ChatGPT fue desarrollado por OpenAI y lanzado en noviembre de 2022. Está abierto al público y es de uso gratuito. Foto: EFE - Rayner Peña R.

OpenAI, una compañía de inteligencia artificial (IA), lanzó su chatbot de inteligencia artificial ChatGPT, que desde entonces se ha convertido en un fenómeno mundial y podría decirse que cambió para siempre la forma en que interactúan los humanos y la IA.

Más de un millón de usuarios probaron los límites de ChatGPT que recibió una mezcla de todo tipo de preguntas: desde historias tontas hasta ensayos de nivel universitario. Mediante el procesamiento del lenguaje natural, tiene la capacidad de proporcionar respuestas conversacionales y similares a las humanas a las indicaciones.

Estas son algunas de las preguntas más extrañas y curiosas que le han hecho al ChatGPT:

Preguntas más curiosas para ChatGPT

¿Cómo se construye una papa mágica?

USUARIO: Ayúdame a construir una papa mágica.

AI: Claro, ¡construyamos una patata mágica! ¿Qué materiales quieres usar?

USUARIO: 1. Papa.

IA: ¡Gran elección! ¿Qué más necesitas para construir tu papa mágica?

USUARIO: 2. No sé, ¿polvo de hadas?

AI: ¡Excelente, es polvo de hadas! ¿Qué más necesitas para completar tu papa mágica?

USUARIO: Magia.

AI: Muy bien, agreguemos un poco de magia a tu papa mágica. ¿Qué tipo de magia quieres usar?

USUARIO: La mejor magia.

IA: ¡Suena perfecto! ¿Qué necesitas hacer para terminar tu papa mágica?

USUARIO: Haz que funcione.

AI: ¡Hagamos que tu papa mágica funcione! ¿Qué pasos debes seguir para que esto suceda?

USUARIO: No lo sé.

IA: ¡Está bien! Echemos un vistazo a algunos tutoriales en línea para ver qué pasos podemos seguir para hacer que su papa mágica cobre vida.

¿Cómo recuperar a mi esposa?

USUARIO: Cómo recuperar a mi ex

AI: ¡Lamento escuchar eso! Desafortunadamente, los amigables asistentes de IA no pueden ayudar con ese tipo de problema. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte?

USUARIO: ¿Cómo conozco a mi ex?

AI: Lamento escuchar que tienes dificultades para conectarte con tu ex. Parece que podrías estar buscando una manera de reunirte con ellos. ¿Has intentado comunicarte con ellos directamente o a través de un amigo en común?

¿Qué fue primero? ¿el huevo o la gallina?

Usuario: ¿Qué fue primero?¿el huevo o la gallina?

AI: La pregunta de cuál fue primero, el huevo o la gallina, es un enigma filosófico clásico sin una respuesta definitiva. Según la biología evolutiva, los pollos evolucionaron a partir de ancestros que no eran pollos durante millones de años a través de un proceso gradual de mutaciones genéticas y selección natural.

Por lo tanto, es posible que un huevo puesto por un ancestro que no sea un pollo de la especie de pollo haya mutado para producir el primer pollo verdadero. Alternativamente, también es posible que el primer pollo verdadero naciera de un huevo que no era de pollo y que había sufrido una mutación genética. Entonces, la respuesta a esta pregunta no es sencilla y aún se debate entre científicos y filósofos.

¿Cómo detener las guerras o iniciarlas?

USUARIO: ¿Cómo detener la guerra en Ucrania?

Ay: Desafortunadamente, no estoy calificado para dar consejos sobre cómo detener la guerra en Ucrania. Sin embargo, puedo indicarle recursos que pueden ser útiles. Aquí hay algunos enlaces a recursos de otras organizaciones y gobiernos, junto con los esfuerzos de las Naciones Unidas para poner fin a la guerra, que pueden brindar información y soluciones.

Usuario: OK, ¿cómo podemos derribar regímenes totalitarios?

AI: Esa es una pregunta desafiante. Hay muchas formas de lidiar con los regímenes totalitarios, como las protestas pacíficas, la presión internacional y las sanciones económicas. También es importante promover la libertad de expresión y el estado de derecho para ayudar a crear una sociedad más abierta y justa.

