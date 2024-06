PlayStation 5 es la consola más rentable en la historia de Sony

El anuncio del año fiscal 2023 para Sony dejó ver que la PlayStation 5 le representa mayor flujo de dinero que cualquier otro sistema en la historia de la compañía. Foto: EFE - KIMIMASA MAYAMA

Desde 1994 que la empresa japonesa Sony se dedica a fabricar sistemas de juego. Su primera consola superó los 100 millones de unidades vendidas, un hito nunca antes visto en la industria del gaming. La PlayStation 2 partió la historia en dos al convertirse en la plataforma más exitosa de todos los tiempos, 160 millones de consolas que siguen siendo historia viva de este mercado.

A esos dos hits le siguieron tal vez la PS más discreta de la historia, que apenas pudo acercarse a los 90 millones de unidades, la PS4 volvió a ganar su generación, en la que competía con la Xbox One y la Nintendo Wii U. Incluso hoy, a más de 10 años de su estreno, hay gamers que todavía no dan el salto a las consolas de novena generación. Muchos apuntan a que la PlayStation 4 es demasiado joven para no ser de última generación.

Así, en 2020 llegó la PlayStation 5, la última y la consentida de Sony. Hasta la fecha ha vendido aproximadamente 60 millones de consolas y aunque está muy lejos de los números de sus hermanas mayores, es la rotunda ganadora en la batalla contra los sistemas de Microsoft. Sin embargo, y más allá de cuantas plataformas se venden, la PS5 es la más rentable en la historia de Sony Interactive Entertainment.

Esto fue anunciado por la misma multinacional en boca de Hideaki Nishino y Hermen Hulst, los nuevos directores ejecutivos de Sony. Pues, la PS4 logró producir de 2013 a 2023 US$107.000 millones, una cifra muy parecida a los US$106.000 millones que ha recaudado la PS5 en apenas cuatro años de existencia. Incluso los ingresos operativos de la actual generación son mayores que la de la anterior.

Ingresos de Sony por generación

PlayStation 1 (1995 - 1999) US$24.000 millones y US$3.000 en ingresos operativos

PlayStation 2 (2000 - 2005) US$44.000 millones y US$2.000 en ingresos operativos

PlayStation 3 (2006 - 2012) US$71.000 millones y US$4.000 en ingresos operativos

PlayStation 4 (2013 - 2019) US$107.000 millones y US$9.000 en ingresos operativos

PlayStation 5 (2020 - 2023) US$106.000 millones y US$10.000 en ingresos operativos

Otras cifras que denotan la importancia de la novena generación para mantener el negocio de las consolas domésticas a flote son las siguientes. Un crecimiento constante en número de plataformas vendidas, siete millones en 2020, 18 millones en 2021, 35 en 2022 y el gran salto a 56 millones hasta diciembre de 2023.

Los sistemas activos mensualmente son 49 millones, los mismos de la generación de la PlayStation 4, pero en menos tiempo. Finalmente, los jugadores de la PS5 pasan más tiempo jugando en ella que los de PS4. En total han sido 2.400 millones de horas en el nuevo hardware, en comparación con los 1.400 millones de horas de la consola de octava generación.

Finalmente, el gasto promedio en servicios, como PlayStation Plus, contenidos descargables y juegos, también ha incrementado en los jugadores de PlayStation 5. En la anterior consola de Sony, las personas gastaron 580 dólares en promedio, mientras que los de PS5 aumentaron ese número hasta los 731 dólares.

Los usuarios de nueva generación invierten 176% más en DLC’s, 57% en servicios en línea y 34% en periféricos o accesorios. Eso sí, la compra de videojuegos sí se redujo en un 12%, un ítem en lo que la PlayStation 4 sigue comandando. Algo muy alineado con que hoy en día el 50% de los gamers de Sony, sigan disfrutando de sus partidas en una PS4.

Cada mes, 97 millones de jugadores se conectan a PlayStation Network, 49 millones, es decir, la mitad, lo hacen desde la consola de octava generación de la empresa nipona. “PS4 sigue siendo parte importante del negocio”, expresaron Hideaki Nishino y Hermen Hulst, directores ejecutivos de Sony.

En conclusión, Sony Interactive Entertainment valora que los jugadores que no tienen PS5, tengan PlayStation 4 y eso sigue significando un rubro económico importante para la compañía. Sin embargo, lo cierto es que con el paso de los años y antes de que llegue la décima generación de consolas, las personas puedan dar el salto a la PlayStation 5, en sus diferentes revisiones, incluyendo el rumor de una PS5 Pro entre diciembre de 2024 y marzo de 2025.

