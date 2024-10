¿Qué tanto sabe de Halo? La saga de juegos más exitosa en la historia de Xbox

Halo Infinite (2021) es el más reciente título de la saga y es exclusivo de la Xbox Series X|S. Foto: Xbox

Hablar de Halo es hablar de Xbox, una de las compañías más grandes en la historia de los videojuegos, incluso sin estar desde que esta industria tomó forma. Ambas marcas nacieron en 2001 con la intención de devolverle a Estados Unidos una empresa referente en el negocio de los juegos ante la escalada sin precedentes de Sony con PlayStation y la vigencia de Nintendo.

Y aunque la primera consola de la X verde no fue la más vendida y llamó más la atención por su exuberante tamaño y control, dejó claro que Microsoft podía hacer una de las plataformas más potentes del mundo. En ese momento era el único sistema que integraba un disco duro, un puerto para cable de red y servicio de juego en línea, algo muy normal hoy, pero no en los 2000.

Sin embargo, con la llegada en 2005 de la Xbox 360, la compañía estadounidense dio un paso hacia adelante y con ella también la saga de Halo, la cual ya contaba con tres entregas. En ese instante, las mejoras gráficas de la consola, el soporte gratuito de juego online y la historia del videojuego fueron un caldo de cultivo para convertir a la franquicia en una de las más populares en el Gaming.

El tiempo le terminó dando la razón a la Xbox 360, que se convirtió en la plataforma más vendida en la historia de Microsoft, pero que aún no lograba superar a sus rivales, la PlayStation 3 y la Nintendo Wii. Las expectativas estaban puestas en la Xbox One para coronar el trabajo de su antecesora, y aunque no fue la más exitosa, sí consiguió consolidar a Halo como una IP reconocida.

Tanto es así, que parece que los sistemas Xbox se le quedaron cortos a un gameplay que exige tener espacio en otras consolas como la PlayStation 5 o la PS5 Pro. Solo el tiempo dirá si este rumor se confirma y Halo termina convirtiéndose en el favorito de los jugadores de Sony. Lo único cierto es que ya se ganó un lugar no solo en la empresa que lo diseñó, sino también en la historia de los videojuegos.