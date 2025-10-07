Xiaomi 15T, según su fabricante, es “casi” una cámara profesional de bolsillo

El nuevo Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro estará disponible en Colombia a partir del 16 de octubre de 2025. Foto: Xiaomi

Desde el próximo 16 de octubre de 2025, la Serie Xiaomi 15T, compuesta por los modelos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, llegará oficialmente a Colombia. Esta nueva línea premium apuesta por un apartado fotográfico muy cercano a las cámaras profesionales como su mayor atractivo en el mercado.

Ambos teléfonos, según la marca, se proyectan como la continuación de la “premiumización” del portafolio del fabricante chino. Además, promete mejorar considerablemente el rendimiento técnico y gráfico en comparación con los dispositivos anteriores.

El Espectador tuvo la oportunidad de asistir al evento de lanzamiento y probar de primera mano parte de las funciones de sus cuatro lentes traseros. Además, tendrá a prueba el smartphone en busca de reseñar si realmente tiene una de las mejores cámaras del mercado y que tan accesible es sacarle provecho a estas características en particular.

Diseño del nuevo Xiaomi 15T Pro

“El marco está hecho en aluminio de grado aeronáutico. Esto, además de darle resistencia a golpes accidentales de no más de dos metros, le da un diseño más premium que las series anteriores”, le dijo Maicol Camacho, entrenador senior de Xiaomi Colombia, a este medio.

La Serie Xiaomi 15T conservará la estética refinada que ha caracterizado los últimos lanzamientos de la marca, integrando materiales de alta gama, acabados mate y una construcción pensada para usuarios que valoran tanto la forma como la funcionalidad.

Hablando ahora sobre su batería, esta es de 5.500 mAh con una carga rápida de 90 W con el cargador tradicional que se incluye en la caja y 50 W para la carga inalámbrica. De acuerdo con las palabras del vocero, la intención es despegar al usuario del tomacorriente.

Fotografía en el nuevo Xiaomi 15T

Ambos modelos de la serie incorporarán sistemas de cámara con tecnología desarrollada junto a Leica, un viejo socio de Xiaomi en esto de competir por ser la mejor cámara del mercado. Los dispositivos cuentan con cuatro lentes lentes y configuraciones preestablecidas para capturar imágenes profesionales.

“La cámara es uno de los factores de compra más importantes, especialmente en Colombia. Aun así, es un equipo muy polivalente, siendo muy capaz de trabajar en entornos de trabajo y estudio, respondiendo a más de un nicho de mercado o tipo de cliente”, explicó Camacho.

Xiaomi y Leica han trabajado juntos desde el estreno de la Serie Xiaomi 14T en Colombia. Todo esto con la intención de ofrecer cada vez sensores más avanzados. Los cuales entiendan el color profesional y los modos de captura como lo haría una cámara profesional.

Xiaomi se mide a los grandes

“Con la Serie Xiaomi 15T, reafirmamos nuestra visión de combinar diseño premium con fotografía profesional y la colaboración estratégica con Leica, ahora más cerca que nunca de nuestros usuarios en Colombia”, aseguró Juan Pablo Cortes, sales manager KA de Xiaomi Colombia.

En las próximas semanas, Xiaomi ofrecerá más detalles sobre la disponibilidad oficial y las configuraciones específicas de la Serie Xiaomi 15T para el mercado colombiano, incluyendo beneficios exclusivos de lanzamiento y activaciones especiales con medios y comunidades.

Xiaomi, al igual que tantas otras chinas, siguen en la misión de abrirse un espacio en el competido negocio de los dispositivos móviles. Y lo hace teniendo la fotografía como su característica abanderada en esta lucha contra gigantes del mercado como Samsung y Apple.