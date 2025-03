Apple presentó nueva generación de iPad Air con el procesador M3

Tan solo un año después del último Air, Apple vuelve a actualizar la gama media de su catálogo de tabletas con mejores en las especificaciones. Foto: Apple

Apple presentó una nueva generación de iPad Air, disponibles en versiones de 11 y 13 pulgadas, con el potente chip M3 como protagonista. Las reservas comienzan este martes y el lanzamiento oficial está programado para el 12 de marzo para Estados Unidos.

Este nuevo iPad Air no revoluciona el diseño, pero sí mejora notablemente sus especificaciones. Con el salto al chip M3, Apple asegura un rendimiento hasta el doble de rápido en comparación con los modelos anteriores equipados con los chips M1 y A14 Bionic. Aunque no cuenta con el procesador más reciente de la compañía (ese honor lo tiene el M4), sigue siendo una actualización significativa, especialmente para quienes buscan aprovechar las capacidades de Apple Intelligence.

El propio Tim Cook generó expectativas antes del anuncio, publicando en X (antes Twitter) un gráfico con la frase: “hay algo en el Air”. Y es que esta actualización llega en un momento clave: Apple quiere aprovechar el creciente interés por sus tabletas, tras el éxito del iPad Air y el iPad Pro del año pasado. Según Bloomberg, la compañía busca reforzar su posición en el mercado de tablets, donde sus dispositivos suelen ser los primeros en recibir las últimas innovaciones tecnológicas.

El nuevo iPad Air de 11 pulgadas tiene un precio inicial de US $599 para el modelo wifi y US $749 para el modelo wifi + Cellular. Por su parte, el iPad Air de 13 pulgadas comienza en US $799 para la versión wifi y US $949 para la versión wifi + Cellular. Estos dispositivos estarán disponibles en 29 regiones y países; sin embargo, Apple no especificó si Colombia se encuentra entre ellos.

Ventajas del procesador M3

Esta actualización no es solo una mejora incremental: introduce tecnologías que antes estaban reservadas para modelos más avanzados.

Con su CPU de 8 núcleos, el M3 es hasta un 35 % más rápido en tareas de procesamiento multiproceso en comparación con el modelo anterior con M1. Esto significa tiempos de respuesta más ágiles, mejor rendimiento en aplicaciones pesadas y una mayor capacidad para ejecutar varias tareas simultáneamente sin ralentizaciones.

El salto gráfico es uno de los aspectos más destacados del M3. Su GPU de 9 núcleos ofrece un rendimiento hasta 40 % superior al del M1, lo que se traduce en una mayor fluidez en animaciones, renderizados más rápidos y un mejor desempeño en videojuegos. Además, el iPad Air ahora incorpora tecnologías avanzadas como almacenamiento en caché dinámico, sombreado de malla y trazado de rayos, permitiendo reflejos, sombras e iluminación más precisos. En términos de rendimiento gráfico, esta combinación hace que el M3 sea hasta 4 veces más rápido que el M1 en tareas de renderizado intensivo.

El iPad Air con M3 también es más inteligente. Su Neural Engine es hasta 60 % más rápido que el del M1, lo que mejora el rendimiento en tareas de inteligencia artificial y aprendizaje automático dentro de iPadOS. Esto será clave para las funciones avanzadas de Apple Intelligence, además de optimizar herramientas de productividad y creatividad impulsadas por IA.

Además del salto en rendimiento, el iPad Air con M3 llega en dos tamaños, 11 y 13 pulgadas, y es compatible con accesorios de última generación como el nuevo Magic Keyboard y el Apple Pencil Pro.

Es importante señalar que Apple compartió comparaciones con modelos de iPad más antiguos, y no con el iPad Air con chip M2 que se lanzó el año pasado. Lo que podría dejar en duda si realmente vale la pena la actualización para quienes compraron el modelo del año anterior.

Lo cierto, es que con estas mejoras, el iPad Air sigue consolidándose como una opción potente para usuarios que buscan una experiencia fluida y un rendimiento de alto nivel sin dar el salto al costoso iPad Pro.

Apple Intelligence

El nuevo iPad Air con chip M3 está diseñado para Apple Intelligence, la tecnología de inteligencia artificial de Apple que facilita tareas como la edición de fotos, la generación de imágenes y la escritura asistida. Sin embargo, no es una gran novedad en esta generación: los iPads con chip M2 ya eran compatibles con muchas de estas funciones.

Entre las herramientas destacadas de Apple Intelligence están Clean Up en Fotos, que elimina elementos no deseados de las imágenes, e Image Wand en Notas, que convierte bocetos en ilustraciones visualmente atractivas. También se suma Image Playground, una función que permite a los usuarios explorar nuevas formas de expresión visual con generación de imágenes en tiempo real.

En cuanto a la asistencia inteligente, Siri mejoró su capacidad para mantener conversaciones más fluidas y recordar el contexto de las solicitudes. Además, la integración con ChatGPT facilita el acceso a respuestas y sugerencias sin salir de las aplicaciones, todo con medidas de privacidad integradas.

Actualización del iPad básico

Por primera vez en más de dos años, hay un nuevo modelo básico de iPad en el mercado. Apple acaba de anunciar el iPad de generación once mediante un comunicado de prensa, pero a diferencia de los nuevos productos que Apple lanzó últimamente, este no viene con Apple Intelligence.

El nuevo iPad viene equipado con un chip A16 mejorado y con el doble de almacenamiento inicial, de 128 GB. Su precio inicial es de US $349 dólares y estará disponible a partir del 12 de marzo en una variedad de colores, entre ellos azul, rosa, amarillo y plateado en Estados Unidos inicialmente.

