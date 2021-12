Los nuevos cambios de WhatsApp: podrá borrar todos sus chats y más

Este es el paso a paso que debes seguir si tu teléfono fue robado.

WhatsApp anunció más funciones para controlar los mensajes y el tiempo que permanecen en el chat. Las herramientas complementarán la función de mensajes temporales que se lanzó el año pasado. Pero ahora, tendrá más alternativas que los usuarios podrán ajustar a su gusto.

Por ejemplo, los usuarios de WhatsApp ahora tienen la opción de activar los mensajes temporales de forma predeterminada en todos los chats nuevos.

Al activar esta función todos los chats individuales nuevos (del usuario u otra persona) estarán configurados para desaparecer al cabo de la duración que se elija. Esta opción también está disponible para chat grupales.

La plataforma también agregó dos nuevas duraciones para los mensajes temporales: 24 horas y 90 días. Y se mantiene la opción de 7 días que ya existía.

“Después de haber estado lejos de nuestra familia y amigos por más de un año, queda más claro que nunca que el no poder hablar en persona con alguien no significa que debamos sacrificar la privacidad de nuestras conversaciones personales. Creemos que los mensajes temporales y el cifrado de extremo a extremo son dos funciones cruciales que, hoy en día, no pueden faltar en ningún servicio de mensajería privada y que, cada vez más, nos permiten conversar como si estuviéramos en persona”, indicó WhatsApp.