iPhone plegable: precio, diseño y todo lo que revelan las últimas filtraciones

Las imágenes que circulan en internet apuntan a un iPhone plegable más ancho de lo habitual en esta categoría. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante años, el iPhone plegable ha sido una de esas ideas que aparecen una y otra vez entre rumores, filtraciones y promesas. Esta vez, sin embargo, la conversación parece un poco menos confusa, pues ya no se habla solo de un proyecto lejano o de una patente más.

En los últimos días han aparecido reportes sobre su posible calendario, maquetas que dejan ver cómo se vería por fuera y nuevas filtraciones sobre el formato, las pantallas y el lugar que ocuparía dentro del catálogo de Apple.

Aunque la compañía no ha presentado oficialmente ese dispositivo, el celular empieza a tomar forma.

Le recomendamos: Cómo tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo celular: paso a paso y qué necesita

Un plegable tipo libro

Lo que aparece con más consistencia en los reportes recientes es que Apple apostaría por un plegable tipo libro. En otras palabras, sería un teléfono que al abrirse, se acercaría más a una tableta pequeña que a un celular convencional, según el medio especializado Applesfera.

Esa idea se dio tras las imágenes compartidas por el filtrador Sonny Dickson de una supuesta maqueta del dispositivo, como informó el sitio web especializado en tecnología The Verge. Según ese medio, el equipo luce más ancho y más bajo de lo habitual dentro de los plegables tipo libro. Además, incorporaría una doble cámara en la parte trasera en una isla alargada.

Las especificaciones que más se repiten

Una de las filtraciones más repetidas es la del tamaño de las pantallas. Applesfera recopiló versiones que hablan de una pantalla exterior de 5,49 pulgadas y una pantalla interior de 7,8 pulgadas, ambas con panel OLED LTPO y tasa de refresco de 120 Hz.

El mismo medio también reúne otros detalles que circulan alrededor del proyecto, entre ellos:

un posible chip A20 Pro ;

12 GB de memoria ;

opciones de 256 GB, 512 GB y 1 TB de almacenamiento;

una batería cercana a los 5.500 mAh ;

y trabajo específico en la bisagra para reducir la visibilidad del pliegue.

Además, Apple podría recuperar el Touch ID para este plegable, mientras otras filtraciones incluso mencionan sensores biométricos adicionales. Sin embargo, nada de eso ha sido confirmado.

La bisagra, el pliegue y la experiencia de uso

Uno de los puntos más sensibles de esta categoría ha sido siempre la marca visible del pliegue. Bloomberg reportó que los ingenieros de Apple creen haber mejorado tanto la calidad de la pantalla como la durabilidad general del dispositivo, incluido un pliegue menos visible al desplegarlo.

La bisagra también sería una de las claves del dispositivo y Apple buscaría reducir tanto el pliegue visible como la fricción al tocar la pantalla.

Puede leer: La IA reducirá la semana laboral, dice el CEO de JPMorgan

¿Cuándo saldría?

Según Bloomberg, Apple apunta a septiembre de 2026 para presentar su primer iPhone plegable junto con los iPhone 18 Pro y Pro Max, aunque el calendario todavía no estaría cerrado.

Por su parte, Reuters, con base en Nikkei Asia, informó que Apple ha enfrentado contratiempos en la fase de pruebas de ingeniería de ese primer plegable, una situación que podría afectar la producción masiva y retrasar los envíos.

Precio y nombre

En precio, Bloomberg prevé que el producto supere los US$2.000 (COP 8,599,400), también hay rumores que lo sitúan alrededor de los 2.000 euros en sus capacidades básicas.

Ambas referencias apuntan a la idea de que Apple estaría preparando un equipo ubicado en la parte más alta de su portafolio.

También se ha movido la discusión sobre el nombre. Según Applesfera, Apple podría usar la denominación Ultra en lugar de un nombre más literal como Fold, apellido que ya es usado por Samsung.

Por ahora, lo claro es que ese iPhone todavía no se vende de forma oficial, pero que ya empieza a definir su diseño, sus pantallas y su ambición dentro de la estrategia de Apple.

Lo más leído: Estafas por WhatsApp: cinco errores de seguridad que facilitan el robo de cuentas

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.