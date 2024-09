Saga de Gran Turismo, el exclusivo de PlayStation más vendido de la historia

Gran Turismo es reconocido y querido entre los gamers por la posibilidad de correr con vehículos reales. Foto: Gran Turismo

Juegos de carreras y juegos de simulación existen muchos, pero como Gran Turismo, pocos. Esta franquicia fue y sigue siendo desarrollada por el estudio Polyphony Digital, pero la mente maestra detrás de este palo en el mundo de los videojuegos es Kazunori Yamauchi. Este diseñador de títulos y piloto profesional japonés inició con esta aventura en 1992 y cinco años más tarde se la presentó a Sony Interactive Entertainment (SIE) para que hiciera parte del catálogo de la PlayStation 1.

Fue tan buena la primera impresión de esta entrega que Sony no dudó en hacer saber su deseo de que Gran Turismo fuera un juego exclusivo de la naciente consola. Era una apuesta arriesgada, pues hacía apenas tres años PlayStation no existía y Nintendo era el amo, dueño y señor del Gaming. Sin embargo, Yamauchi tomó el riesgo y el tiempo le terminó dando la razón. Más que una razón, fueron casi 100 millones de razones y de copias vendidas que convirtieron este videojuego en el exclusivo más exitoso de PlayStation.

No obstante, llegar hasta ese punto fue un camino y un proceso que no transitó solo, pues otras grandes sagas como EA F1, Nascar Heat, Forza, The Crew y tantas otras han querido también poner su nombre en el mercado. Lo cierto es que es tan grande la influencia de Gran Turismo en Sony que la compañía nipona lo integra como parte de sus eSports más importantes, además de mezclarlo con el automovilismo convencional, pues muchos pilotos de categorías GT han pasado muchas horas en el juego.

Incluso, en 2023 se estrenó la película “Gran Turismo: De jugador a corredor” basada en la historia real de Jann Mardenborough, un piloto británico que, luego de convertirse en un profesional en el videojuego, ingresa a la GT Academy para llevar su afición al plano real. La cinta retrata el constante peligro que corren los pilotos profesionales, a quienes un simple error o distracción en la pista les puede costar la vida, muy diferente a un título donde solo basta con reiniciar la partida. Esta es la saga de Gran Turismo.

Gran Turismo (1997) y su oda al realismo

Sí hay algo que se le debe a Gran Turismo es que estableció estándares más altos de calidad respecto a los juegos de carreras. Antes de 1997 este tipo de entregas eran muy entretenidas, característica propia de los títulos de arcade, pero poco detallistas en el realismo y los aspectos visuales. Por eso, la unión entre el primer videojuego de la saga y la PlayStation 1 dio como resultado una propuesta que se preocupaba por que los carros se movieran como se mueven en la vida real.

Además, contó con la licencia oficial de coches reales. Esto le dio la sensación a los jugadores de poder montarse en cualquier auto que desearán y conducirlo cuantas veces quisieran. Esto también tuvo un componente nostálgico, pues los carros presentes eran de todos los estilos, modelos y tamaños. Así que el garage virtual de cada gamer era un museo de colección digno de admirar y mostrar.

Eso sí, Gran Turismo no fue ni es un paseo propiamente dicho, pues el jugador deberá ganar muchas carreras si quiere comprar el coche que se le antoje. Cabe aclarar en épocas de micropagos, que este dinero es virtual y solo se puede obtener jugando, es decir, no se intercambia por dinero real. Fue tan buena la recepción que vendió más de 10 millones de copias y tres años después se estrenó su secuela.

Saga principal de Gran Turismo

Gran Turismo 2 se estrenó para la PS1 y amplió mucho más el catálogo de carros y de posibilidades de personalizar la conducción. En 2001, la tercera parte de la saga se lanzó para la emblemática PlayStation 2 y puso la lupa en los circuitos disponibles, diversificándolos mucho más allá del típico óvalo. Este sigue siendo el título más vendido de la franquicia con casi 15 millones de copias.

Gran Turismo 4 siguió con el éxito comercial al cosechar 11 millones de copias vendidas y gráficos que dieron un paso hacia adelante. A este juego en concreto se le reconoce como el mejor en términos técnicos estrenado para la PS2 y también uno de los responsables de ayudar a vender los 160 millones de consolas que se repartieron alrededor del mundo.

En 2010, vio la luz Gran Turismo 5 como una de las entregas que podía demostrar de todo lo que era capaz la PS3, y aunque esta consola es la peor vendida de la historia de Sony, el juego casi completó los 12 millones de copias. Le siguió Gran Turismo 6 en 2013, con más de 1.200 coches y casi 40 pistas disponibles, no solo para el modo offline, sino para el popular multijugador.

Otros juegos de Gran Turismo

De la serie secundaria se cuentan seis entregas, comenzado por GT Concept: Tokyo - Geneva que se basó en prototipos de autos presentados en el showroom de Japón. Después fue el turno de Gran Turismo for Boys en 2005 que estuvo disponible para la PS2.

Gran Turismo 5 Prologue sirvió como un abrebocas para el título principal y más que un videojuego se le recuerda como un demo. Como no podía ser de otra forma, la icónica PlayStation Portable (PSP) tuvo su propio juego de la saga estrenado en 2010. Este se adaptaba a las prestaciones técnicas y gráficas de la consola portátil, la cual es recordada como una PlayStation 2 de bolsillo.

Por último, Gran Turismo Sport se lanzó en 2017 para la PlayStation 4 con posibilidad de jugarlo en compañía de los PlayStation VR (lentes de realidad virtual). Sin embargo, no todo lo que toca esta franquicia se convierte en oro porque el videojuego contó con críticas mixtas y una baja tasa de compra, al menos para lo que venía acostumbrado Sony. Apenas ocho millones de copias.

Gran Turismo 7 (2022)

Ahora sí, llegamos a la más reciente entrega, ya en épocas de la PS5. Fue anunciado el mismo día que salió a la venta esta consola, pero publicado dos años después tanto para la plataforma de novena generación, como para la de octava, la PlayStation 4. Este juego se centró en sacar a relucir los dotes visuales del nuevo sistema y fue reconocido por su calidad gráfica.

Sin embargo, a dos años de su estreno, el título solo ha logrado vender un poco más de un millón de copias, un número muy por debajo de los anteriores videojuegos. Es por esto que los desarrolladores han dejado claro que quieren dejar que esta entrega madure en el mercado, por lo que estamos lejos de Gran Turismo 8, al menos no en esta generación de videoconsolas.

Eso sí, el lanzamiento de la nueva Play Station 5 Pro ha confirmado que contará con dos diferentes modos de juego. El primero a 60 FPS (fotogramas por segundo) a una resolución 4K. Y el segundo al mismo número de FPS, pero ahora a 8K. Habrá que esperar si esto conllevará una actualización gratuita o un DLC (contenido descargable) de pago para los gamers que ya compraron el juego.