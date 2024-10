Por fin y contra demanda, Palworld hace su aparición en los dispositivos móviles

Palworld fue la gran sorpresa a inicios de 2024 en Steam, hace apenas un mes anunció su aterrizaje en PS5 y ahora también estará disponible en dispositivos móviles. Foto: IGN

Palworld sigue dando de qué hablar este 2024 y no es para menos. Su versión beta, estrenada en Steam el 18 de enero, provocó un fenómeno mundial que lo posicionó como uno de los tres videojuegos más reproducidos en la historia de la plataforma. Además, logró 25 millones de gamers diarios en tan solo 30 días, 15 millones de copias vendidas para PC y otros 10 millones para los usuarios de Xbox. Sin lugar a dudas, un juego que no se podía quedar en una sola plataforma.

Sin embargo, su enorme éxito mundial ha despertado molestia en dos de las más grandes compañías del Gaming como Nintendo y The Pokémon Company. Desde principios de año, las dos empresas acusan a Palworld de ser “sospechosamente” parecido a la propuesta de Pokémon en sus juegos, una marca registrada y reconocida desde hace casi 30 años. Lo que alega la casa de Pikachu es que la nueva propuesta también basa su jugabilidad en atrapar criaturas en batallas por medio de un mapa.

Es por esta razón que la mayoría de los gamers y cibernautas apodan a Palworld como “el Pokémon con armas”, ya que a diferencia del videojuego de The Pokémon Company, la entrega de Pocketpair hace uso de armas de fuego para combatir, ganar y conservar “Pals”, el nombre de las criaturas del título. Todas esas acusaciones tomaron forma en agosto de 2024, cuando oficialmente Nintendo y Pokémon demandaron en Japón a Palworld por infracción de patente en ese país.

No obstante, eso no ha detenido los planes de expansión del juego desarrollado por Pocketpair que, en medio de la demanda interpuesta por las otras dos instituciones, se estrenó en septiembre de este año para la PlayStation 5. Eso sí, en un principio este videojuego no estaba disponible en las consolas de Sony en Japón, pero la reciente llegada de Palworld a los dispositivos móviles, le ha abierto la posibilidad a este título de estar a disposición de todos los gamers de PS5 en el país del sol naciente.

Palworld llega a dispositivos móviles de la mano de Krafton

El estudio desarrollador de PUBG: Battlegrounds, el segundo título más jugado en la historia de Steam, Krafton adquirió los derechos en todo el mundo para distribuir Palworld en dispositivos móviles. Así lo anunció la misma compañía, además de asegurar que esta versión del exitoso videojuego llegará a celulares con todos los elementos que lo han hecho tan popular.

Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de lanzamiento, lo más probable es que sea en 2025, pues los últimos tres meses de 2024 parecen muy apresurados para adaptar un mundo abierto, como en el Palworld para celulares y tablets. Sus más de 100 tipos de criaturas diferentes la hacen una entrega con mucho trabajo y mucho más si se quieren obtener resultados positivos.

¿Será de pago o de descarga gratuita? En este momento es muy difícil saberlo, habrá que esperar al menos a diciembre de este año para tener luces respecto a este tema y el de los micropagos. Este título también incluye elementos de supervivencia que, en cumplimiento de la promesa de Krafton, también estarán presentes en el Palworld para dispositivos móviles.

SAMURAI DUEL - Palworld Animation pic.twitter.com/xdLOWUHXQ3 — Palworld (@Palworld_EN) September 7, 2024

Palworld disponible en Japón para la PlayStation 5

Adicionalmente, Pocketpair también anunció que su videojuego por fin aterriza en todas las PS5 de Japón. Esto no había sido posible por la demanda de Nintendo y The Pokémon Company contra el juego, el cual se estrenó en todo el mundo para la consola de Sony, a excepción del país asiático. Sin embargo, dicha acción legal no logró parar el ascenso meteórico de Palworld en el mundo.

Un triunfo importante para el hit de 2024, teniendo en cuenta que el territorio japonés es uno de los mercados que más consume Gaming y sobreponiéndose a una demanda donde Nintendo y Pokémon son más influyentes de lo habitual. Sin embargo, no hay que perder de vista que la demanda de la gran N roja no ha sido resuelta y Nintendo se ha convertido en un experto ganando líos legales.

Solo el tiempo dirá si la trayectoria de la casa de Mario Bros se impondrá en Japón, o, por el contrario, Palworld seguirá construyendo su propia historia, así como sus jugadores construyen elementos para sobrevivir. Una acción que Pocketpair deberá aprender más pronto que tarde en una industria cada vez más cambiante y donde no se sabe de dónde vendrá el próximo éxito.