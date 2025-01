Lanzamiento de la Nintendo Switch 2: precio y novedades

La presentación oficial de la Nintendo Switch 2 se llevará a cabo a través de un Nintendo Direct el 2 de abril de 2025. Foto: Nintendo

Por fin, la espera ha terminado, Nintendo acaba de anunciar de manera oficial la Nintendo Switch 2, la consola que abre la décima generación de videoconsolas de la historia. La noticia se hizo esperar, al menos para los fanáticos de Mario que ya pedían a gritos información de primera mano sobre la sucesora de la exitosa Nintendo Switch original.

Esta plataforma fue lanzada en 2017, tuvo una revisión en 2019 y finalmente estrenó su modelo más equipado en 2021. De esta forma, hasta finales de 2024, Nintendo ha vendido más de 147 millones de unidades de este sistema, convirtiéndose así en el tercero más vendido de la historia; solo por detrás de la Nintendo DS (154 M) y la PlayStation 2 (160 M).

Así, Nintendo inició el 2025 con la enorme responsabilidad de poner fin a los rumores, especulaciones y filtraciones sobre su nueva consola con un anuncio oficial. Este se hizo realidad el 16 de enero y dejó ver una Nintendo Switch 2 que confirmó casi toda la información que se dio como sospecha. Estas son las novedades de la Switch 2 que se conocen hasta el momento.

Nintendo Switch 2 características

Para comenzar, como ya se había dicho en este diario y casi toda la prensa sobre videojuegos, la Nintendo Switch 2 será considerablemente más grande que su hermana menor. ¿Qué tan grande? solo se sabrá hasta el 2 de abril cuando Nintendo presenté oficialmente el hardware de la nueva consola. Eso sí, la pantalla no es lo único que aumenta de tamaño, los joycons (controles) también lo harán.

Hablando de los joycons, como ya se había especulado, estos tendrán un nuevo sistema de adherencia a la pantalla por medio de imanes. Los mandos de la Switch 2 ya no se tendrán que deslizar para poder conectarlos, sino que con estar cerca se pegarán a la pantalla.

Siguiendo con la pantalla ¿Será Oled? Es difícil saberlo con un tráiler de un poco más de dos minutos, pero seguramente si Nintendo quiso hacerla más grande, querrá hacerla de mejor calidad. De ser así, esto significará una alza en el precio de la nueva consola.

Precio Nintendo Switch 2

Sin embargo, el costo de la nueva plataformas no ha sido develado y los aficionados tendrán que esperar hasta el Nintendo Direct del 2 de abril para conocer el precio de la Nintendo Switch 2. Volviendo a los joycons, estos no solo cambiaron de tamaño.

Ya no estarán en su totalidad pintados de azul al lado derecho y rojo al lado izquierdo. En su mayoría serán de color negro con unos pequeños detalles alrededor de los analógicos y la base magnética de color azul y naranja pastel. De resto, la consola será de color negro.

Otra de las novedades importantes es que Nintendo Switch 2 seguirá siendo un sistema híbrido. Además, uno de los anuncios que más esperaban los fans de Nintendo era la retrocompatibilidad con los juegos de la Switch original tanto en formato físico como digital.

Por último, se pudo ver un juego de Mario Kart por lo que se reavivan los rumores de que la nueva consola pueda ser presentada junto a un supuesto Mario Kart Deluxe 9. Cabe recordar que la versión 8 fue la más vendida para la Nintendo Switch con más de 63 millones de copias.

Finalmente, aún habrá que esperar para conocer las especificaciones técnicas de la nueva Nintendo Switch 2. Lo cierto es que luego de tanta espera la primera consola de la décima generación está aquí. Y como ya es costumbre, habrá que esperar al menos un par de años para conocer las propuestas de PlayStation y Xbox.

En conclusión, mucha de la expectativa puesta en esta nueva plataforma es por el enorme éxito de su predecesora. No obstante, no hay que perder de vista que la gran N roja del Gaming tiene acostumbrados a sus usuarios que después de un gran éxito comercial, viene una generación que no logra mantener el listón alto. Habrá que esperar que le depara el futuro a la Nintendo Switch 2.