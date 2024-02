¿Por qué Call of Duty es tan exitoso? hay que ver su historia para entenderlo

Call of Duty espera estrenar su vigésima primera entrega de la saga principal en noviembre de 2024. Esta vez, contando la historia de la guerra en el Golfo. Foto: Call of Duty

Call of Duty es uno de los videojuegos de disparo en primera persona más populares y exitosos en la historia de los videojuegos. Ha sido desarrollado por los estudios Infinity Ward, Treyarch, Sledgenhammer Games, Raven Software y distribuido por Activision, recientemente adquirido por Xbox.

Inicialmente, fue diseñado para computadores, pero con la salida de consolas de sexta generación (PlayStation 2 y Xbox 360) y séptima generación (PlayStation 4 y Xbox One) también se estrenó para estas plataformas. El primer juego fue lanzado al mercado el 29 de noviembre de 2003 y el más reciente el 10 de noviembre de 2023.

Call of Duty: The War Collection es una edición especial que reúne el Call of Duty 2, Call of Duty 3 y Call of Duty: World at War. Fue exclusiva para la Xbox 360.

La franquicia ha sido criticada por su fuerte contenido y lenguaje violento representando la guerra en la vida real. La controversia más sonada ocurrió cuando una misión en un juego de la saga principal consistía en asesinar civiles indiscriminadamente en el Aeropuerto Internacional de Moscú.

Los medios de comunicación lo tildaron de ser un videojuego que promovía el terrorismo, y la escena fue censurada en Rusia.

A pesar de ello, la franquicia ha gozado de gran éxito. Call of Duty: Modern Warfare 3 batió un récord al vender 6.5 millones de copias en 24 horas. En total, la saga completa ha vendido más de 55 millones de títulos y ha recaudado más de 3.000 millones de dólares en ventas.

El éxito de la saga radica en su género. Los juegos de disparos en primera persona siempre han sido de los más apetecidos por los gamers, sin importar el momento o el lugar. Call of Duty no ha sido la excepción y menos cuando es uno de los videojuegos mejor construidos gráficamente y con una narrativa fuertemente ligada a la realidad. Sin embargo, no hay que perder de vista que pertenece a la categoría de títulos ficticios y no a la de simuladores.

Estos son los 20 títulos de la saga principal y los otros 20 de la saga derivada. Todos fuertemente basados en los hechos históricos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial y vistos desde el punto de vista de soldados aliados (estadounidenses, británicos, soviéticos, franceses y canadienses).

Más sobre Videojuegos Así es el nuevo Fortnite temporada 2 capítulo 5: características, personajes y más Esta es la nueva temporada de uno de los títulos más jugados en el mundo. Promete cautivar más gamers con sus personajes nuevos de celebridades. Leer más Así es el nuevo Fortnite temporada 2 capítulo 5: características, personajes y más Anuncio de Xbox: ¿Dejarán de fabricar consolas? Esto fue lo que dijo Phill Spencer Recientemente, Phill Spencer, CEO de Xbox Microsoft Gaming, dio una entrevista a Infobae y la compañia hizo un anuncio a través de YouTube. Leer más Anuncio de Xbox: ¿Dejarán de fabricar consolas? Esto fue lo que dijo Phill Spencer

Saga principal de Call of Duty

Call of Duty: fue estrenado el 29 de noviembre de 2003 y cuenta los principales eventos de la Segunda Guerra Mundial

Call of Duty 2: vio la luz el 4 de noviembre de 2005 y sigue los eventos de la entrega anterior

Call of Duty 3: sigue los eventos de los dos títulos anteriores y añadió otros frentes de batalla de la Segunda Guerra Mundial

Call of Duty 4, Modern Warfare: es considerado por los fans de la saga, como el mejor juego de toda la historia de la franquicia

Call of Duty, World at War: cuenta la campaña de los aliados en el frente alemán además de incluir un modo de juego con zombis Nazis.

Call of Duty, Modern Warfare: está ambientado en la Guerra Fría con modos de juego en los que enfrenta a Estados Unidos y la actual Rusia

Call of Duty, Black Ops: cuenta algunos eventos y lugares de la Guerra de Vietnam

Call of Duty, Modern Warfare 3: es la secuela directa de los juegos del mismo nombre

Call of Duty, Black Ops 2: se lanzó al mercado el 13 de noviembre de 2012 y recaudó 500 millones de dólares, además de visualizar una hipotética Guerra Fría entre China y Estados Unidos

Call of Duty, Ghosts: está ambientado en el 2026 en una guerra entre los países de América del Sur y una facción conformada por Canadá y Estados Unidos

Call of Duty, Advanced Warfare: fue estrenado el 4 de noviembre de 2014

Call of Duty, Black Ops 3: vio la luz el 6 de noviembre de 2015

Call of Duty, Infinity Warfare: solo estuvo disponible para Xbox One y PlayStation 4 a partir del 4 de noviembre de 2016

Call of Duty, WWII: este título amplía de gran manera los hechos de la Segunda Guerra Mundial, de ahí su nombre, especialmente en la ocupación de Francia por parte de la Alemania Nazi

Call of Duty, Black Ops 4: fue el primer videojuego de la saga en incluir el modo de juego Battle Royale y fue estrenado el 12 de noviembre de 2018

Call of Duty, Modern Warfare: fue el primer juego en ser multiplataforma, es decir, permitió a gamers de diferentes consolas jugar en línea

Call of Duty, Black Ops Cold War: esta entrega del 13 de noviembre de 2020 amplió los eventos de la Guerra Fría, incluyendo las operaciones de espionaje entre la Unión Soviética y Estados Unidos

Call of Duty, Vanguard: fue lanzado al mercado el 5 de noviembre de 2021 y fue el primero en estrenarse para las consolas de octava generación (Xbox Series X y S y PlayStation 5)

Call of Duty, Modern Warfare II: vio la luz el 28 de noviembre de 2022 y sigue los eventos de las precuelas del mismo nombre

Call of Duty, Modern Warfare III: es el título más reciente de la serie principal y fue estrenado el 10 de noviembre de 2023, aunque se espera una nueva entrega en noviembre del 2024

Le puede interesar: La historia de los videojuegos de fútbol: la guerra por las ventas y las licencias

Saga secundaria de Call of Duty

Call of Duty, United Offensive: está basado en la Operación Husky llevada a cabo durante la Segunda Guerra Mundial en la región de Sicilia, Italia

Call of Duty: fue una edición especial para el Nokia N Gage (celular y consola portátil)

Call of Duty, Finest Hour: centrado en la campaña rusa, inglesa y estadounidense en la Segundo Guerra Mundial

Call of Duty, Big Red One: se trata de un spin-off del juego Call of Duty 2

Call of Duty, Roads to Victory: estrenado únicamente para consolas portátiles y dispositivos móviles

Call of Duty, World at War Final Fronts: último juego lanzado para PlayStation 2 y basado en la batalla de las Árdenas en Bélgica de la Segunda Guerra Mundial

Call of Duty, World at War Nintendo DS: vio la luz en noviembre de 2008

Call of Duty, Modern Warfare Forced Recon: exclusivo para celulares

Call of Duty, Modern Warfare Nintendo DS: aprovechando el éxito de esta consola, (la segunda más vendida de la historia) el juego salió al mercado solo para esta plataforma el 9 de noviembre de 2007

Call of Duty, Modern Warfare Movilized: con mejoras en la jugabilidad, este título también fue dedicado exclusivamente a la Nintendo DS de la compañía japonesa

Call of Duty, Modern Warfare Defiance 3: esta fue la última entrega para la famosa consola portátil de Nintendo

Call of Duty, World at War Zombies: fue una edición únicamente para el sistema operativo de Apple, iOS

Call of Duty, Black Ops Zombies: esta vez el juego se mantuvo en iOS, pero se expandió al otro gran sistema operativo, Android

Call of Duty, Black Ops Declassified: el negocio de las consolas portátil iba en aumento y este fue un título exclusivo para la PSVita de Sony, predecesora de la PlayStation Portable (PSP)

Call of Duty, Online: una versión para jugar en línea, pero que solo estuvo disponible en China

Call of Duty, Heroes: vio la luz el 26 de noviembre de 2014 solo para celulares

Call of Duty, Strike Team: estrenado como un parche de expansión en 2013

Call of Duty, Mobile : es tal vez la versión para dispositivos móviles más aclamada por la critica por su nivel gráfico y contenido similar a las versiones de consola y PC.

The sword is mightier than the pen 🗡️>🖊️



Head in-game to check out the Longquan Sword Draw, live now! pic.twitter.com/NzvdwzbWMC — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) February 13, 2024

Call of Duty, Warzone: se trata de un spin-off del modo de juego Battle Royale, además fue gratis

Call of Duty, Warzone 2.0: fue lanzado al mercado, gratuitamente, el 16 de noviembre de 2022. Es el título más reciente de la serie secundaria

Le recomendamos: Nintendo Switch: tres versiones para todos los gustos y todas las necesidades