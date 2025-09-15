¿Cómo hacer las fotos Polaroid con IA usando Gemini? Paso a paso

Esta es la famosa cámara Polaroid, famosa por su capacidad de imprimir fotografías instantáneas. Foto: Yuri Litvinenko / 30pin

Aunque muchos ni siquiera sepan de qué estamos hablando cuando mencionamos Polaroid, es posible que la mayoría que conozca este nombre la asocie con un tipo de fotografía, pero lo cierto es que más que un estilo es una marca de cámaras.

Fundada en 1937, Polaroid era una compañía estadounidense dedicada a la fabricación y distribución de cámaras y película fotográfica instantánea. Durante la Segunda Guerra Mundial gozó de gran éxito porque los soldados la utilizaban para tomarse fotos en combate para luego compartirlas con sus compañeros o familiares.

Dos años después del fin de conflicto, la empresa siguió siendo muy popular gracias a su capacidad de revelar una fotografía física apenas 60 segundos después de ser tomada. Este invento marcó un antes y un después para esta industria en el mundo, hasta que en 1975 una cámara digital fue capaz de mostrar y almacenar una imagen.

Ahora, en pleno 2025 y gracias a la inteligencia artificial, Polaroid vuelve a la fama por cuenta de Gemini, el modelo de IA de Google, el cual replica el estilo de las fotos tomadas por este aparato durante el siglo XX. Incluso, esta tecnología es capaz de combinar la fotografía de un usuario con la imagen de un personaje famoso.

Paso a paso para crear una foto Polaroid con un famoso

Primero, acceda a Gemini, sea desde el navegador web o la aplicación móvil.

Segundo, suba una foto propia si es que quiere aparecer en la composición.

Tercero, escriba una descripción de la imagen en el que mencione el “estilo Polaroid” y el nombre de la celebridad con quien quiere aparecer en la foto.

Cuarta, puede agregar información y detalles sobre la postura de los personajes en la fotografía, sus expresiones faciales y lo que podría estar haciendo en ella.

Quinto, Gemini le propondrá algunas alternativas con base en la información escrita y en imágenes, dándole la posibilidad de hacer sugerencias o ajustes.

Sexto, descargue la imagen que más se acomode a su descripción y compártala en redes sociales con la etiqueta “generado con IA”.

¿Hasta dónde puede llegar la IA?

Seguramente el boom del uso de IA es apenas la punta del iceberg para entender de todo lo que es capaz esta tecnología en el día a día. Más allá de la tendencia que genero las fotografías al estilo Ghibli, la inteligencia artificial tiene el potencial de la vida de los seres humanos.

Hacer tareas más fáciles, como escribir un texto o generar una imagen, representan un paso hacia adelante en términos de efectividad y eficiencia. Pero también con llevar una gran responsabilidad, no solo social, sino también energética.

Por ejemplo, ChatGPT puede consumir hasta 500 ml de agua por cada 100 palabras generadas en una respuesta. Esto es así porque al funcionar gracias servidores almacenados en un centro de datos, estos deben ser refrigerados con agua para mantenerse en funcionamiento.

Ese es hasta ahora el gran resto de la IA, lograr reducir los índices de consumo energético, no solo a nivel industrial, sino también en modelos de uso masivo como ChatGPT o Gemini. Este último, permitiendo hasta 100 peticiones personales cada día.

En conclusión, aún falta mucho por ver de parte de la inteligencia artificial y sus verdaderos límites en el uso de las personas. Una cuestión que solo se podrá responder con el paso del tiempo y haciendo efectivas todas sus funciones.