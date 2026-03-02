Estos son los cinco errores más comunes a la hora de comprar electrodomésticos

La nevera es uno de los electrodomésticos más importantes para los hogares colombianos. Foto: Pexels

El inicio de año suele ser uno de los momentos más comunes para renovar electrodomésticos, ya sea por mudanzas, remodelaciones o gusto. Sin embargo, tomar decisiones apresuradas o basadas únicamente en el precio puede convertirse en un error que impacta mucho más allá del bolsillo.

El consumo energético y la experiencia de uso a largo plazo también deberían ser ítems importantes a la hora de comprar un nuevo electrodoméstico. Estos son un tipo de productos que permanecen años con los usuarios y garantizar una buena y equilibrada relación es fundamental para el futuro del hogar.

Por eso, aquí están los cinco errores más comunes a la hora de adquirir electrodomésticos. Este tipo de artefactos entiéndose como neveras, estufas, lavadoras, aspiradoras, aires acondicionados, hornos microondas, calentadores, cafeteras, freidoras de aire, licuadoras y televisores.

1. Solo fijarse en el precio

Aunque es un rubro muy importante a considerar a la hora de renovar un electrodoméstico, no es el único. Una opción económica puede resultar atractiva, pero a largo plazo puede pasar factura en durabilidad, eficiencia y respaldo técnico, lo que puede generar gastos con el paso del tiempo.

2. No considerar el consumo energético

Aunque a veces pueda parecer un capricho, optar por equipos con tecnologías eficientes y clasificaciones energéticas adecuadas puede ser sinónimo de evitarse un dolor de cabeza. Este tipo de dispositivos no solo reducen el consumo, sino que también contribuyen al cuidado del ambiente.

3. Comprar sin medir el espacio disponible

A veces la nevera más grande puede verse como una garantía de calidad, pero lo cierto es que para adquirir un electrodoméstico es necesario antes verificar las dimensiones del espacio donde será instalado. Si esto no se hace, puede generar inconvenientes e impedir el correcto funcionamiento.

4. No tener en cuenta la garantía y el servicio técnico

La garantía, la disponibilidad de repuestos y el respaldo de servicio técnico son factores fundamentales para asegurar una vida útil larga. Elegir un fabricante que ofrezca acompañamiento, experiencia y procesos confiables debe ser uno de los primeros factores de compra en un electrodoméstico.

5. Desestimar nuevas tecnologías

Actualmente, hay muchas innovaciones de vanguardia que no son exclusivas de los productos más costosos o de gama alta. Optimizar el consumo y facilitar tareas no tiene por qué costar un ojo de la cara y es solo cuestión de elegir esa característica que más se acomode con las necesidades propias.

¿Cómo elegir el electrodoméstico adecuado?

“Elegir un electrodoméstico es una decisión que va más allá de la compra inmediata. Implica pensar cómo estos productos contribuyen a mitigar el impacto ambiental y qué tan bien se adaptan al uso en cada hogar”, reflexionó Eduardo Triana, gerente de producto de Electrolux para la Región Andina.

Según Tiana, la marca sueca trabaja constantemente en el desarrollo de soluciones que combinen eficiencia, innovación y tecnología. Todo esto con el objetivo de acompañar a las personas en las rutinas diarias, haciéndolas más simples en pro de volver más eficiente el uso del tiempo en casa y en la vida.

