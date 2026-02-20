¿Qué hacen y qué miran los colombianos en su Smart TV? Esto reveló un estudio

El televisor llegó a Colombia el 13 de junio de 1954, siendo el sexto país latinoamericano en poseer este tipo de tecnología. Foto: Pexels

El tiempo pasó y la manera de usar el televisor cambió. La forma en que los colombianos consumen contenido desde el TV evoluciona todos los días. Hoy, el Smart TV (televisor con acceso a internet), más que un dispositivo de entretenimiento, es un hub (centro) de entretenimiento digital.

Sean videos, música, arte, conectividad y control del hogar, los televisores modernos son mucho más que un electrodoméstico. Y aunque hayan perdido su virtud de chimenea social, alrededor de la que se juntaba la familia para ver la televisión, sigue siendo indispensable en millones de hogares de Colombia.

De acuerdo con un reciente estudio de comportamiento de usuarios de Smart TVs Samsung en Colombia, basado en más de 3,2 millones de televisores activos actualmente, las aplicaciones de video on demand (bajo demanda) siguen liderando el consumo en términos de usuarios y horas de visualización.

Otro de los ocios digitales que más tiempo pasa con los usuarios en el país son las aplicaciones especializadas en algunas clases de contenido. Sean de deportes, series o películas, este tipo de consumo está marcando la tendencia.

Videos, la gasolina que mueve el entretenimiento

Durante el último periodo analizado, 2025, YouTube y Netflix se posicionaron como las plataformas con mayor alcance en tiempo de uso. A estos dos gigantes del streaming les siguieron Disney+, apalancado en su amplia propuesta deportiva, Prime Video y HBO Max.

Top 5 apps de streaming en Smart TV

YouTube Netflix Disney+ Prime Video HBO Max

Estas plataformas concentran la mayor parte de las horas de consumo. La principal razón que explicaría este comportamiento son contenidos cinematográficos, las series, la música, los videos y las transmisiones en vivo.

El arte también tiene su espacio en el televisor

El estudio también reveló que las aplicaciones de arte, como la Art Store de Samsung, registran un mayor tiempo de uso promedio por dispositivo que en 2024. Lo que deja ver es que los usuarios también usan los TVs como piezas artísticas y decorativas.

Este resultado evidencia que los usuarios no solo buscan calidad de imagen, sino experiencias personalizadas. El consumidor ya no se adapta a las opciones del mercado, sino que el televisor se integra a un estilo de vida.

“En Samsung seguimos redefiniendo el rol del televisor en el hogar. Hoy es una plataforma inteligente que conecta entretenimiento, arte y tecnología. Se adapta a las necesidades de cada usuario y a la forma en que vive su espacio”, Manuel Penagos, director de Visual Display de Samsung Colombia.

