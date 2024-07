Estos son los videojuegos gratis para este fin de semana en consola y PC

Esta fue la nueva entrega de la saga de carreras, que fue anunciada en el pasado Ubisoft Forward por parte del estudio francés. Foto: Ubisoft

Este fin de semana, del 5 al 7 de julio de 2024, puede parecer uno como cualquier otro. Sin embargo, las grandes compañías del gaming parece que se pusieron de acuerdo para que estos tres días no pasen desapercibidos y jugar videojuegos parezca sencillo y gratis. El ecosistema de jugadores es muy amplio y mientras hay quienes juegan en su PC gamer, otros prefieren hacerlo con su consola de confianza. Las ofertas están a partes iguales para estas dos comunidades que podrán disfrutar incluso títulos nuevos.

Hay ofertas por tiempo limitado, y hay juegos que por menos dinero del que cuestan, pueden quedarse en la biblioteca personal de cada usuario para siempre. Aquí podrá encontrar los descuentos y contenidos gratuitos que podrá disfrutar este fin de semana. No importa si es de los gamers que se casaron con su computador, o, por el contrario, ha jurado fidelidad a las consolas como el sistema perfecto para jugar videojuegos, vivir videojuegos y respirar videojuegos.

The Crew Motorfest

Este juego de una franquicia muy parecida a Forza Motorsport o Gran Turismo, fue anunciado en el pasado Ubisoft Forward y aunque aún no tiene fecha de salida al mercado ya comenzó a dejar pistas de lo que será. Del 3 hasta el lunes 8 de julio de 2024 el estudio francés, desarrollador del título, ha puesto a disposición de los jugadores un acceso anticipado a una versión de prueba.

Este contenido se puede descargar gratuitamente en PlayStation 5, PlayStation 4 y PC, en esta ultima plataforma a través del catalogo de Ubisoft Connect y Epic Games Store. Cada persona tendrá derecho a cinco horas, no continuas, para probar el nuevo The Crew Motorfest. Por si se lo preguntan, los usuarios de Xbox Series X|S y Xbox One tendrán su semana de acceso gratuito del 11 al 15 de julio.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Nintendo no quiso quedarse atrás con las ofertas y anunció que Mario + Rabbids: Sparks of Hope, la segunda entrega de esta serie de estrategia, llega a su servicio por suscripción, Nintendo Switch Online. Aunque se puede descargar desde el sábado 6 de julio de 2024, no estará disponible para el juego sino hasta el 8 de julio, extendiéndose hasta el próximo día 14 del mismo mes.

Este videojuego fue publicado el 20 de octubre de 2022 por el estudio europeo, Ubisoft. Es exclusivo de la plataforma actual de Nintendo y es apto para mayores de siete años. Es la secuela directa de Mario + Rabbids Kingdom Battle de 2017 que significó un enorme éxito en ventas tanto para el estudio desarrollador, como para el fabricante de consolas japonés.

Juegos gratis para PC