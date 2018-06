Facebook revela que compartió datos con fabricantes chinos

Bloomberg News.

Facebook dijo que tenía establecidas asociaciones para compartir datos con cuatro fabricantes de dispositivos de consumo, incluida Huawei, lo cual intensificó la preocupación de que la red social haya omitido sistemáticamente decir a los usuarios cómo hacer circular su información personal fuera de Facebook.

La revelación se produjo a raíz de que Mark Warner, el principal demócrata de la Comisión de Inteligencia del Senado, dijo previamente el martes que consideraba “un grave peligro” que Facebook compartiera información de los usuarios con fabricantes chinos de dispositivos. La empresa dijo que era cuidadosa con las asociaciones, que estaban pensadas para ayudar a los fabricantes de teléfonos inteligentes a desarrollar versiones personalizadas de la aplicación de Facebook. De todos modos, es probable que esta confirmación agudice la inspección de las prácticas de la compañía en materia de privacidad si los acuerdos no fueron explícitamente revelados a los usuarios.

“La integración de Facebook con Huawei, Lenovo, OPPO y TCL se controló desde el primer momento y aprobamos las experiencias de Facebook que desarrollaron estas compañías”, dijo en una declaración Francisco Varela, vicepresidente de asociaciones para móviles de la compañía. “Dado el interés del Congreso, quisimos dejar claro que toda la información proveniente de esas integraciones con Huawei se almacenaba en el dispositivo, no en los servidores de Huawei”.

Facebook viene respondiendo a una reacción mundial adversa de legisladores y defensores de la privacidad de EE.UU. y Europa con respecto a cómo maneja los datos de los usuarios. La compañía envió al máximo responsable, Mark Zuckerberg, a Washington en abril para someterse a un interrogatorio de 10 horas en el Congreso al conocerse en marzo la revelación sobre un desarrollador de aplicaciones que pasó información de hasta 87 millones de usuarios de Facebook a una consultora política, Cambridge Analytica. Zuckerberg dijo al Congreso que las políticas de la compañía ya no permiten fallas semejantes.

Posteriormente, The New York Times informó este domingo que durante años la empresa autorizó acuerdos con unos 60 fabricantes de teléfonos y dispositivos, dándoles acceso a grandes cantidades de información sobre los usuarios y sus amigos. Aun no queda claro si alguno de los socios hizo un mal uso de los datos o los transfirió a terceros no autorizados. No obstante, la revelación profundiza la desconfianza pública hacia la red social, cuya principal aplicación tiene más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo y que es propietaria de otros programas populares como Instagram, WhatsApp y Messenger. Si los usuarios no estaban al tanto del acceso otorgado a los fabricantes de dispositivos, los acuerdos podrían violar un decreto de consentimiento de la Comisión Federal de Comercio estadounidense de 2011.

Las acciones de Facebook cayeron fuera del horario de operaciones tras la revelación, después de haber declinado menos de 1 % a US$192,94 al cierre en Nueva York.

La confirmación de que fabricantes chinos de dispositivos, especialmente Huawei, se contaban entre los que tenían acceso a datos de usuarios generó aún más dudas entre los legisladores estadounidenses acerca de cómo se almacena y se utiliza la información.

“La noticia de que Facebook otorgó acceso privilegiado a la Interfaz de programación de aplicaciones (API por su sigla en inglés) a fabricantes de dispositivos chinos como Huawei y TCL genera preocupaciones legítimas”, dijo el senador Warner de Virginia tras la revelación de Facebook en las últimas horas del martes. “Espero saber más sobre cómo garantizaba Facebook que la información sobre sus usuarios no fuera enviada a servidores chinos”.