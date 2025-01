10 de las mejores adaptaciones de un videojuego en el cine y la televisión

Super Mario Bros (película) y The Last of Us (serie) son algunas de las adaptaciones más famosas y exitosas del mundo. Foto: El Espectador

Los videojuegos también son una manera efectiva de contar grandes historias. Muchos de los títulos exitosos en esta industria están basados en tramas con un inicio, nudo y desenlace. Lo anterior hace propensos a los juegos a ser adaptados a otros formatos como las películas y las series de televisión. Sin embargo, esto puede ser un arma de doble filo.

No hay que perder de vista que una entrega es un medio interactivo y los jugadores están en constante comunicación con los personajes, pues son quienes los controlan. No tener en cuenta esto da pie a adaptaciones que no cumplan con las expectativas ni de los que ya conocen la historia ni de los que por primera vez la descubren gracias a la película o la serie.

Además, algunos de los universos imaginados por diseñadores y desarrollados por programadores son muy difíciles de poner en pantalla. Por eso, este tipo de contenidos son más comunes en propuestas animadas. Aun así, en la actualidad se puede ver proyectos con actores reales que resultan muy bien logrados y muy bien recibidos por el público.

Por ejemplo, este 2025 se estrenará la segunda temporada de “Castlevania”, la serie del juego Devil May Cry y la adaptación para televisión de Tomb Raider. Por otro lado, llegarán este año a la gran pantalla “Mortal Kombat 2”, “Minecraft, The Movie” y una película inspirada en el universo ficticio de Until Dawn. Por eso, aquí están cinco películas y cinco series basadas en videojuegos.

Películas basadas en videojuegos

Super Mario Bros: La Película

Producida por Shigeru Miyamoto, el mismo creador del juego, y distribuida por Universal Pictures, este filme de 2023 retrata las aventuras de los hermanos Luigi y Mario. El largometraje resultó todo un éxito, al igual que la saga de títulos, y recaudó más de 1.300 millones de dólares. Esta cifra la convirtió en la película basada en una entrega más taquillera de todos los tiempos.

A continuación un mensaje de Shigeru Miyamoto de Nintendo y Chris Meledandri de Illumination, los coproductores de Super Mario Bros. La Película, para expresar su agradecimiento a todos los fans por ver la cinta. #SuperMarioMovie pic.twitter.com/J3jr3uJVih — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) June 22, 2023

“Sonic The Hedgehod”

Esta película fue lanzada en 2020 y contó con la producción de Original Film, SEGA -desarrollador del juego- Blur Studio, Marza Animation Planet y la distribución de Paramount Pictures. Aunque no recaudó tanto dinero como su homóloga de Mario, ha sido bien recibida por el público y cuenta con una segunda parte estrenada en 2022 y una tercera en 2024.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Disponible en Netflix, este largometraje basado en la franquicia de videojuegos de terror más popular del mundo fue lanzado el 26 de noviembre de 2021. Cuenta la historia de Claire y Chris Redfield, dos hermanos huérfanos que viven en el orfanato de Raccoon City.

“Silent Hill”

Este filme fue estrenado en 2006 y aunque se inspira en los hechos del juego, adapta su trama para ver más acción en pantalla y menos terror psicológico como en el título. Aunque no es una de las películas más conocidas, una segunda parte, basada en Silent Hill 2, fue anunciada en octubre de 2024.

Doom: La Puerta del Infierno

Producida y distribuida por Universal Pictures en 2005, este filme se ambienta en el mundo ficticio de Doom, uno de los pioneros en el género de los disparos. Sin embargo, ni siquiera pudo recuperar lo invertido, pues recaudó un poco menos de 57 millones de dólares y el proyecto costó 60.

Series basadas en videojuegos

“The Last of Us”

MAX trajo a la pantalla chica una de las mejores historias en la industria de los videojuegos. Esta entrega, exclusiva de PlayStation, fue adaptada a serie de televisión en 2023 y desde entonces ha resultado en un éxito que ha ampliado la base de fans del juego. Se espera que la segunda temporada, basada en The Last of Us: Part II, esté disponible durante 2025.

Arcane

Esta serie, inspirada en el fenómeno global League of Legends, se ha convertido en uno de los pedidos más constantes de los suscriptores de Netflix. Con una primera (2021) y segunda temporada (2024) exitosas, se espera que el gigante del streaming siga explorando esta historia y este universo fantástico que tantas pasiones levanta.

“Fallout”

Sí Netflix tiene su propia serie basada en un juego, pues Prime Video también. Se trata de una serie que se ambienta en un futuro postapocalíptico por culpa de la energía nuclear. Situada en Los Ángeles, esta producción de Amazon Studios en 2024 cuenta la misma historia de radiación, mutantes y bandidos que muestran los juegos de Bethesda Game Studios.

The Witcher

Los videojuegos de CD Projekt RED inspiraron esta serie que también es original de Netflix. Es un drama que toma sus personajes de la saga de libros de Geralt de Rivia. Desde su estreno en 2019 ha cautivado la atención de los fanáticos de los videojuegos, pero también de aquellos y aquellas apasionadas por la fantasía oscura.

“Halo”

Por último, Paramount+ también quiso entrar en el negocio de las series de televisión basadas en títulos del Gaming con una adaptación de una de las IP’s más exitosas de Xbox. Fue lanzada el 24 de marzo de 2024 y se ambienta en los mismos hechos ocurridos en las entregas desarrolladas por Bungie Studios y distribuidas por Microsoft.