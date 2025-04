Apple quiere producir la mayoría de sus iPhones para EE.UU. en India

Los envíos de iPhones desde India a EE.UU. se aceleraron después de que Trump anunciara en febrero sus planes de aranceles “recíprocos”. Foto: AFP - TIMOTHY A. CLARY

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El objetivo implicaría que Apple duplique su producción anual de iPhones en India, superando los 80 millones de unidades, según personas con conocimiento del tema que pidieron anonimato. En el año fiscal que terminó en marzo de 2025, Apple ensambló poco más de 40 millones de iPhones en India. En EE.UU., la compañía vende más de 60 millones de unidades al año.

Estos planes son la señal más reciente de que Apple y sus proveedores están acelerando su alejamiento de China, una tendencia que comenzó con las severas restricciones por la pandemia en su principal planta de producción. Las tensiones entre Pekín y Washington, así como los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, han impulsado aún más este cambio estratégico.

Representantes de Apple en India no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. The Financial Times informó previamente que la meta de Apple es que todos los iPhones vendidos en EE.UU. provengan de India para finales de 2026. Bloomberg ya había reportado que Apple planea priorizar cada vez más la cadena de suministro india para sus clientes estadounidenses.

La compañía, con sede en Cupertino, California, ensambló iPhones por un valor de US$22.000 millones en India durante los 12 meses hasta marzo, lo que representa un aumento de casi 60% en comparación con el año anterior. Actualmente, uno de cada cinco iPhones ya se produce en India, aunque China sigue siendo su mayor centro de producción.

La mayoría de los iPhones fabricados en India se ensamblan en la planta de Foxconn Technology Group en el sur del país. Tata Group, que adquirió el negocio local de Wistron Corp. y administra las operaciones de Pegatron Corp. en India, también es un proveedor clave. Tata y Foxconn están construyendo nuevas plantas y aumentando su capacidad de producción en el sur de India.

Del total de producción en India, Apple exportó iPhones por 1,5 billones de rupias (US$17.500 millones) durante el ejercicio fiscal que finalizó en marzo de 2025, informó el ministro de Tecnología del país el pasado 8 de abril.

Los envíos de iPhones desde India a EE.UU. se aceleraron después de que Trump anunciara en febrero sus planes de aranceles “recíprocos”. La producción y exportaciones de Apple desde India aumentaron durante todo el año fiscal.

Este mes, la administración Trump eximió a productos electrónicos como teléfonos y computadoras de sus aranceles recíprocos, lo cual beneficia a empresas como Apple. Sin embargo, esta exención no incluye el arancel del 20% sobre productos chinos, impuesto por Trump para presionar a Pekín a frenar el tráfico de fentanilo.

Esto significa que, por ahora, los iPhones fabricados en India no estarán sujetos a aranceles. Salvo por las excepciones del 11 de abril, los aranceles acumulativos sobre productos chinos se mantienen en 145%, lo que probablemente obligará a empresas como Apple a acelerar la reconfiguración de sus cadenas de suministro.

Apple ahora ensambla toda su gama de iPhones en India, incluidos los modelos más caros con cuerpo de titanio. Su éxito manufacturero en el país más poblado del mundo también se ve impulsado por subsidios estatales, en línea con la ambición del primer ministro Narendra Modi de convertir a India en un centro global de manufactura.