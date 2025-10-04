Samsung presentó y lanzó en Colombia el Galaxy S25 FE, Buds3 FE y Tab S11 Ultra

La cámara frontal del nuevo Samsung Galaxy S25 FE integra un lente de 12 MP. Foto: Cortesía: Samsung Colombia

Este jueves 2 de octubre de 2025, Samsung presentó en Colombia su nueva línea de tablets Galaxy Tab S11, los nuevos audífonos Galaxy Buds3 FE y el nuevo celular Galaxy S25 FE. El Espectador asistió al evento de lanzamiento en Bogotá y pudo hablar con Álvaro Mazo Mejía, director senior de la división de móviles de Samsung Colombia.

“Los modelos FE, sean audífonos o celulares, son el punto intermedio entre la gama alta y la gama de entrada de Samsung. Además, el 99% de nuestros productos ya integran funciones de inteligencia artificial. Desde el más básico, hasta el más Premium”, dijo Mazo Mejía.

Aquí están algunas de las características más importantes de los nuevos dispositivos de Samsung. Además, como parte del diálogo con este periódico, Daniel Viloria, gerente de producto de dispositivos móviles para Samsung Colombia, precisó algunas de las funcionalidades que más llaman la atención de estos nuevos productos.

Nueva serie Samsung Galaxy Tab S11

Esta nueva línea de productos incluye las tablets Galaxy Tab S11 Ultra, Tab S11 y Tab S11 Lite. El primer dispositivo portátil es el más delgado y liviano en la historia de la marca surcoreana, el segundo es un punto intermedio en términos de rendimiento y el último espera poder ser competitivo en el mercado a partir de su precio.

“Una tablet es capaz de remplazar, hasta cierto punto, un computador, pero cuando potenciamos eso con inteligencia artificial, las posibilidades creativas son casi infinitas”, manifestó Daniel Viloria, gerente de producto de dispositivos móviles para Samsung Colombia.

Además, las tres tablets integran funciones con IA como el asistente de escritura -ajusta el tono y estilo de los textos- y el Drawing Assist, que convierte bocetos en imágenes detalladas. Todos estos productos incluyen con su compra un S Pen (lápiz óptico) para favorecer los diseños a mano alzada.

“La posibilidad de esta tablet (Tab S11 Ultra) de convertirse en un segundo monitor libera realmente al usuario de tener que usar y cargar cables para conectar a un computador o una pantalla”, aseguró el gerente de producto de dispositivos móviles para Samsung Colombia.

Samsung Galaxy S25 FE

Potenciado por el sistema operativo One IU8 y Galaxy AI, el nuevo Samsung Galaxy S25 FE posee la función instant slow-mo, la cual convierte cualquier video a cámara lenta. Adicionalmente, mejora su cámara frontal de 10 a 12 MP para retratos más nítidos.

“Lo que estamos buscando con este nuevo celular, físicamente muy parecido al Galaxy S25 Ultra, es dotarlo de todas esas funciones con IA que tienen las gamas altas. Por ejemplo, el borrador de ruido en un video se estrena en este dispositivo”.

Por último, la capacidad de la batería también aumenta a 4.900 mAh, con una carga rápida de 45 W. Por lo que pudimos ver en la presentación, parece tener biseles laterales hechos en aluminio con una resistencia a los golpes inusual en este segmento.

Samsung Galaxy Buds3 FE

Finalmente, los nuevos auriculares inalámbricos de la multinacional tecnológica vienen equipados con 360 Audio para crear un entorno inmersivo y multidireccional, además de cancelación activa de ruido (ANC). Una característica propia de la gama alta.

“El diseño de este par de audífonos es casi idéntico al del modelo Pro. Y adicional a eso, ahora integra funciones de IA como el intérprete en tiempo real que te permite tener una conversación en español, mientras la otra persona te contesta en ruso”, aseguró.

En conclusión, prometen una conectividad y compatibilidad intuitiva con cualquier artefacto del ecosistema Samsung. Incluso, renueva los colores en los que está disponible, siendo ahora negro y gris las tonalidades disponibles para los usuarios.