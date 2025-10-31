Serie Xiaomi 15T, un lanzamiento por las nubes de los rivales de Samsung y Apple

Sin duda la carta de presentación del nuevo Xiaomi 15T Pro es su sistema de fotografía casi profesional. Foto: Cortesía: Xiaomi

El pasado 16 de octubre de 2025, Xiaomi lanzó en Colombia la Serie Xiaomi 15T, compuesta por los nuevos Xiaomi 15T Pro y Xiaomi 15T. Esta nueva línea de smartphones de gama media-alta integran lentes Leica, una marca alemana de fotografía en busca de ofrecerle a los consumidores un apartado fotográfico a nivel profesional. También utilizan procesadores MediaTek Dimensity y sistema operativo Xiaomi HyperOS3, que por primera vez en la historia de la marca china posee una capa de personalización e inteligencia artificial (IA) generativa.

“Este lanzamiento es un paso firme en nuestra estrategia de premiumización del portafolio en Colombia. No solo se trata de renovar los dispositivos cada año, buscamos llevar a la mano de nuestros usuarios lo último en tecnología y experiencia premium a un mercado importante como este”, aseguró Juan Pablo Cortes, director de ventas para Xiaomi Colombia. Hablando específicamente del Xiaomi 15T Pro, cuenta con un sistema de tres cámaras que brinda distancias focales desde 15 mm, hasta 230 mm, esto ejemplificado en el zoom.

¿Cómo se ven las fotos en el 15T Pro?

Este nuevo dispositivo móvil llega con un lente teleobjetivo Leica 5x Pro, lo que ofrece una profundidad de campo óptica de hasta 10x. Todo sin que la imagen pierda nitidez. La cámara principal de 50 MP, lente Leica Summilux, garantiza imágenes nítidas con un detalle que desde este diario hemos visto en pocos celulares, pues tuvimos la oportunidad de tener a prueba el equipo una semana antes de su presentación.

Aunque es poco tiempo para emitir una opinión seria sobre todo lo que puede ofrecer el Xiaomi 15T Pro, más allá de lo que son capaces de hacer sus lentes, es un celular que busca simular la experiencia de una cámara profesional sin ser una cámara profesional. Configuraciones como la velocidad de obturación, el paso de luz, entre otras cosas podría ser cómodo para quienes comienzan en el mundo de la fotografía.

Sin embargo, en el poco tiempo que lo tuvimos entre nuestras manos nos quedaron dudas del procesador, pues la soltura con la que pasamos de una foto a otra, de una aplicación a otra o incluso haciendo uso de sus funciones con IA no fue tan buena como la imaginamos. Eso sí, repetimos que es muy poco tiempo con el celular a prueba como para dar un dictamen definitivo de su rendimiento.

Xiaomi 15T

Por otro lado, el hermano menor del Xiaomi 15T Pro este también equipa un sistema de triple cámara Leica que abarca distancias focales de 15 mm a 92 mm. También posee un lente primario de 50 MP que produce fotografías, según Xiaomi, a detalle en entornos con poca luz gracias a su apertura de f/1.7. Además, usa Xiaomi AISP 2.0 para mejorar la expresión del color y la precisión del tono en la pantalla.

Adicionalmente, integra un chip MediaTek Dimensity 8400-Ultra, diferente al MediaTek Dimensity 9400+ del 15T Pro, que se combina con una batería de 5.500 mAh. El modelo Pro cuenta con carga rápida de 90 W por cable y 50 W inalámbrica, mientras que el Xiaomi 15T ofrece HyperCharge de 67 W, lo que, en cualquiera de las dos versiones de la Serie 15T, asegura una batería para más de un día.

“En la nueva Serie Xiaomi 15T, los procesadores Dimensity 9400+ y Dimensity 8400 Ultra ofrecen un rendimiento potente y eficiente, permitiendo a los usuarios disfrutar de una experiencia móvil de última generación”, afirmó Patricia Velásquez, directora adjunta de MediaTek para Colombia, Centro América y Caribe.

Ecosistema Xiaomi

Junto con los smartphones estrenados por la multinacional asiática, Xiaomi anunció sus nuevos wearables: Watch S4 de 41 mm (reloj inteligente), Smart Band 10 (banda inteligente) Glimmer Edition y OpenWear Stereo Pro (audífonos) que esperan convertirse en la primera opción para usuarios de Xiaomi. No solo por compatibilidad, sino también en pro de crear un ecosistema de dispositivos de un mismo fabricante.

La Serie Xiaomi 15T presenta una pantalla con Corning Gorilla Glass 7i, la cual promete resistencia mejorada a rayones y certificación IP68 contra agua y polvo. El Xiaomi 15T Pro está disponible en negro, gris y “dorado moca”; mientras que el Xiaomi 15T repite los dos primeros colores, pero cambia el “dorado moca” por el “oro rosa”. Tonalidades también disponibles en el nuevo reloj, banda y audífonos.

Finalmente, la Serie Xiaomi 15T está disponible en Colombia a partir del 16 de octubre en distribuidores autorizados. El Xiaomi 15T Pro tiene un costo de COP 3.999.900. Por su lado, el Xiaomi 15T cuesta COP 2.999.900, y aparte de los distribuidores autorizados, algunos tan conocidos como Alkosto, los nuevos celulares de la compañía china también se pueden encontrar en sus Xiaomi Store.