Estos son los juegos que llegan a Xbox Game Pass y PlayStation Plus en marzo

Xbox Game Pass sigue siendo el mejor servicio por suscripción del mercado de las consolas. A estos dos nuevos videojuegos anunciados para marzo de 2025, se le unen EA F1 24 y por supuesto su estreno de día uno, Avowed, el cual es exclusivo de la Xbox Series X|S.

PlayStation Plus trata de competir con sus mejores exclusivos y clásicos de sus exitosas consolas PS1 y PS2. Sin embargo, se mantiene en el segundo lugar, eso sí, con la suscripción de Ubisoft+ para los clientes de su plan Deluxe. Además, que ofrece algunos de los mejores descuentos en juegos de alto calibre como The Last of Us: Part II.

Por último, Nintendo Switch Online, al ser el servicio más nuevo, aún le cuesta posicionarse entre los jugadores de su famosa consola. Además, contrario a sumar nuevos títulos para marzo, la membresía pierde por primera vez una entrega. Aunque la fuga de videojuegos es común en los catálogos de PS Plus y Game Pass, desde su inicio en 2018, Switch Online no perdía un juego.

Juegos de Xbox Game Pass en marzo de 2025

33 Immortals (18 de marzo)

Atomfall (27 de marzo)

A estos dos juegos hay que sumarle el gran lanzamiento de Avowed (18 de febrero), EA F1 24 y Warhammer 40,000: Rogue Trader (20 de febrero), Balatro (24 de febrero) y Watch Dogs Legion (25 de febrero).

No obstante, no todas son buenas noticias por la orilla de Xbox, pues ocho títulos abandonarán el servicio durante marzo. Estos son: Lies of P, Yakuza 5 Remastered, Yakuza 6: The Song of Life, Evil West, No More Heroes 3, Bob Esponja: Battle for Bikini Bottom, MLB The Show 24 (siendo la perdida más significativa) y Solar Ash.

Juegos de PlayStation Plus en marzo de 2025

Dragon Age: The Veilguard (PS5)

Sonic Colors: Ultimate (PS4)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (PS4 y PS5)

Todas estas entregas estarán disponible para su descarga a partir del 4 de marzo de 2025. Cabe recordar que en los últimos meses PlayStation ha sumado algunos de los mejores triple A de los últimos años como GTA V, God of War: Ragnarok y The Last of Us: Part I, tanto su remaster para PS4 y como su remake para PS5.

¡Desvelados los #JuegosDelMes de MARZO en #PlayStationPlus Essential!

⚔️ Dragon Age: The Veilguard de #PS5

🦔 Sonic Colors: Ultimate de #PS4

🍕 Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (PS4/PS5)

Juegos de Nintendo Switch Online en marzo de 2025

Hasta la fecha, Nintendo no ha comunicado de manera oficial la inclusión de nuevos videojuegos para su servicio por suscripción. Eso sí, es posible que con el paso de los días durante el mes se anuncien algunos juegos retro originalmente estrenados en sus consolas antiguas como la NES, Game Boy o Nintendo 64.

Aun así, Nintendo sí informó que por primera vez en la historia uno de los títulos de su repertorio abandona la membresía. Se trata de Super Soccer, una entrega de fútbol de la Super Nintendo en Japón que cumplía el mismo rol del “FIFA” en occidente.

Este videojuego se convierte en el primero en salir de los servidores de Nintendo Switch Online desde su creación en 2018. Esto marca un precedente para la compañía nipona y su suscripción que se había distinguido de Xbox Game Pass y PlayStation Plus por no tener fugaz de juegos, hasta el 28 de marzo, cuando el título abandone el catálogo.