A pesar de los rumores, el título multijugador de Horizon Zero Dawn sigue en pie

Horizon Zero Dawn es una de las franquicias exclusivas de PlayStation y una de las que recibió una remasterización para la PS5. Foto: Epic Games

Horizon Zero Dawn es una de esas historias que solo se puede jugar en consolas de Sony. Desarrollado por Guerrilla Games y publicado por PlayStation Studios, se estrenó por primera vez en 2017 para la PlayStation 4. Cuenta la trama de Aloy, una guerrera de la tribu de los Nora, que fue abandonada por su madre y criada por un marginado.

Su narrativa es fácil de identificar, pues todos los hechos dentro del juego se desarrollan en un futuro postapocalíptico en el cual las máquinas son la raza dominante de la Tierra en medio de un mundo lleno de naturaleza. Luego de tres años de su lanzamiento exclusivo en PS4, salió a la venta para PC ya como la IP de Sony más valiosa de la octava generación.

Su DLC (contenido descargable), llamado Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds, también resultó un éxito y su secuela nombrada como Horizon Forbidden West estuvo disponible a partir de 202, ahora exclusiva de la PlayStation 5. Aunque, en 2024, Sony estrenó una remasterización del videojuego original para la PS5, mejorando considerablemente los gráficos.

Todo lo anterior crea el ambiente idóneo para que Sony Interactive Entertainment (SIE) piense en expandir mucho más esta marca, por ejemplo, con un título multijugador. Un modo de juego muy popular entre los jugadores de PC, pero que discrepa mucho del carácter de un jugador de la franquicia de Horizon Zero Dawn.

Horizon Zero Dawn multijugador

Inicialmente, el estudio desarrollador surcoreano NCSoft, encargado de la versión multijugador del universo de Aloy, había comunicado en octubre de 2023 que se encontraba en problemas. Dichos inconvenientes lo llevaron a cancelar el proyecto.

Todo esto cuando ni NCSoft ni la propia Sony habían anunciado que un Horizon Zero Dawn multijugador estaba en desarrollo. Sin embargo, sí habían dado pistas de que estaban trabajando juntos en pro de llevar las IP’s de PlayStation más allá de las consolas de mesa.

“La asociación con NCSoft avanza en nuestra estrategia de expandirnos más allá de las consolas y ampliar el alcance de PlayStation a un público más amplio. Al igual que SIE, NCSoft comparte una visión similar en la creación de experiencias de entretenimiento impactantes y de alta calidad para jugadores de todo el mundo, y juntos estamos entusiasmados de colaborar para ampliar aún más los límites de los juegos”, aseguró, Jim Ryan, antiguo jefe de SIE.

¿Se cancela Horizon Zero Dawn multijugador?

Sin embargo, parece que si la desarrolladora surcoreana se vio obligada a cancelar juegos, entre ellos no está el de Horizon Zero Dawn. Todo surgió por una confusión de nombres, pues al NCSoft anunciar que cancelaba Project H, muchos asociaron la H con Horizon.

No obstante, resulta que el título multijugador de la famosa saga de PlayStation Studios no tiene nada que ver con Project H, por ende, sigue siendo de los videojuegos que aún están en desarrollo. Además, no es la única entrega multijugador basada en esta historia que está en producción.

Hace poco se pudo saber que Guerrilla Games, el estudio que originalmente desarrolló la trama inicial de esta franquicia, también está haciendo su propio multijugador cooperativo. Con esto, hay dos juegos del mismo estilo esperando en la puerta del horno para ser servidos a los antiguos y nuevos jugadores de PlayStation y cualquier amante de sus narrativas.

Otras noticias de PlayStation y Sony

Al mismo tiempo que PlayStation Studios prepara nuevo contenido para publicar, recibe reconocimientos de parte de la industria. Astro Bot, el mejor estreno de SIE en 2024 y el ganador al GOTY (Game of the Year), recibió este mismo galardón de los New York Game Awards 2025.

Este premio es entregado por el Círculo de Críticos de Videojuegos de esa ciudad el cual está compuesto por: escritores, reporteros y blogueros de Gaming. Adicionalmente, el plataformero de Sony también recibió una estatuilla más, esta vez a la mejor música dentro de un juego.

Para concluir, God of War: Ragnarok, el más reciente título de una de las franquicias más vendidas en la historia de PlayStation, llegó al catálogo de PlayStation Plus el 21 de enero de 2025. Para quienes sean suscriptores de esta membresía en su plan Extra o Deluxe podrán descargar la entrega completamente gratis.