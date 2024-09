Sony anunció su nueva consola, la PlayStation 5 Pro

La PlayStation 5 Pro saldrá a la venta con un costo de 700 dólares, unos 2,9 millones de pesos colombianos. Foto: PlayStation

Hace casi cuatro años, Microsoft y Sony inauguraron la novena generación de videoconsolas de la historia. La primera, anunció su familia de consolas Xbox Series X|S, y la segunda hizo lo mismo con la PlayStation 5. Esta última llegó a las tiendas en dos versiones, la fat y la slim. Como sus nombres lo indican, la primera fue lanzada en 2020 en su modelo con lector de disco y digital.

Por su parte, las versiones slim lo hicieron en 2023 con un tamaño y peso significativamente reducido en comparación a sus hermanas mayores, además de repetir la formula de un modelo con unidad óptica y otro completamente digital. Con estos cuatro tipos de consolas han transcurrido casi cuatro años en los que PlayStation ha vendido un poco más de 60 millones de unidades alrededor del mundo.

Sin embargo, este martes 10 de septiembre de 2024 le llegó el momento a la PlayStation 5 Pro, una versión de esta plataforma que desde inicios de año era pedida por los fans. La noticia se produjo en medio de un evento en vivo en el canal de YouTube de la marca, dirigido por Mark Cerny, diseñador líder de la PlayStation 5. Estas son las especificaciones del nuevo sistema de Sony Interactive Entertainment (SIE).

PlayStation 5 Pro

La nueva PS5 Pro es un salto hacia adelante en términos gráficos, técnicos y visuales con respecto a lo que se conoce de la actual PS5. Exactamente la nueva consola mejora la anterior en tres aspectos en especifico: la CPU, la velocidad RAM y el trazado de rayos. También renderizará (construcción de una imagen digital) más rápido y mejorará la inteligencia artificial (IA) de los juegos.

Según lo dicho por Cerny, la GPU poseerá un 67% más de unidades de cálculo para tener una mayor fidelidad en la imagen a 60 FPS. Brindará un 28% más de memoria RAM lo que le entrega fluidez a los gráficos en pantalla. Además, permitirá que los juegos vayan 45% más rápido que en la actual PlayStation 5.

Por último, el sistema PlayStation Spectral Super Resolution utilizará la IA para añadir detalles visuales realistas que mejoren la experiencia de los jugadores y los creadores de contenido. Durante el evento se dio muestra de todo lo anterior con imágenes de juegos como The Last of Us, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank, una dimensión aparte, entre muchos otros exclusivos de PlayStation.

¿Cuándo sale la PlayStation 5 Pro?

Según lo dicho por Sony, la nueva PS5 Pro estará en la tiendas virtuales y físicas de la compañía a partir del 7 de noviembre de 2024. Mark Cerny aseguró que serán más de 8.500 juegos de la actual PS5 que se podrán ver mejorados en esta nueva consola y también será compatible con títulos VR (realidad virtual) y 8K.

“Estos videojuegos se identificarán con la etiqueta ‘PS5 Pro Enhanced’ en la portada. Algunos de las entregas que puedes esperar son grandes éxitos de PlayStation Studios y de nuestros socios, como Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remastered, y mucho más.

¿Cuánto cuesta la PlayStation 5 Pro?

El precio de entrada en Estados Unidos será de US$700 (casi tres millones de pesos colombianos), pero habrá que esperar la llegada de las unidades a América Latina y Colombia para poder tener un costo más exacto de la PS5 Pro. Se venderá con una unidad de almacenamiento de 2 TB, un mando DualSense (el mismo de la PS5) y una copia preinstalada del nuevo Astro Bot.

Por defecto vendrá sin unidad de disco, con la oportunidad de adquirirla por separado e integrarla a la consola. Los pedidos por anticipado se podrán hacer en direct.playstation.com a partir del 26 de septiembre de 2024. En conclusión, solo el tiempo dirá si la PlayStation 5 Pro es capaz de asegurarle la delantera en las ventas frente a Xbox por otros cuatro años más.