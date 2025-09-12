Katia, la IA de la oficina de Catastro en Bogotá, le puede ayudar con sus trámites

Stand de Blend durante Andicom 2025. Foto: Cortesía: Blend

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá es la entidad encargada de recopilar, integrar y disponer la información georreferenciada de la propiedad inmueble en la capital de Colombia. En términos prácticos, es a la institución gubernamental a la que recurren las personas para todos los trámites relacionados con compra y venta de edificaciones.

Como parte del cubrimiento de Andicom 2025, el congreso de tecnología más importante del país, El Espectador tuvo la oportunidad de hablar con Adriana Tovar, gerente comercial de la oficina de Catastro en Bogotá ¿El tema? Como no puede ser otro por estos días, el uso de inteligencia artificial (IA) para agilizar y mejorar los procesos dentro de la oficina de Catastro.

¿Cómo se puede usar IA en trámites legales?

“Sin duda el cambio de nombre del propietario de una casa o apartamento es el proceso más solicitado por la ciudadanía a la hora de transaccionar este tipo de bienes. Actualmente, sin hablar de IA, este es uno de nuestros trámites completamente automatizados que no requieren la presencia de la persona en la oficina de Catastro y se puede hacer en línea”, sostiene la gerente comercial de Catastro.

Tovar también explicó que este trámite podía tardar de ocho a 15 días hábiles. Aun así, es la única diligencia totalmente digitalizada dentro del organismo gubernamental, pues revisiones de avalúo y otros 22 procesos se pueden hacer a través de internet solo parcialmente.

Eso sí, desde la administración distrital esperan que durante estos cuatro años de gestión tengan automatizados al menos cinco servicios. Algo que la entidad está trabajando con la ayuda de Blend, una compañía fundada en 2015 y que hoy se dedica al uso de inteligencia artificial para la creación de agentes que simplifican los procesos de entidades como Catastro de Bogotá.

¿En qué trabajan Catastro y Blend?

Juntos, están trabajando en el desarrollo de un modelo de IA llamado Katia. Como parte de la conversión, Francisco Rodríguez Erazo, gerente de tecnología de la oficina de Catastro en Bogotá, reseñó que Katia, de manera generativa, le permite a Catastro recibir y responder preguntas respecto a los trámites dentro de la entidad.

“Katia nos ayuda a no tener inconsistencias en los criterios jurídicos, tan importantes para que los procesos de cualquier organismo avancen. Además, estamos evolucionando para que esté agente con IA pronto pueda entregar parte de los procesos ya resueltos y avanzar hacia un Catastro inteligente”, explicó el gerente de tecnología

Volviendo a Blend, Andrés Barrantes, vicepresidente para Latinoamérica, le contó a El Espectador que Katia ya es capaz de actuar ante situaciones reales, pues está alimentada con información legal vigente en Colombia y eso le permite mantenerse actualizada ante cualquier diligencia.

¿Esto pone en riesgo los empleos de las personas?

De acuerdo con Francisco Rodríguez Erazo, gerente de tecnología de la oficina de Catastro en Bogotá, llegaron a la conclusión de que la implementación de esta tecnología les podía ahorrar a los abogados el 80% del tiempo que invierten en el estudio de los casos y sus antecedentes en la compra y venta de inmuebles.

“Katia es muy valioso y poderoso entre nosotros, los funcionarios públicos de Catastro, pero también queremos que la ciudadanía lo perciba igual. Por ejemplo, nuestra intención es que este modelo de IA sea capaz, en un futuro, de entregar una certificación catastral, otro de los trámites más demandados y solicitados por las personas”, afirma Adriana Tovar.

Sin embargo, la gerente comercial también manifiesta que lograr esto es todo un reto, pues el promedio de edad de sus usuarios es de 51 años. Por lo tanto, el uso de la tecnología y más de la inteligencia artificial puede ser un desafío enorme para esta clase de ciudadanos.

¿Cuál es la reflexión de todo esto?

“Desde lectura de documentos judiciales, hasta completar tareas, la IA está para mucho más que solo responder preguntas y generar imágenes. Desde Blend pensamos que nuestro gran objetivo es darle valor a todo esto desde lo público, pues todos agradecen el uso de esta tecnología en empresas privadas, pero en entidades públicas hace falta concientización”, concluye Andrés Barrantes.

Algo con lo que está de acuerdo Francisco Rodríguez Erazo, gerente de tecnología de la oficina de Catastro en Bogotá, quien termina su participación diciendo que hay que romper con la idea de que la IA remplazará todos los empleos en el mundo, especialmente los públicos. “Las tareas con probabilidad de error se pueden hacer utilizando inteligencia artificial”.

Finalmente, Adriana Tovar, gerente comercial de la oficina de Catastro en Bogotá también finaliza refiriéndose a los retos que afrontan este tipo de proyectos. “El primero es entender a la IA para poder utilizarla. Y el segundo es transformar la concepción que tiene el ciudadano del sector público. Hay que hacerlo sentir entendido por Catastro, no solo desde el uso de los tecnicismos durante un proceso, sino también la celeridad con la que los hacemos”.