Star Wars Outlaws: Su estreno, su caída y su recuperación en menos de una semana

Star Wars Outlaws es el primer juego de esta franquicia hecho por el estudio europeo más importante del mundo, Ubisoft. Foto: Ubisoft

El 30 de agosto de 2024, el estudio desarrollador francés Ubisoft publicó Star Wars Outlaws para la PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Es el primer videojuego de mundo abierto de esta exitosa saga, que se basa en las historias de la segunda franquicia cinematográfica más exitosa de la historia. Está ambientado en la Era de los Imperios, que apareció en la primera película estrenada en 1977, además el juego se destaca por su jugabilidad fluida, gracias a la captura de movimiento, lo que lo hace verse como un filme.

También es el primer título de la serie Star Wars en no ser desarrollado por Electronic Arts, que tenía un contrato con Lucasfilm Games y Disney, los propietarios de los derechos de imagen de la marca, para hacer nuevos juegos hasta 2021, siendo Star Wars Jedi: Survivor (2023) el último producto de esta alianza. Aunque Star Wars Outlaws duró en desarrollo más de cuatro años, y según uno de sus diseñadores su potencia gráfica se la debe a las consolas de nueva generación, en menos de una semana ha presentado un par de fallos técnicos que inevitablemente ha hecho que el juego sea constantemente comparado con antiguas propuestas de Star Wars.

Desde 2013 que EA desarrollaba varios videojuegos de disparos multijugador como Star Wars Battlefront y de combates con espadas láser como Star Wars Jedi: Fallen Order en 2019. Según sus números, estos últimos llegaron a los 10 primeros lugares en la clasificación anual de ventas en Estados Unidos. Por lo que la propuesta de Outlaws no debería ser menos que eso, pero parece que el nuevo estudio debutante en esta saga de la Guerra de las Galaxias se llevó una infortunada sorpresa.

Las ventas de Star Wars Outlaws

Por ejemplo, el juego se ha vendido en España mejor que Star Wars Jedi: Survivor, pero en el caso de Reino Unido, ha obtenido 55% menos de ventas que este mismo juego, el último título hecho por Electronic Arts. Incluso la fecha de lanzamiento ha sido criticada, debido a que cada año el mes para la mayoría de estrenos en el mundo del Gaming es septiembre. Aunque estas cifras solo tienen en cuenta las copias en formato físicas, los malos resultados en la comercialización han provocado que las acciones de Ubisoft, el estudio que lo hizo, caigan estrepitosamente a mínimos que no se veían desde 2015.

El día que se lanzó el videojuego, una acción de la empresa francesa valía 15,54 euros, pero cinco días después había bajado a 15,20 y hoy 5 de septiembre, casi una semana después del estreno, los valores volvieron a 15,50 euros por acción. Esto ha provocado que muchos se pregunten ¿Cuál es la razón para qué Star Wars: Outlaws no obtenga los mismos resultados que las entregas anteriores? Pues, los mismos desarrolladores se encargaron de responder a la cuestión, al menos desde su perspectiva.

Lo que faltó en Star Wars Outlaws

“Lo que vemos en las películas de Star Wars son persecuciones en speeder. Vemos que tienes que esquivar y escapar y luego intentar hacer explotar su speeder o hacer que se estrelle contra un árbol. Queríamos hacer una mecánica que te hiciera experimentar persecuciones, en lugar de hacerte sentir como si pudieras subirte y atacar a la gente desde el speeder”, dijo Fredrik Thylander, diseñador jefe de jugabilidad, en una entrevista con GamesRadar.

A lo que se refiere el ejecutivo es al reclamo de los fanáticos del juego de por qué no es posible disparar abordo de un speeder. Un speeder es una clase de vehículo de propulsión que se eleva. Son muy populares en las primeras cintas de la franquicia, como transportes personales y vehículos de persecución gracias a su velocidad. Todo esto lo quiso recrear el nuevo videojuego.

“La otra parte de esta decisión es que si lo hacemos de manera que puedas apuntar libremente y disparar desde el speeder, entonces también tendríamos que hacer que el speeder se conduzca bien cuando no estés mirando hacia adelante, lo que en realidad es algo muy difícil cuando se trata de maximizar la velocidad y los saltos”, concluyó Fredrik Thylander para GamesRadar.

El objetivo de Star Wars Outlaws

Finalmente, Star Wars Outlaws prefirió mantenerse fiel a los eventos vistos en las primeras películas y no a la espectacularidad de los títulos. Eso significó que la jugabilidad se centrara en conducir bien los speeders y no en disparar. Sin embargo, otro aspecto que ha fallado en el juego fue una actualización que requirió que aquellos gamers que ya habían comenzado algunas partidas, las reiniciaran. Esto no gustó entre la comunidad y mucho menos entre la crítica.

Hasta la fecha, esta nueva entrega de Star Wars tiene una calificación promedio de 75/100 en los principales portales de videojuegos del mundo. Y aunque no es una nota especialmente baja, no dejó satisfecho a Julian Gerighty, el director creativo del juego, cuando fue preguntado por las reseñas de la crítica sobre el juego.

“Estoy un poco decepcionado con Metacritic; por supuesto, el reconocimiento de la prensa y la crítica es muy importante para nosotros, pero los jugadores realmente están conectando con lo que hicimos. Este será un juego que millones de personas jugarán durante años y años. Nunca vamos a dejar de mejorarlo”, finalizó.

Los cinco planetas en Star Wars Outlaws

Aunque parece demasiado pronto para darle la estocada final a Star Wars Outlaws, muchos gamers que lo pudieron probar antes de su fecha de salida al mercado, dijeron que a pesar de tener cinco planetas, estos parecen poco interesantes para explorar, pues no tienen muchos elementos que incentiven su visita. Sin embargo, juzgarlo ahora sería como juzgar un libro por su portada, algo que se presume muy arriesgado.

Lo cierto es que este sandbox (mundo abierto) de Star Wars no ha dicho su última palabra y menos con estos cinco lugares completamente nuevos en la franquicia.