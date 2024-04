Apple elimina WhatsApp de App Store en China por orden de las autoridades del país

Según informan medios internacionales, el gobierno chino ordenó la eliminación de WhatsApp y Threads de la App Store por motivos de seguridad nacional. Foto: AFP - HECTOR RETAMAL

Apple anunció la eliminación de las aplicaciones de Meta, WhatsApp y Threads, de la App Store en China. La medida fue llevada a cabo este viernes 19 abril tras las órdenes de los altos mandos gubernamentales en Pekín. Los de Cupertino aseguraron que están obligados a seguir las leyes de los países donde operan, incluso si no están de acuerdo. Además de las plataformas de Meta, las mensajerías Telegram y Signal también fueron removidas de la tienda digital.

Desde 2017, WhatsApp estaba bloqueada en territorio chino, sin embargo, estaba disponible para descarga en la App Store y usando métodos de conexión por VPN, se podía acceder. Con esta nueva medida, ya no será posible descargarlas sin conexión de VPN debido a que no estarán alojadas en la tienda digital de Apple en China. A pesar de tener restricciones en el país asiático, WhatsApp tuvo 15 millones de descargas en iPhone desde 2017, mientras que Threads se descargó 470.000 veces, según Appfigures. No obstante, estas aplicaciones de mensajería están a la sombra de plataformas chinas como WeChat, propiedad de la empresa de internet Tencent.

En el comunicado emitido a la agencia internacional de noticias Reuters, Apple informó que la Administración del Ciberespacio de China fue la que ordenó la eliminación de las aplicaciones, por motivos de seguridad nacional. De acuerdo con una fuente del diario New York Times, el gobierno chino habría encontrado contenido en estas aplicaciones sobre el presidente chino Xi Jinping, el cual era incendiario y violaba las leyes de ciberseguridad del país.

Es importante mencionar que esta normativa resalta las tensiones tecnológicas entre China y Estados Unidos. Justamente, la Cámara de Representantes del país norteamericano se dispondrá a realizar la votación definitiva sobre el proyecto de ley que obligaría a ByteDance, empresa china, a vender TikTok. La votación se llevará a cabo el próximo sábado 20 de abril y teniendo en cuenta su primer paso por la Cámara de Representantes, debería seguir adelante sin mayor inconveniente al Senado. El trámite previo fue aprobado 316 a 94 en la cámara baja de primera instancia.

Más información: TikTok: atrapado en la pelea entre Estados Unidos y China

El gobierno estadounidense ha reiterado en numerosas ocasiones que la plataforma de TikTok, al tener una matriz china, supone una amenaza a la seguridad nacional. Por su parte, China condena la presión para forzar la venta de la plataforma.

Apple es una de las empresas que más impacto ha tenido en los dos países protagonistas del conflicto tecnológico. En el país asiático, ha utilizado la gran mano de obra y su músculo de fabricación para construir los celulares y vender los dispositivos en todo el mundo. China representa actualmente la quinta parte de las ventas anuales de Apple, más de USD $68 millones marcó el año anterior, según reportes de la compañía. Por esta razón, Apple ha seguido las exigencias chinas de restringir varias aplicaciones como periódicos, VPN y servicios de mensajería cifrada. Adicionalmente, construyó un centro de datos en el país para salvaguardar la información de iCloud de sus ciudadanos, que incluye contactos personales, fotos y correo electrónico.

Sin embargo, las crecientes tensiones han llevado a los de Cupertino a buscar alternativas para el desarrollo de sus dispositivos. Apple comenzó a ensamblar sus diseños de iPhone, AirPods y Apple Watch en India y Vietnam. El CEO, Tim Cook, estuvo la semana pasada visitando los países asiáticos y conversó con el presidente de Indonesia sobre una posible construcción de una planta de fabricación.

Le puede interesar: ¿Qué hay detrás de ByteDance, la casa matriz de TikTok que tanto asusta a EE.UU.?

El Gran Cortafuegos de China

En China son cientos de millones los que utilizan la red de internet, pero de una forma diferente al resto del mundo. El país asiático regula todo el contenido que circula en línea, por lo que instauró la medida denominada “Gran Cortafuegos”, en la que los contenidos que no tienen el visto bueno del gobierno, son bloqueados.

El proyecto nació en 1998 y es conocido oficialmente como Escudo Dorado. No obstante, el despliegue total de las capacidades de su funcionamiento fue en 2008. A partir de ese año, el sistema ha restringido el acceso a plataformas y páginas web muy utilizadas en el resto del mundo. La normativa es una serie de medidas tecnológicas y legislativas que acaparan todo el país para regular el uso doméstico de internet, con el propósito principal de mitigar cualquier filtración de información.

Más tecnología: Boston Dynamics renueva su robot humanoide y presenta nueva versión eléctrica

Facebook fue bloqueado en 2009 por las autoridades chinas tras los sucesos ocurridos en una región autónoma al oeste del país. El gobierno estaba en la misión de restringir las comunicaciones entre los activistas por la independencia y optó por bloquear la red social más conocida del mundo. En el caso de Google, en 2010, decidió abandonar el país, tras cuatro años de funcionamiento, por los constantes controles y censuras en los resultados de las búsquedas.

Las marcas digitales de tecnología cómo Facebook, Amazon y Google son las más utilizadas en el mundo en cada uno de los campos que se desempeñan. Sin embargo, en China, son las plataformas nacionales las que predominan en la industria digital. Baidu es el buscador principal chino, Alibaba domina el comercio digital, Tencent es la red social similar a Facebook y la más popular actualmente es Douyin, que maneja un formato similar al de TikTok.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.