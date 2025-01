Nintendo Switch 2, la consola que busca romper el sube y baja de la casa de Mario

Nintendo Switch 2 será la primera consola de décima generación. Foto: Nintendo

Es una obviedad decir que Nintendo es una empresa exitosa en el mundo de los videojuegos. Desde su famosa Nintendo Entertainment System (NES) en 1985 se mantiene en la cima de esta industria y sus ganancias se cuentan por miles de millones de dólares al año. Sin embargo, la historia de la gran N roja no siempre ha estado marcada por el éxito.

Desde 1996, cuando estrenó su Nintendo 64, la primera consola de 64 bits -de ahí su nombre-, y también la primera con gráficos en 3D, la compañía experimenta un raro patrón de tener una generación de videoconsolas marcada por buenas ventas y la siguiente completamente lo contrario. Por lo que muchos han pensado que lo mismo ocurrirá con la recientemente anunciada Nintendo Switch 2.

Sin embargo, contrario a las cuatro generaciones anteriores la casa de Mario, ha adoptado una estrategia diferente. Por ejemplo, luego del éxito que significó la Nintendo 64 (33 millones de unidades vendidas), más allá que compitió contra la PlayStation 1, la siguiente consola en la historia -Nintendo GameCube- representó uno de los fracasos más grandes en la historia reciente de Nintendo con apenas 21 millones de unidades vendidas.

En 2006, al ver su decepcionante resultado, la compañía nipona cambió todo el concepto de la nueva consola y creó la Nintendo Wii. Esta plataforma hacía referencia a “We” (nosotros en español) y sobre el vendió más de 100 millones de unidades, coronándose como la ganadora de la generación con PS3 y Xbox 360 en el tablero de juego.

No obstante, la empresa asiática volvió a cambiar el nombre de la consola, pues tras el éxito inicial no la nombró Nintendo Wii 2, sino que la transformó en una Wii U que muchos la vieron más como un accesorio que como un sistema completamente nuevo. El resultado fue aplastante; menos de 15 millones de plataformas vendidas luego de comercializar casi 100.

Nintendo Switch y el cambio de paradigma de Nintendo

Toda esta historia conduce a la actual Nintendo Switch que aparece solo cinco años después de la Nintendo Wii U para tratar de recomponer el camino. Otra vez, Nintendo cambia totalmente de concepto y crea uno nuevo con la Switch, la cual es la primera plataforma hibrida de la historia. Al final, la apuesta innovadora le resulta exitosa.

En 2019 aparece el modelo Lite -completamente portátil- y dos años después el modelo Oled como el más equipado de todos. Las tres versiones resultan ser todo un éxito en ventas y hasta diciembre de 2024 contabilizan 147 millones de unidades vendidas. Una cifra muy por encima de la PlayStation 5 (63 millones) y la Xbox Series X|S (34 millones).

De esta forma, cuál sea que fuera la sucesora de la Switch tendría que al menos mantener el ritmo en ventas. Fue en ese momento que Nintendo decide cambiar su estrategia y obrar como nunca antes lo había hecho. Por ejemplo, inicia una secuencia de números en el nombre de sus sistemas; tal como lo hace Sony con sus PS1, PS2, PS3, PS4 y PS5.

La consolidación de la marca Switch

Lo anterior, aunque pueda parecer un detalle insignificante, representa el deseo de Nintendo de quedarse con el nombre de una marca que ya fue exitosa. En ese sentido, para quienes no conocen el nombre de Nintendo Switch 2, lo pueden atar al innegable éxito de la Switch original.

Como se ha visto esto no ocurría en el pasado, pues Nintendo casi siempre acostumbraba cambiar completamente el branding de sus plataformas. Parece que Switch 2 es la excepción para poder trabajar sobre una marca que cuenta con respaldo y confianza de parte de los jugadores.

De cualquier forma, habrá que esperar todas las especificaciones y características de la nueva consola. Para que los gamers quieran hacer la transición a la nueva consola o comprarla por primera vez no bastará con solo mantener el nombre de la que ya supo ser exitosa.

Nintendo Switch 2 y su promesa de mantener la vara alta

Otro detalle importante es la larga vida que Nintendo le dio a la generación de la Nintendo Switch, pues han pasado siete años desde su lanzamiento. Algo muy contrario a las consolas que vinieron después de los estruendosos fracasos de la Nintendo GameCube y la Nintendo Wii U, apenas cinco años entre una generación y otra.

De esta forma, la gran N roja del Gaming parece haber aprendido del pasado y apuesta por una estrategia más conservadora, pero exitosa a largo plazo. Son pocos los cambios con respecto a la Switch original, pero es apenas lógico si se tiene en cuenta lo que funcionó y lo que no, tanto en el pasado como en el presente.

En conclusión, Nintendo Switch 2, desde su propio nombre, es una demostración de que esta enorme compañía de videojuegos ha cambiado de estrategia. La industria hoy no es la misma que cuando lanzó la Switch (2017), pero eso no significa que mucho deba cambiar en relación con la Switch 2 y eso, aunque no parezca, lo puede volver a poner en el primer lugar de su generación.