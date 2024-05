‘Playables’, el catálogo de juegos gratuitos de YouTube que ya está disponible

Los creadores de contenido tendrán que marcar los videos con alteración IA Foto: Youtube

YouTube lanzó su catálogo de juegos ‘Playables’ de forma gratuita para todos los usuarios a nivel global, que podrán escoger entre más de 75 títulos para jugar directamente desde la plataforma, incluyendo videojuegos “ligeros y entretenidos”.

‘Playables’ o Jugables es una sección dedicada a los videojuegos que YouTube comenzó a probar en septiembre de 2023, en la que se recoge un conjunto de títulos que se pueden jugar en la nube, ya sea desde un ordenador o desde un ‘smartphone’. Más tarde, en noviembre del pasado año, la plataforma de contenido en ‘streaming’ habilitó esta sección como una función experimental en versión beta. Sin embargo, estaba limitada dentro de su servicio de suscripción Premium en algunos países.

Ahora, YouTube anunció que el servicio ‘Playables’ ya está disponible para todos los usuarios a nivel global, que podrán escoger videojuegos entre un catálogo de más de 75 títulos para jugar directamente desde la aplicación de YouTube.

Así lo ha compartido la compañía a través de una publicación en su blog, en la que ha señalado que esta colección de juegos se ha comenzado ha lanzar de forma gratuita, incluyendo títulos “ligeros y entretenidos”, como es el caso de Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask y Trivia Crak, entre otros.

Además, a través de ‘Playables’ los usuarios podrán ver y controlar su historial de juegos, así como guardar el progreso de sus títulos y realizar un seguimiento de sus mejores puntuaciones en cada videojuego.

En este sentido, YouTube ha matizado que ‘Playables’ se irá implementando para todos los usuarios en los próximos meses y podrá utilizarse tanto en la versión web de la plataforma como en la aplicación para dispositivos iOS y Android.

