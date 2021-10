Escasez de dispositivos Apple amenaza temporada navideña

Los compradores que buscan dispositivos durante esta temporada navideña se enfrentan a una cruda realidad: la mayoría de todo lo que deseen comprar tardará semanas en llegar.

También te puede interesar: OnlyFans, Facebook y otras noticias tecnológicas

Los pedidos de los productos más nuevos de la compañía (iPhone 13, iPad mini, iPad de novena generación, Apple Watch Series 7 y MacBook Pro) no se completarán hasta noviembre o diciembre. Incluso algunos dispositivos más antiguos, incluido el iMac anunciado en abril, el Mac Pro y algunas configuraciones más caras del MacBook Air, están experimentando retrasos.

Tener que esperar por un producto de Apple no es nada nuevo, dado que el lanzamiento anual del iPhone y otros productos populares normalmente traen consigo largas filas y pedidos atrasados. Pero este año los retrasos se han extendido aún más. Y eso amenaza con socavar lo que podría ser el mayor trimestre de ventas de Apple en su historia.

Se espera que la compañía genere casi US$120.000 millones en los últimos tres meses del año, un 7% más que el año anterior. Esa suma supera las ventas trimestrales combinadas de Best Buy Co., Costco Wholesale Corp., Walt Disney Co. y Target Corp.

En un año en el que Apple debería estar disfrutando de uno de sus mayores ciclos de actualización de productos, sortear la crisis de oferta es el “elefante en la habitación”, dijo Dan Ives, analista de Wedbush Securities.

El iPhone, el producto estrella de Apple, que representa aproximadamente la mitad de sus ventas, es el caso de escasez de más alto perfil. Un mes después de salir a la venta, el iPhone 13 Pro es difícil de encontrar en todos los colores, configuraciones y tamaños. Ese no suele ser el caso, según los empleados de la tienda Apple, algunos de los cuales dicen que están lidiando cada vez más con clientes frustrados.

Si solicita el producto en el sitio web de Apple en Estados Unidos, no llegará hasta entre el 18 de noviembre y el 26 de noviembre. Las mismas fechas se aplican a los iPads más nuevos de Apple. Y la escasez se extiende a las tiendas físicas de la compañía, y la mayoría de los puntos de venta tienen poca o ninguna oferta de la mayoría de los modelos.

Una portavoz de Apple, con sede en Cupertino, California, declinó hacer comentarios.

La temporada tampoco va bien para otros gigantes tecnológicos. Google ya ha visto que muchos de sus nuevos modelos de Pixel 6 tienen agotadas las existencias, mientras que los dispositivos más recientes de Amazon.com Inc. no se lanzarán al menos hasta fines de 2021. La PlayStation 5 de Sony Group Corp. todavía tiene poca oferta después de estar a la venta durante casi un año y Samsung Electronics Co. también ha advertido sobre problemas de escasez.