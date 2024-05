Need for Speed: la saga de juegos que nos hizo sentir como en Rápidos y Furiosos

Portada de Need for Speed Payback, uno de los videojuegos más recientes de la saga. Hoy disponible para los suscriptores de la membresía Xbox Game Pass. Foto: Electronic Arts

Existen muchas sagas de videojuegos dedicadas a las carreras. Gran Turismo; exclusivo de los sistemas PlayStation, Forza Motorsport y Forza Horizon; ambas exclusivas de las plataformas pintadas con la X verde e incluso se puede incluir al famoso simulador de la Fórmula 1 (F1) y uno que otro campeonato de automovilismo en el mundo. Sin embargo, carreras callejeras ilícitas, persecuciones policiales y un ambiente sombrío en cada curva son elementos propios de Need for Speed (NFS).

Esta franquicia de carreras es la más exitosa de su género. Ha vendido 150 millones de copias y su juego más exitoso, NFS Most Wanted, comercializó más de 16 millones de copias. Fue tal su éxito que estuvo disponible en ocho plataformas diferentes: Xbox, Xbox 360, PlayStation Portable (PSP), PlayStation 2, Nintendo Game Boy Advance, Nintendo DS, Nintendo GameCube y computador (PC). Aún hoy muchos recuerdan el icónico BMW M3 azul y blanco que significaba el logro máximo de los gamers.

Esta saga fue creada y es distribuida por el estudio norteamericano Electronic Arts. El primer título salió al mercado en 1994, en pleno auge de Sony y su PlayStation 1, y durante los últimos 30 años ha consolidado su imagen como una de las series más queridas por el público y admiradas por la crítica. La entrega más reciente es Need for Speed Unbound (2022) y es la única para las consolas de novena generación. Más de 30 juegos en tres décadas que dejan en evidencia que las personas extrañan el arcade.

Alcanzó el punto más alto de popularidad durante la década de los 2000, ayudado por la PlayStation 2, la consola más vendida de todo los tiempos, pero ha expandido su influencia a otras esferas. En 2014 se estrenó una película bajo el nombre de NFS, y el fabricante Mattel, bajo el prestigio de Hot Wheels, fabrica carros a escala inspirados en los que aparecen en los juegos. Ajústese el cinturón, encienda el motor y pise a fondo para conocer la saga de Need for Speed, una franquicia sobre ruedas y óxido nitroso.

Primeros juegos de Need for Speed

Algunos de los elementos de los primeros videojuegos que se mantienen hasta hoy es la de elegir un coche inicial, escoger el modo de manejo (manual y automático) y competir en carreras callejeras para ganar dinero o autos, todo eso mientras se huye de la policía. No hay que olvidar la música urbana estadounidense que acompañaba los sonidos del motor, la caja de cambios y los derrapes.

Need for Speed II (1997) cambió el aspecto de los carros para hacerlos ver más exóticos. Esto fue un elemento sencillo a simple vista, pero que le valió a la saga diferenciarse de la competencia. A pesar de que la franquicia cuenta con las licencias oficiales de marcas automotrices como Lamborghini, Ferrari y Jaguar, los vehículos no eran ni escasamente parecidos a los que se ven en la calle.

Los siguientes en la lista fueron NFS III: Hot Pursuit (1998) y NFS: High Stake (1999). El primero introdujo pistas más amplias con atajos, otro distintivo de la marca frente a otros juegos de carreras. El segundo permitió a los jugadores experimentan con otros medios de transporte como helicópteros. Una característica que compartían ambos eran las persecuciones policiales. Aun algunos añoran sentir la adrenalina de conducir mientras escuchan las sirenas y radio de la policía pisándoles los talones.

La era Underground de Need for Speed

Con el inicio de nueva década, nuevo siglo y nuevo milenio, Electronic Arts trajo NFS: Porsche Unleashed y NFS: Hot Pursuit 2. Ambos juegos mantuvieron las características de los anteriores, pero ahora con mejoras visuales gracias a la PlayStation 2 y la Xbox. El segundo título amplió las horas de juego con más de 60 misiones e incluyó algunos coches emblemáticos de McLaren.

Need for Speed: Underground (2003) marcó un antes y un después en la franquicia. Fue la primera entrega en introducir un modo historia con cinemáticas y un mapa que integraba todas las carreras y retos del calendario. Además, le apostó a los autos cotidianos como Mazda o Peugeot para empezar con la cultura de modificar (tunear en la jerga popular). Esto le dio a los gamers posibilidades casi infinitas de colores, accesorios y mejoras que se obtenían derrotando a los demás corredores en la calle.

Need for Speed: Underground 2 (2004) continuo la historia del anterior videojuego y mantuvo lo que había funcionado y mejoró otros aspectos. Por ejemplo, le asignó a cada carro unas características de estabilidad, derrape y velocidad. El jugador podía mejorar esas condiciones ganando carreras, pero debía estar atento a mejorar su vehículo de acuerdo a las necesidades de cada reto y qué coche se le acomodaba mejor.

También hay que decir que estos juegos coincidieron con las dos primeras películas de la franquicia de Rápidos y Furiosos. El éxito de estos largometrajes y su similitud con las actividades dentro de los títulos lo único que hicieron fue nutrir la popularidad de ambas marcas.

Need for Speed Most Wanted (2005)

Si hay un modo historia que es recordado por los amantes de esta saga es el de NFS Most Wanted de 2005. La trama giraba en torno a Mia Townsend, una mujer que fue el amor platónico de una generación entera, que ayudaba al protagonista a recuperar su carro. Para eso debía derrotar a los 15 mejores corredores, también los más buscados, de la zona en algo que los desarrolladores nombraron Blacklist (lista negra en español).

La presión era máxima porque la apuesta era el coche, es decir, si se superaba la prueba se obtenía el auto del rival para competir en la siguiente sesión, pero si se fallaba, perdía el vehículo con el que competía. Cada carrera era más difícil que la anterior por el oponente, pero también porque entre más se subía en el escalafón, la búsqueda de la policía era más intensa.

Finalmente, al llegar a la última competencia, Mia revela que es una agente infiltrada y ahora el protagonista debe escapar porque es el mejor corredor de la ciudad, por ende, también el más buscado. Este personaje femenino no es visto nunca más en la serie e incluso la música de la entrega es de los puntos más valorados por los jugadores.

Need for Speed Carbon (2006)

Si en el anterior título le rindió culto al BMW M3, en este fue el turno del Audi Lemans 4. Esta entrega estuvo disponible para PC, Nintendo Wii, Xbox, Xbox 360, PlayStation 2 y PlayStation 3. Introdujo el concepto de las carreras en equipo y el modo historia giro en torno a eso. The Crew o escuadra fue un término que los jugadores conocieron por este videojuego.

Todo consistía en retar a los bandos de diferentes zonas de la ciudad a una carrera nocturna. De ganar, se controlaba ese sector y se podía continuar con otro hasta ser “el jefe” del mapa. Aquí se pudieron ver carros como el Ford Mustang GT, Chevrolet Camaro SS, el Dodge Challenger R/T, el Mercedes-Benz SLR, el Lamborghini Murciélago, el Aston Martin DB9, el Porsche Carrera GT, el Mitsubishi Eclipse GT, el Nissan Skyline GT-R, el Mazda RX-8 y el Mazda RX-7.

Juegos recientes de Need for Speed

De 2007 a 2013, Electronic Arts distribuyó nueve entregas más de la franquicia, pero parecía que la saga ya había tocado su techo. NFS: ProStreet, NFS: Undercover, Need for Speed Shift, NFS: World, NFS: Hot Pursuit, Shift 2 Unleashed, NFS: The Run, Need for Speed Most Wanted (la versión de 2012) y NFS: Rivals no lograron mantener el cariño de los gamers que emigraron a los brazos de otras series.

Need for Speed (2015) fue el primer juego disponible para las consolas de octava generación como lo son la PlayStation 4 y la Xbox One. Need for Speed Payback (2017) es el primer título considerado como de mundo abierto de la saga por permitir la conducción libre y hasta rescatar autos chocados para repararlos y venderlos, característica de otras franquicias de carreras.

Need for Speed Heat (2019) se desarrolla en la ciudad ficticia de Palm City, donde los jugadores pueden interactuar con otros en el modo online. Por último, Need for Speed Unbound (2022), el más reciente de la saga, hizo su debut en los sistemas de novena generación, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Mantiene vivo el legado de 30 años llenos de carreras, policías y una conducción éticamente cuestionable.

