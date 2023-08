IA es un “maremoto” tan grande como internet: CEO de Microsoft

En el centro del intento más reciente por transformar Microsoft se encuentra OpenAI Inc.

En 1995, el cofundador de Microsoft Corp. Bill Gates envió un memorándum en el que calificaba a internet como un “maremoto” que sería crucial para cada parte del negocio de la empresa. Casi dos décadas después, el actual líder de Microsoft, Satya Nadella, dijo que cree que el impacto de la inteligencia artificial será igual de profundo.

“Esto me hace sentir como el memorándum que envió a Bill en 1995″, dijo Nadella en el episodio de esta semana de The Circuit With Emily Chang . “Creo que es igual de grande”.

En el centro del intento más reciente por transformar Microsoft se encuentra OpenAI Inc., una startup cuya tecnología generativa de IA ha creado tanto revuelo que consiguió un compromiso de US$13.000 millones del gigante del software.

“Tenemos una gran relación”, dijo el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, en The Circuit . “Estas grandes e importantes asociaciones entre empresas tecnológicas por lo general no funcionan. Este es un ejemplo de un muy buen funcionamiento. Estamos súper agradecidos por ello”.

La alianza tiene muchos críticos. Uno de los más destacados es Elon Musk, quien cofundó OpenAI con Altman y luego se separó de la compañía, argumentando a desacuerdos sobre su dirección ya la adición de un brazo con multas de lucro. Ha dicho que OpenAI ahora está “controlado efectivamente por Microsoft”.

En respuesta a una pregunta sobre las críticas de Musk y la posibilidad de que Microsoft pueda adquirir OpenAI, Altman dijo: “La empresa no está a la venta. No sé cómo ser más claro que eso”.

Así como Netscape inspiró el memorándum de Gates sobre internet, la creación de OpenAI y el apoyo de Microsoft a la misma fueron impulsados en parte por la amenaza de que Google dominara la IA. Google inventó la arquitectura para ChatGPT de OpenAI y para el chatbot Bing de Microsoft. Aunque Google sigue siendo competitivo en IA, Microsoft y OpenAI son vistos como los primeros líderes.

Por supuesto, después del edicto de Gates, el navegador web de Microsoft sacó un Netscape del mercado y catalizó una demanda antimonopolio paralizante por parte del Gobierno de Estados Unidos. En IA, Altman dijo que la posición de OpenAI está lejos de estar asegurada. “Este no es solo un entorno competitivo, sino que creo que este es probablemente el entorno más competitivo en tecnología en este momento”, sostuvo.

Un portavoz de Microsoft dijo que la compañía agradecería sostener una discusión con los Gobiernos sobre cómo garantizar que continúe la competencia en IA. En la entrevista de Circuit , Nadella advirtió que el verdadero impacto de la IA aún está por verso.

“Nosotros en la industria de la tecnología somos los expertos en exagerar todo”, dijo el CEO de Microsoft. “Lo que me motiva es que quiero usar esta tecnología para hacer realmente lo que creo que queremos todos los que estamos en el sector de la tecnología, que es democratizar el acceso a ella”.