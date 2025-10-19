¿Le gusta el televisor que parece un cuadro? Este es el nuevo Samsung The Frame

De acuerdo con Samsung, su modelo de TV The Frame queda completamente pegado a la pared para simular ser una obra de arte en la sala. Foto: Samsung

Samsung The Frame, el modelo de TV que apagado parece una obrar de arte colgada en la pared, va más allá del entretenimiento para convertirse en un verdadero bien artístico dentro de un hogar. Gracias a su diseño minimalista, pantalla mate antirreflejo y acceso a más de 4.000 piezas de la Samsung Art Store, este televisor no es solo un electrodoméstico más, sino también una galería personal.

Encendido, The Frame puede reproducir videos, series y películas en resolución 4K como lo hace cualquier otro dispositivo de Samsung o cualquier otro fabricante de pantallas en Colombia y el mundo. Pero cuando está en modo arte mejora la estética de la habitación con obras de renombre mundial. Incluso cuando esas imágenes son tan personales como las fotos de las vacaciones familiares o el matrimonio.

Esta calidad de imagen es posible gracias a su procesador de inteligencia artificial NQ4 AI Gen3, el cual optimiza en tiempo real los detalles de las piezas artísticas como la imagen de los programas de TV, dándole realismo a cada contenido en pantalla. Estas son cinco claves del nuevo lanzamiento de Samsung dentro de su enorme y diversificado portafolio de televisores para todos los gustos, tamaños y necesidades.

Samsung The Frame

Uno. El grosor de su panel, menos de tres centímetros, le permite ajustarse a la pared como un cuadro auténtico. Además, el sistema One Connect le brinda la posibilidad de tener todas sus conexiones externamente. Una instalación discreta que hace que los cables desaparezcan de la vista del usuario más purista.

Dos. De acuerdo con la marca surcoreana, The Frame es el primer TV del mundo con la certificación Pantone Validated ArtfulColor, un estándar global que garantiza fidelidad cromática. Esto no solo le da fidelidad a la imagen, sino que también conserva casi igual a como el artista la grabó. Su tecnología QLED 4K le permite tener una de las mejores pantallas del mercado, pero sin acercarse a la tecnología OLED.

Tres. Adicionalmente, al acceso por suscripción a las más de 4.000 obras en la Samsung Art Store, el usuario también podrá contar con 20 piezas mensuales gratuitas en Art Streams. Desde clásicos de Vermeer o Dalí, hasta fotografías contemporáneas y colecciones de instituciones como el Prado o el MoMA.

Cuatro. El nuevo televisor de Samsung posee marcos personalizables que se pueden intercambiar entre estilo, madera, tono y acabado para integrarse a cualquier tipo de decoración. Su pantalla mate antirreflejo evita brillos incómodos incluso en habitaciones con demasiada entrada de luz natural, como es el caso de las salas de estar, lo que significa que el televisor se vea igual de día o de noche.

Cinco. El procesador NQ4 AI Gen3 modifica resolución, nitidez y colores en tiempo real gracias a su procesamiento de información con ayuda de inteligencia artificial, acercando cualquier contenido a 4K. En conclusión, este TV que debería valorarse más por su capacidad de diseño, que por sus especificaciones técnicas, pues está hecho para mucho más que ser un electrodoméstico más de la casa.