Guitar Hero: lo más cercano que estuvimos de ser una estrella de rock

Guitar Hero es una entrega que tradicionalmente se juega con un control en forma de guitarra. Foto: IGN España

El primer Guitar Hero fue estrenado el 8 de noviembre de 2005, fue diseñado por Neversoft y publicado por Activision y consiste en tocar notas musicales representadas con los colores azul, rojo, amarillo y azul celeste. Contó con las licencias oficiales de canciones de bandas de rock desde 1960 hasta la actualidad y tenía partidas individuales y multijugador cooperativas y competitivas.

El primer videojuego de la franquicia fue exclusivo de la PlayStation 2, la consola más exitosa de la historia, y en total, con más de 15 juegos, la saga ha vendido más de 15 millones de copias y obtuvo ingresos por US $1.000 millones. Hace casi 10 años salió al mercado el último Guitar Hero de la historia, pero aún es posible jugarlo en consolas vigentes como la Xbox One y la PlayStation 4.

Son variados los títulos de Guitar Hero. Desde unos exclusivos de algunas de las bandas más icónicas de la música, pasando por otras que agregaban batería, bajo y micrófono a la guitarra de plástico. Precisamente este elemento fue el que hizo a estas entregas tan populares. El mando está inspirado en una guitarra Gibson SG, un modelo de instrumento musical de los años 60′s.

Este periférico para un videojuego no se ha visto otra vez, al menos no en un juego de música. Un aspecto que sigue manteniendo a Guitar Hero como un único en su especie y a muchos gamers pidiendo que se estrenen juegos más seguidos y por qué no, aprovechar la tecnología actual para brindar una experiencia con inteligencia artificial (IA) y realidad virtual (RV).

Inicio de la serie de Guitar Hero

El primer juego de la franquicia incluyó 30 canciones de rock, además de un bonus track. Con el paso del tiempo fue catalogado como uno de los títulos más influyentes de la primera década del siglo XXI. La secuela llegó apenas un año después y para 2007 se estrenó para la Xbox 360. Los cuatro niveles de dificultad (fácil, medio, difícil y experto) brindó una experiencia más personalizable.

Guitar Hero Encore: Rocks the 80′s fue el tercer título de la saga. No presentó un salto significativo técnico con respecto a Guitar Hero II, pero la temática de la década de 1980 le hizo incrementar sus jugadores. Guitar Hero III: The Legends of Rock fue el primero desarrollado por Neversoft en 2007 y estuvo disponible para PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 y Nintendo Wii.

Guitar Hero: On Tour fue una entrega exclusiva para la exitosa Nintendo DS, la segunda consola más vendida de todos los tiempos, lanzada al mercado en 2008. En su soundtrack destacaron canciones como Breed de Nirvana, Rock and Roll All Nite de Kiss o This Love de Maroon 5.

La época de Aerosmith y Metallica

Guitar Hero: Aerosmith continuó la saga con un videojuego basado en el repertorio de una banda de rock. Al menos el 60% de la banda sonora pertenece a las composiciones de Aerosmith. Guitar Hero: World Tour fue el primero de la franquicia en incluir la batería, el micrófono y el bajo como parte de los instrumentos jugables.

El siguiente juego en la lista fue distribuido por RedOctane y Activision y fue el segundo exclusivo de la Nintendo DS. Era posible mantener un duelo de guitarras tanto en modo offline, como en modo online. El noveno título de la serie fue Guitar Hero: Metallica, uno de los más recordados y jugados por los amantes de esta entrega. Fue lanzado en 2009 y se enfocó exclusivamente en la trayectoria de esta banda.

Guitar Hero On Tour: Modern Hits incluyó éxitos de grupos musicales del tamaño de Coldplay, Evanescence, Weezer y Avril Lavigne. Este juego abrió el repertorio a cualquier tipo de rock, atrayendo jugadores con variados gustos musicales.

Años recientes de Guitar Hero

El onceavo título de la franquicia reunió las canciones expuestas en Guitar Hero World Tour para completar casi 50 melodías en un solo juego. Guitar Hero 5 dio un salto hacia adelante con más de 80 canciones y aumentó el número de instrumentos a dos guitarras, dos baterías y un micrófono en simultáneo.

Guitar Hero: Van Halen siguió con la temática de hacer un videojuego con el repertorio exclusivo de una banda. Estuvo disponible en DVD y formato digital. Guitar Hero: Warriors of Rock se lanzó al mercado en 2010 e incluyó el modo historia que consistía en superar retos musicales para avanzar en el relato.

Finalmente, Guitar Hero Live en 2015 es el título más reciente de la saga, además fue el primero y único en estrenarse para las consolas de octava generación, Xbox One y PlayStation 4. Renovó el control en forma de guitarra con seis botones en lugar de cuatro y simulaba un concierto real con cinemáticas muy apegadas a la realidad. En conclusión, integró nuevas playlists y un modo multijugador.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.