¿Por qué la mayoría de los gamers prefieren jugar solos?

Según el estudio, la tendencia por jugar en modo individual se acentúa considerablemente con el aumento en la edad de los gamers. Foto: Pixabay

Antes de la masificación de los juegos como servicios, los títulos freemium y el multiplayer online, la única manera de medir el éxito comercial de una entrega era el número de copias vendidas en el mundo. Sin embargo, el número de jugadores mensuales, las horas de transmisión en vivo en Twitch o YouTube y el dinero recaudado a partir de microtransacciones se han vuelto la nueva fórmula de éxito. De esta forma, Fortnite, Valorant y League of Legends se hicieron los gigantes que hoy en día son.

Los grandes estudios y las grandes compañías han querido adoptar esa nueva forma de monetizar un videojuego. En algunos casos ha funcionado como lo es Minecraft de Xbox o GTA V Online de Rockstar Games, pero no obtuvo los mismos resultado el reciente Concord de PlayStation. Esto ha abierto el debate de si todas las entregas deberían migrar a este modelo de negocio o todavía hay propuestas que deberían estar pensadas y hechas para ser un producto de único pago, como The Last of Us, por dar un ejemplo.

Esa cuestión la ha vuelto a abordar un estudio publicado por Midia Research el 3 de octubre de 2024. Este investigador de mercado con sede en Londres fue fundado hace 10 años y desde entonces hace análisis exclusivos centrados en la economía de los contenidos digitales. Sus investigaciones abarcan desde la música y el vídeo en línea, hasta el contenido móvil. Es por esto que en esta ocasión publicó su estudio sobre los videojuegos y las tendencias de consumo actuales.

Cabe recordar que esta es una industria que comenzó en la década de 1970, sufrió un duro revés en Estados Unidos durante los años 80′s y a partir de los últimos 10 años del siglo XX se ha consolidado como un mercado pujante, lucrativo y popular entre las personas jóvenes, los adolescentes y los niños. Por eso, el estudio está fundamentado en una encuesta hecha a un número indeterminado de gamers en 2023, que, en líneas generales, prefieren jugar videojuegos singleplayer, es decir, solos.

¿Qué es un juego singleplayer?

Para comenzar, nunca sobra explicar de qué se trata un juego de un solo jugador. Estas son las entregas que ofrecen un modo de juego en donde el gamer compite con la IA del título (EA Sports FC 25), aborda un modo campaña (Call of Duty) o atraviesa el modo historia propuesto por los desarrolladores del juego (GTA V). De eso de trata una propuesta que no requiera de conexión a internet y mucho menos una comunidad online.

Estos videojuegos, en esta modalidad de Gaming, tienen horas de uso limitadas y, una vez se termine todo el contenido, la tasa de rejugabilidad es baja. Es por esta razón que muchos estudios han optado y popularizado las entregas como servicio. Es decir, un software base, casi siempre de descarga gratuita, que se nutre de actualizaciones periódicas que renuevan el contenido del título.

Junto a este modelo de distribución también se han hecho comunes los modos de juegos multijugador en línea que brindan la posibilidad de interactuar con otros jugadores, a veces hasta de otras plataformas (crossplayer). A partir de allí es que nacen las comunidades virtuales alrededor de un juego y, en parte, también las competencias de deportes electrónicos.

¿Qué dice el estudio sobre los juegos singleplayer?

Sin embargo, el estudio de Midia Research reveló, en contraflujo a lo que hace la industria, que al menos el 53% de los gamers en 2023 prefirieron los títulos de un solo jugador, por encima de las entregas multiplayer online. Si bien esta forma de jugar obtiene el 30% de la torta en gamers entre los 16 y 19 años, entre los más veteranos, más de 55 años, si logra el 74% del porcentaje total.

A partir de lo anterior se puede inferir que entre más adultos son los jugadores, más prefieren jugar solos que jugar con una comunidad en línea. Es más, en ese grupo de mayores de 55 años, apenas el 24% les gusta jugar en línea con otras personas. Además, ese porcentaje de personas que prefieren jugar en solitario va en aumento constante con el paso de la edad.

En el grupo de 20 a 24 años es del 35%, en el de 25 a 34 años es del 41%, en el de 35 a 44 años es del 49%, y finalmente, en el grupo de 45 a 54 años es de un apabullante 65%. Lo que muestra una ineludible tendencia a jugar solos y a preferir videojuegos que ofrezcan estos modos de juego singleplayer con el paso de los años.

Con respecto a las otras modalidades contempladas por el estudio, PVE se refiere a las partidas entre jugador y máquina, por ejemplo una carrera contra la IA de EA F1 24 o un partido de fútbol en EA Sports FC 25, y por último Couch co-op hace referencia a los juegos que exigen que dos jugadores participen en la misma plataforma y en la misma pantalla de manera cooperativa.

En conclusión, se puede decir que todavía la mayoría de los jugadores prefieren disfrutar de un título en solitario, en lugar de compartirlo con una comunidad en línea. Además, esa balanza se inclina aún más entre los gamers más grandes, que por lo general son los del mayor poder adquisitivo. Eso sí, los más jóvenes están prefiriendo la propuesta contraria y parece que eso no va a cambiar, ni siquiera al crecer, porque ya se están acostumbrando a que el Gaming se vive mejor en modo multijugador online.

Evidencias que desarrolladores y fabricantes no pueden perder de vista, pues todavía hay un mercado allá afuera que valora las buenas historias, los modos de juego campaña, los modos carrera como DT y tantos otros proyectos que no tienen como eje central el juego en línea. Una propuesta lucrativa, pero que todavía no es la única alternativa para vender videojuegos y generar ingresos.