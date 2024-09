Call of Duty: Black Ops 6 ¿qué tan diferente se ve jugarlo en la PS4 y en la PS5?

Comparación gráfica hecha en un video del canal de YouTube, el Analista de Bits. Foto: @ElAnalistaDeBits

Call of Duty es una de las grandes marcas en la historia de los videojuegos que ha dado mucho de que hablar este 2024. El estreno del título número 41 en la lista de esta exitosa franquicia ha despertado el interés de propios y extraños. Y no es para menos, pues Call of Duty es la saga bélica más vendida con más de 450 millones de copias esparcidas alrededor del mundo, sin duda el juego favorito de muchos.

El anuncio fue hecho en junio de este año y con el paso de los meses se han hecho más frecuentes los informes oficiales, los rumores y las filtraciones acerca de Call of Duty: Black Ops 6. Esta entrega promete mejorar el modo zombies, mantener la frescura del modo campaña y, sobre todo, revalidar el lugar número uno de Call of Duty como el shooter por excelencia del siglo XXI.

Activision Blizzard anunció una versión beta (de prueba) del 30 de agosto al 4 de septiembre de 2024 para todos los jugadores que reservaron el videojuego. Y otra del 6 al 9 de septiembre, abierta para todos los demás gamers. Cabe resaltar que Call of Duty: Black Ops 6 saldrá a la venta tanto para Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC el próximo 25 de octubre. Disponible desde el primer día para todos los suscriptores del servicio Xbox Game Pass.

Estas versiones beta abrieron la posibilidad a que algunos miembros de la comunidad hicieran comparaciones, especialmente visuales, sobre qué tan diferente se ve el nuevo juego de la franquicia entre las consolas de octava (PlayStation 4) y novena generación (PlayStation 5). Esto fue lo que se pudo ver en un video de un canal de YouTube llamado El Analista de Bits.

¿Cuál es el contenido disponible en la versión beta?

Según se pudo conocer, por aquellos que disfrutaron de la primera fecha, el nuevo omnimovimiento permite moverse en cualquier dirección y avanzar a través de niveles. Quienes lleguen hasta los más altos son recompensados con skins, tarjetas de jugador y demás elementos que serán importantes cuando se revele el contenido completo.

Derelict, Scud, Skyline, Rewind, Pit y Gala son los mapas que se pueden explorar. Para la segunda fecha de beta abierta al público general se añadirán los de Stakeout y Gunfight. Los modos de juegos serán duelo por equipos, dominio, punto caliente y baja confirmada, además de una buena cantidad de armas disponibles.

Para los jugadores de PC será importante tener Windows 11 64 bit, CPU AMD Rayzen 5 1600X, memoria RAM de 16 GB, tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3060 y memoria de video 8 GB.

¿Cómo se ve Call of Duty: Black Ops 6 en PlayStation 4 y PlayStation 5?

Lo primero que hay que decir es que la PlayStation 4 tiene más de 10 años desde que se estrenó, mientras que, por su lado, la PlayStation 5 llegó al mercado apenas en 2020. El análisis publicado en el canal de YouTube El Analista de Bits también comparó la PlayStation 4 Pro publicada en 2016.

Las principales diferencias entre las consolas son que la resolución de la PS4 es 1080p (píxeles) y 60 FPS (fotogramas por segundo). Por su lado, la PS4 Pro ofrece 1512p y el mismo número de FPS. Por último, la plataforma next-gen, la PS5, brinda dos modos: uno en 2160p y 60 FPS a 60 Hz, y otro a 1140p y 120 FPS a 120 Hz. Esta última unidad de medida hace referencia a la frecuencia con la que se actualiza la pantalla. Un número alto, a partir de 60, permite jugar con fluidez y frescura.

A muchos gamers les sorprendió la decisión de Activision Blizzard, que Call of Duty: Black Ops 6 tuviera una versión para las consolas de la anterior generación, pues son dispositivos con más de 10 años de vigencia. Sin embargo, lo único que se sabe con claridad es que las diferencia gráficas saltan a simple vista, al menos para los jugadores más sensibles.