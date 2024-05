Si envía este tipo de mensajes, WhatsApp podría bloquear su cuenta: ¿qué hacer?

La aplicación introduce regularmente nuevas funciones, mejorando así su experiencia. Foto: Pixabay

La mensajería de Meta actualmente es la plataforma más utilizada en Colombia y en el mundo para intercambiar información instantánea con otras personas. Por su popularidad, se ha convertido en un medio de difusión de noticias y contenidos considerable y por esa razón WhatsApp decidió mejorar la experiencia de los usuarios y fortalecer la prevención de contenido repetitivo o spam.

Para combatir el envío de mensajes que incumplan sus términos de servicio y afecten negativamente a la comunidad, WhatsApp implementará una nueva función llamada “Restricción de cuenta”. Esta medida bloqueará temporalmente la capacidad de los usuarios identificados como promotores de spam para iniciar nuevas conversaciones en la aplicación.

WhatsApp mantiene su liderazgo indiscutible en el mundo de la mensajería gracias a su constante innovación. La aplicación introduce regularmente nuevas funciones, mejorando así su experiencia. Además de estas novedades, las actualizaciones de WhatsApp también suelen incluir mejoras en seguridad y protección para sus usuarios.

¿Cuáles son las razones para bloquear una cuenta de WhatsApp?

El envío masivo de mensajes no deseados y repetitivos es considerado por WhatsApp como una amenaza a su plataforma. Las cuentas que incurran en estas prácticas, conocidas como spam, serán bloqueadas temporalmente por la aplicación.

“Suspendemos cuentas si consideramos que su actividad infringe nuestras condiciones del servicio; por ejemplo, si involucra instancias de spam o fraude, o si pone en riesgo la seguridad de los usuarios de WhatsApp”, informó la empresa en su centro de ayuda. Además, recomendó a los usuarios leer detenidamente los términos y condiciones de la plataforma para entender en profundidad los usos apropiados de la mensajería.

De acuerdo con WhatsApp, es importante tener en cuenta algunas cuestiones para no incurrir faltas o comportamientos indebidos, la plataforma recomienda:

Descargar la aplicación desde una tienda digital confiable como la App Store, la Play Store o directamente desde la página web oficial de Whatsapp.

Guardar los números de las personas que realmente conocen en sus contactos y pedirles permiso para agregarlos a un grupo.

No enviar mensajes de difusión a números no guardados, promocionando o Spameando contenidos específicos.

Asimismo, reenviar constantemente contenidos sin previa autorización o maliciosos, puede llegar a ser una forma de Spam. WhatsApp Fomenta la denuncia de posible spam, y para ello anima a los usuarios a denunciar mensajes y cuentas que consideren que están enviando contenido en masa.

Además, WhatsApp ofrece consejos para que los usuarios se protejan del spam, como no hacer clic en enlaces sospechosos, no compartir información personal con contactos desconocidos y bloquear números de los que se reciben mensajes no deseados.

¿Cuáles son los mensajes considerados Spam?

La plataforma considera como spam una amplia variedad de mensajes no deseados, engañosos o masivos. Aunque no existe una lista exhaustiva, algunos de los tipos de mensajes más comunes que WhatsApp considera spam son:

Mensajes masivos no solicitados: Se envían a un gran número de personas sin su consentimiento, a menudo con fines publicitarios o fraudulentos.

Cadenas de mensajes: Mensajes que instan a ser reenviados a otros contactos, por lo general con promesas falsas o contenido engañoso.

Mensajes con enlaces sospechosos: Contienen enlaces a sitios web que pueden ser maliciosos o fraudulentos, diseñados para robar información personal o infectar dispositivos con malware.

Mensajes de phishing: Intentan engañar a los usuarios para que revelen información personal, como contraseñas o datos bancarios, haciéndose pasar por entidades legítimas.

¿Cómo solicitar una revisión en caso de ser bloqueado?

Es importante considerar que la aplicación utiliza algoritmos y herramientas de detección para identificar el spam; de igual forma, se basa en los reportes de los usuarios para identificar nuevas formas de spam y mejorar sus sistemas de protección. Por esa razón, puede existir la posibilidad que el usuario considere que fue bloqueado de manera injusta.

En esos casos, se puede solicitar una verificación del caso y WhatsApp investigará la situación en particular. Asimismo, aseguran que solo mediante la apelación del bloqueo, podrán revisar un número de teléfono. Para realizar la petición formalmente, se deben seguir los pasos en la opción “contactar soporte” y enviar el correo exponiendo el caso.

Es importante tener en cuenta que enviar más de una solicitud no acelerará el proceso de revisión. Una vez que el equipo haya revisado la cuenta y tomado una decisión, la persona recibirá una notificación a través de la aplicación.

Actualizaciones de WhatsApp

El departamento de diseño ha estado trabajado en la remodelación de la mensajería y el pasado 10 de mayo presentaron de forma oficial los nuevos cambios que tendrá la plataforma.

Nueva paleta de colores: cambió el verde predominante y optó por un diseño más sencillo con toques verdes en iconos y notificaciones. El modo oscuro también tuvo cambios.

Nuevos iconos: Se actualizaron los iconos y elementos visuales en los chats, aunque de forma sutil.

Cambios en la navegación: Las pestañas superiores, en Android, se movieron a la parte inferior de la pantalla, facilitando el acceso con una sola mano.

Mejor gestión de chats: Se han añadido filtros en la parte superior para acceder rápidamente a conversaciones no leídas o de grupos.

