gusano que ya se había visto en el desierto de GTA San Andreas. El de GTA V es uno de los sitios más infalibles para librarse de la policía, sea cual sea el nivel de búsqueda. Además, se puede ingresar a él con una moto y hasta jugar con un balón de fútbol en su interior.

Banco Pacific Standard: Reconocido por los jugadores frecuentes del modo online, pero desconocido para los del modo historia. A pesar de ser una entidad financiera todas sus puertas se abren, incluso la que conduce a la caja fuerte. Desafortunadamente, el lugar parece fuera de servicio porque no se vislumbra ni un guardia o empleado y no hay ni un dólar disponible.

Pasarela del muelle: Con tan solo verla parece un lugar imposible de llegar, pero solo hace falta estacionar una camioneta debajo del muelle de la playa para treparlo y subir a la barda. Su ubicación es privilegiada para dispararle a enemigos lejanos o simplemente tomar fotos y disfrutar del atardecer sobre el océano pacífico.

Lugares para esconderse en GTA V, modo online

Torres de vigilancia de la cárcel: En total son 10, es posible llegar a ellas en paracaídas y aunque todas son completamente iguales por fuera, por dentro cada una esconde elementos distintos. Si llega a este lugar en el modo historia conseguirá el nivel de búsqueda más alto, pero jugando online es un sitio perfecto para escapar de otro gamer.

Terminal secreta del aeropuerto: En pleno puerto aéreo de la ciudad se encuentra esta ubicación. A simple vista parece inaccesible, pero solo hace falta abrir un par de puertas para mirar desde las alturas el hangar de los aviones comerciales del juego. Muy útil para escapar de otro gamer en el modo online, pero si disparas en su interior prepárate para una intercambio de disparos feroz con la policía.

Garage Secreto: Situado al lado del hipódromo, es el escondite secreto ideal para evitar a los jugadores en el modo online. La puerta se abre con tan solo acercarse y desde allí es posible dispararle a todo aquel que se pase por al frente o se atreva a entrar.

