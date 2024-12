¿Qué es TruSense? La apuesta de Huawei para optimizar el monitoreo de la salud

La tecnología avanzada con sensores de alta precisión tiene como propósito medir una variedad de métricas clave, como la frecuencia respiratoria, los niveles de oxígeno en sangre (SpO2), la temperatura corporal, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Foto: Huawei

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la era de la hiperconectividad, los dispositivos wearables se consolidaron como productos emergentes para complementar la productividad de los teléfonos inteligentes, transformando la forma en que interactuamos con la tecnología. Desde relojes inteligentes que monitorizan nuestra salud hasta auriculares inalámbricos con asistentes virtuales integrados, estos dispositivos no solo amplían las capacidades de los smartphones, sino que también optimizan nuestra experiencia diaria con la tecnología.

La popularidad de los relojes inteligentes crece exponencialmente en el mercado global, impulsada por su capacidad para fusionar funcionalidad, diseño y conveniencia en un solo dispositivo. Este auge se refleja en cifras de ventas que año tras año superan expectativas, demostrando cómo los consumidores valoran cada vez más las herramientas tecnológicas portátiles que se integran sin esfuerzo en sus vidas.

Según los datos más recientes del mercado, Huawei lideró el envío global de dispositivos de muñeca en los primeros tres trimestres de 2024, con 23.6 millones de unidades y un crecimiento interanual destacado del 44.3%. Le siguieron Apple, con 22.5 millones de envíos, y Xiaomi, con 20.5 millones, consolidando su posición como los tres principales actores en este segmento.

Le recomendamos leer: Europa adopta el cargador único USB-C para celulares ¿Qué implica esta medida?

Huawei sigue apostando en la innovación tecnológica de este tipo de productos. Este año, la compañía celebró un evento en China para presentar TruSense, un sistema revolucionario diseñado para transformar la monitorización de la salud.

TruSense combina tecnología avanzada y sensores de alta precisión para medir una variedad de métricas clave, como la frecuencia respiratoria, los niveles de oxígeno en sangre (SpO2), la temperatura corporal, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Aunque estas funciones no son nuevas para Huawei, la empresa asegura que TrueSense marcará un antes y un después al ofrecer datos más precisos y exhaustivos dentro de su ecosistema.

¿Qué diferencia a TruSense?

Con la intención de proporcionar mediciones precisas y fiables, así como fomentar hábitos más saludables mediante sus accesorios inteligentes, Huawei presentó TruSense, la tecnología capaz de monitorear más de 60 indicadores de salud y bienestar centrándose en una visión holística del cuerpo humano y abarcando seis sistemas corporales principales: cardiovascular, respiratorio, metabólico, nervioso, muscular-esquelético y termorregulador.

Sistema Cardiovascular: TruSense pone un fuerte énfasis en la salud del corazón y los vasos sanguíneos, monitoreando indicadores clave como la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), la presión arterial y la saturación de oxígeno en sangre (SpO2). Estas mediciones permiten identificar patrones y posibles anomalías que podrían sugerir problemas como hipertensión, arritmias o niveles bajos de oxigenación, proporcionando alertas tempranas y herramientas para gestionar mejor la salud cardiovascular.

Sistema Respiratorio: A través de sensores avanzados, evalúa métricas relacionadas con la frecuencia respiratoria y los niveles de oxígeno en sangre, cruciales para detectar irregularidades respiratorias. Esto es especialmente útil para usuarios que buscan mejorar su capacidad aeróbica, monitorizar afecciones como el asma o detectar cambios asociados con el sueño, como la apnea.

Sistema Metabólico: El sistema se extiende al monitoreo de indicadores metabólicos clave, como las calorías quemadas, el nivel de actividad física y el índice de masa corporal. Estos datos son fundamentales para fomentar estilos de vida más saludables, ayudando a los usuarios a gestionar mejor su peso, su alimentación y sus rutinas de ejercicio.

Sistema Nervioso: TruSense también incluye funciones diseñadas para el cuidado del sistema nervioso, con análisis de métricas relacionadas con el estrés y la calidad del sueño. Esto incluye la detección de niveles elevados de estrés mediante la HRV, así como evaluaciones sobre la duración y la calidad del sueño, ayudando a los usuarios a mejorar su bienestar emocional y mental.

Sistema Muscular-Esquelético: Para aquellos interesados en su rendimiento físico y la prevención de lesiones, TrueSense ofrece datos sobre la actividad muscular, el movimiento articular y la postura. Este seguimiento puede ser particularmente valioso para atletas o personas con problemas musculares o de movilidad, ya que ayuda a optimizar entrenamientos y a detectar sobrecargas o desbalances musculares.

Sistema Termorregulador: TruSense también monitorea la temperatura corporal como parte de su enfoque integral. Este dato puede ser indicativo de cambios en el estado de salud general, ayudando a detectar infecciones o desequilibrios que afecten la termorregulación del cuerpo, como golpes de calor o fiebre.

La clave de esta tecnología radica en la integración y optimización de sus sensores. Huawei afirma que no se trata únicamente de medir parámetros básicos, sino de garantizar que los datos recopilados sean altamente precisos y útiles para los usuarios.

Le podría interesar: Tecnología en casa: las ventajas de un hogar inteligente en vacaciones

¿Qué tan preciso es este sistema?

Dos de las innovaciones fundamentales que garantizan la precisión de TruSense son:

La estructura de trayectoria óptica multiespacio: Esta tecnología permite que los sensores de TruSense recopilen datos más precisos al optimizar el trayecto de la luz emitida por los dispositivos hacia la piel y los tejidos subyacentes. Al reducir las interferencias causadas por factores externos, como variaciones en la absorción de luz según el tono de piel, TruSense asegura lecturas consistentes para todos los usuarios.

El diseño de trayectoria óptica multirregión: Este enfoque complementa la estructura óptica al ampliar las áreas de monitoreo dentro de la muñeca, maximizando la cantidad de datos recopilados y minimizando errores. Gracias a esta tecnología, el sistema puede adaptarse a diferentes tamaños y formas de muñeca para ofrecer una experiencia personalizada y precisa.

Según Carlos Morales, director de Relaciones Públicas de Huawei Mobile para Latinoamérica, esta tecnología redefine los estándares de la industria al priorizar mediciones precisas en áreas clave mientras aborda los desafíos de estimación en métricas más complejas.

En diálogo con El Espectador, durante la presentación de esta tecnología en Colombia, comentó: “En la industria hay un concepto que es Guest and Estimate, es decir, que hay cosas que adivinas o estimas. No todo puede ser preciso al 100 %, pero también existen otras que sí lo son, como los signos vitales o el ritmo cardiaco; esos son ejemplos que con la tecnología se pueden medir de una manera superprecisa. En el caso de las calorías quemadas o la temperatura cutánea, es más difícil, pero logramos estimarla a través de cálculos que hacemos con valores que el usuario suministra. A diferencia de, por ejemplo, el ritmo cardiaco que no es controvertible, las emociones sí lo son y por eso creo que estamos dando un paso importante que nadie está haciendo.”

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.