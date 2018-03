¿No puede más con Facebook?: así puede eliminar su cuenta

Redacción Tecnología.

Alex Stamos, encargado de seguridad en Facebook, es la primera gran baja en medio del escándalo por el uso de información de usuarios de la red con fines políticos que hizo la firma Cambridge Analytica.

La salida de Stamos, que, según el diario The New York Times, no se haría efectiva sino hasta agosto para permitir una transición estable en este departamento, se suma a las preguntas y presiones que han emergido de legisladores en la Unión Europea y en el Reino Unido. La pregunta básica alrededor de este escándalo es cómo fue posible que Cambridge Analytica utilizara datos de los usuarios de la red social para manipular presuntamente campañas electorales.

Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, invitó a Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Facebook, para hablar de este tema: “Facebook necesita aclarar ante los representantes de 500 millones de europeos el hecho de que los datos personales no fueron usados para manipular la democracia”, dijo el diputado a través de su cuenta de Twitter.

Así mismo, la entidad británica que regula la protección de datos pidió un registro de las oficinas de Cambridge Analytica, empresa con sede en el Reino Unido.

La FTC (comisión que regula el comercio en EE.UU.) también abrió una investigación contra Facebook para esclarecer si estos hechos violan su propio contrato de consentimiento, establecido en 2011.

De acuerdo con una investigación de los diarios The New York Times y The Guardian, Cambridge Analytica capturó la información personal de al menos 50 millones de usuarios de Facebook, sin el consentimiento de éstos, y la utilizó como insumo de un algoritmo que buscaba anticipar el comportamiento de los votantes e influir en ellos.

Cabe resaltar que Cambridge Analytica le proporcionó servicios a la campaña de Donald Trump y que Steve Bannon, exasesor presidencial, figura como uno de los inversionistas de esta compañía.

Este es apenas uno más de los capítulos que involucran, negativamente, a Facebook con el desarrollo de las pasadas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Este quizá es uno de los debates más urgentes y vitales en la red social, pues le puede traer problemas con legisladores y gobiernos. Y esto no puede ser nada bueno para una compañía que impulsa iniciativas como Free Basics, que busca ofrecer una serie de servicios, entre ellos Facebook, para las personas con menos acceso a internet en el mundo. La iniciativa, por ejemplo, fue bloqueada en India, el mayor mercado del proyecto, porque violaba el principio de neutralidad de la red, en opinión de las autoridades de este país.

¿Qué hacer?

Los usuarios tienen varias opciones para controlar qué datos comparten con la red social, con aplicaciones de terceros y con sus propios contactos. Puede que pocos las usen, pero las opciones existen, al menos hasta un punto.

La primera recomendación acá es revisar la configuración de privacidad de la cuenta de cada usuario. Esto implica ver qué aplicaciones están asociadas con Facebook y qué información pueden “llevarse” otras personas a través de aplicaciones (un poco lo que sucedió con Cambridge Analytica).

Lo siguiente que un usuario podría considerar es desactivar la cuenta de Facebook. Y aquí hay que hacer claridad sobre un asunto: desactivar no es lo mismo que eliminar. Aunque pareciera una diferencia evidente, por diseño, Facebook impulsa bastante la desactivación de una cuenta por encima de la eliminación.

La desactivación es como una suerte de hibernación del perfil de una persona: sus datos se quedan en los servidores de Facebook, pero nadie puede interactuar con el usuario. En cambio, la eliminación impide, claro, la interacción con éste, pero también borra toda la información de la persona de los servidores de la red social. Para siempre.

Hay que hacer una aclaración, el rastro de datos igual continúa, de cierta forma, así el usuario haya eliminado su cuenta. La empresa dice lo siguiente en su sitio de ayuda: “Algunas de las acciones que realizas en Facebook no se almacenan en tu cuenta. Por ejemplo, un amigo puede seguir teniendo mensajes tuyos incluso después de que hayas eliminado tu cuenta. Esta información no se borra al eliminar la cuenta”.

El proceso de eliminación no tiene reversa una vez es confirmado por el usuario. Facebook se toma unos 90 días en borrar totalmente los datos del usuario de su sistema.

Y aquí vale la pena hacer un par de sugerencias antes de eliminar una cuenta: guarde una copia de todos sus datos en la red social (opción que Facebook mismo recomienda), recuerde todos los sitios y servicios en los que inicia sesión con su cuenta de Facebook (algo que no es posible una vez elimine su cuenta) y, si quiere, adviértale a los contactos que quiera que está a punto de desconectarse.

Para eliminar su cuenta de Facebook siga estos pasos:

1- Ingresar en el servicio de ayuda: Una vez haya ingresado en su cuenta, vaya al signo de interrogación ubicado en la parte superior derecha, entre el ícono de notificaciones y el triángulo que mira hacia abajo en donde puede salir de su sesión.

2- Una vez allí, en la esquina superior derecha de ese apartado, hay una sección llamada “Servicio de ayuda”.

3- Al hacer clic en ella se abre la página principal del servicio de ayuda de Facebook. En el cabezote, la barra superior debajo del buscador, hay varias secciones. La que le interesa para borrar su cuenta se llama “Administrar tu cuenta”.

4- En este apartado, la última opción es “Desactivación o eliminación de tu cuenta”. Haga clic en este punto.

5- Se abre un menú con varias opciones. La penúltima dice: “¿Qué tengo que hacer para eliminar mi cuenta definitivamente?”. Entre a esta opción.

6- Se abre un pequeño artículo en el que le sugieren al usuario hacer un respaldo de su información (copia que se guarda en el equipo de cada persona, ya no en los servidores de Facebook) y se dan instrucciones generales sobre cómo es el proceso.

7- En este artículo hay un link en el que se puede dar comienzo al proceso de eliminación de una cuenta y de borrado de la información personal de los servidores de Facebook.

Y eso es todo.